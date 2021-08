Cambio EUR/USD difende quota 1,1700 in vista dell’inflazione statunitense

Il cambio EUR/USD rimane poco mosso intorno ai minimi di cinque mesi sopra 1,1700 in vista dell’inflazione statunitense. La coppia difende così la soglia tecnica di 1,1700 in un contesto in cui i ribassisti sembrano prendere fiato tra un dollaro USA stabile e l’umore cauto del mercato. I rendimenti del Tesoro, più solidi degli ultimi giorni, potrebbero limitare i tentativi di rialzo.

Insomma, per il momento il mercato sembra farsi attendista, con i policy maker da questa e dall’altra parte dell’Oceano un po’ titubanti prima degli annunci che pesano.

Tra gli altri eventi da tenere sotto controllo, evidenziamo come Reuters suggerisca come l’Unione Europea non cambierà la sua lista dei viaggi “sicuri” questa settimana, permettendo così ai viaggi non essenziali dagli Stati Uniti di continuare, almeno per il momento, nonostante l’aumento dei casi di COVID.

In mezzo a tale scenario, lo US Dollar Index (DXY) va a toccare il massimo di luglio intorno a 93.20. In questo modo, l’indicatore del biglietto verde sembra seguire i rendimenti del Tesoro USA più solidi, mentre i futures azionari sono in ribasso.

Vale la pena notare che i commenti del presidente della Federal Reserve di Atlanta Raphael Bostic, del presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin e del presidente della Fed di Chicago Charles Evans contrastano con quelli dei governanti della Banca Centrale Europea (BCE). Quindi, i trader sul cambio dovrebbero tenere d’occhio i dati sull’inflazione statunitense di luglio, con il dato principale che dovrebbe scendere al 5,3% a/a dal 5,4%, per riconfermare gli ultimi taper tantrum.