Previsioni Bitcoin 2021: cosa accadrà a BTC nei prossimi mesi secondo gli esperti

Dopo una correzione avvenuta qualche giorno fa, molti erano i dubbi sulla possibilità che il percorso rialzista di Bitcoin fosse realmente sostenibile.

Tuttavia, lo scenario sembra essere cambiato (in meglio) nelle ultime 24 ore, con BTC che ha subito una nuova accelerazione, portando le quotazioni della criptovaluta vicino alla soglia dei 20.000 dollari, e dunque in prossimità dello storico picco toccato a dicembre 2017, intorno a 19.700 dollari.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

Un rialzo importante, che ha condotto Bitcoin in incremento in doppia cifra nell’ultimo giorno, e che solleva nuove ambizioni sul futuro di Bitcoin.

Ma allora conviene comprare Bitcoin oggi? Conviene investire su Bitcoin?

Cosa è avvenuto su Bitcoin negli ultimi giorni

Gli scorsi giorni sono stati piuttosto emozionanti per tutti i trader di Bitcoin, considerato che la criptovaluta sembrava aver posto una battuta d’arresto al suo trend rialzista, scendendo fino a 16.500 dollari, e alimentando seri dubbi sulla possibilità che l’attuale comportamento di BTC potesse essere realmente sostenibile.

Tuttavia, contrariamente agli investitori più pessimisti, dopo tale evento BTC si è stabilizzato e nelle ultime 24 ore hanno compiuto una poderosa spinta che ha condotto il prezzo di Bitcoin vicino a nuovi massimi storici, e la capitalizzazione di Bitcoin a valere più di grandi istituzioni finanziarie tradizionali, come JP Morgan.

Estendendo lo spettro di analisi agli ultimi 12 mesi, emerge anche come a questi livelli il guadagno di Bitcoin abbia toccato il 170% rispetto a inizio 2020, quando valeva poco più di 7 mila dollari (a marzo 2020 scese al minimo annuo di 5 mila dollari).

Conviene comprare Bitcoin? Cosa accadrà ora

Considerato che quanto sopra appartiene al passato, giova ora domandarsi che cosa potrebbe accadere alle quotazioni di Bitcoin.

Se BTC dovesse comportarsi come aveva fatto a dicembre 2017, in occasione dell’ultimo massimo, ci sarebbe poco da stare allegri.

Nel mese di dicembre di tre anni fa, infatti, la corsa di Bitcoin aveva condotto il suo prezzo in un solo danno da meno di 1.000 dollari a quasi 20.000 dollari, in una corsa speculativa che poi era naufragata con un crollo delle quotazioni, che aveva fatto gridare allo scoppio della bolla speculativa di uno strumento ritenuto privo di futuro. E così, nel giro di un solo mese, il suo valore venne dimezzato.

Oggi però le cose sembrano essere molto diverse.

I tre anni che sono passati da quell’evento hanno permesso a Bitcoin e alle criptovalute di cementare la propria solidità, all’interno di un processo di maturazione che ha reso le valute digitali sempre più sofisticate.

Il settore si è poi aperto a istituzioni più tradizionali. PayPal ha ad esempio affermato che dal 2021 accetterà BTC come strumento di pagamento, aprendo di fatto le porte alla possibilità che questo strumento possa essere facilmente usato da tutti i suoi clienti, che potranno disporre di un wallet digitale interno ai PayPal per poter comprare Bitcoin e conservarlo in modo conveniente.

Investire in Bitcoin, previsioni sempre più positive

Intanto, si accumulano le previsioni positive su Bitcoin. Negli ultimi giorni BlackRock, una delle società di gestione più importanti del mondo, ha dichiarato che Bitcoin è un asset che rimarrà sui mercati finanziari e che può essere equivalente all’oro digitale, oltre che in grado di sostituire – in futuro – il lingotto come asset rifugio.

Dal canto suo, Citibank ha addirittura affermato che Bitcoin potrebbe arrivare a oltre 300.000 dollari entro dicembre 2021…