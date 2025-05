BCE, inflazione e USA: tutti i motivi dietro il rally dell’EUR/USD

EUR/USD balza fino a sfiorare quota 1,1270 durante le ore di contrattazione europee di lunedì. La coppia valutaria principale si rafforza grazie alla buona performance dell’Euro (EUR) rispetto alle altre valute, in attesa dell’annuncio di un potenziale accordo commerciale tra l’Unione Europea (UE) e il Regno Unito (UK) previsto per la giornata odierna, il primo dalla comunicazione ufficiale della Brexit.

UE e UK dovrebbero annunciare un patto commerciale che coinvolge diversi settori, tra cui difesa, agricoltura ed energia. Il rafforzamento dei legami economici tra le due economie confinanti arriva in un momento in cui l’inflazione nell’Eurozona è scesa sensibilmente, la Banca Centrale Europea (BCE) ha abbassato i tassi d’interesse in modo consistente, e l’economia tedesca ha avviato riforme fiscali, creando condizioni favorevoli per una crescita solida nel continente.

Le prossime mosse della BCE e i rapporti con gli Stati Uniti

Inoltre, si prevede che la BCE continuerà a tagliare i tassi d’interesse, a causa delle crescenti preoccupazioni per la crescita e l’inflazione nell’Eurozona.

Il membro del consiglio direttivo della BCE e governatore della banca centrale belga, Pierre Wunsch, ha dichiarato in un’intervista al Financial Times durante il fine settimana che i tassi potrebbero scendere leggermente sotto il 2% a fronte di rischi al ribasso per inflazione e crescita.

Wunsch ha avvertito che i dazi imposti dal Presidente USA Trump hanno spinto i rischi inflazionistici verso il basso, e ha escluso la possibilità di un taglio dei tassi più ampio del consueto nel prossimo futuro.

Previsione di ulteriori tagli ai tassi da parte della BCE

Wunsch stima tassi leggermente sotto il 2%

Rischi inflazionistici spinti al ribasso dai dazi USA

Il prossimo catalizzatore per l’Euro sarà rappresentato dai colloqui commerciali tra Washington e Bruxelles. Nel frattempo, il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič ha dichiarato in un’intervista al FT nel weekend che il continente intende acquistare gas, armi e prodotti agricoli dagli Stati Uniti per ridurre il deficit commerciale UE-USA.

Šefčovič ha anticipato che incontrerà il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer il mese prossimo in occasione di un incontro ministeriale dell’OCSE a Parigi.

Analisi tecnica: EUR/USD accelera verso 1,1270 e si consolida sopra l’EMA 20

Gli analisti di Capital Economics ritengono che un accordo commerciale tra UE e USA sia vicino, nonostante Washington non abbia mostrato la stessa urgenza nella risoluzione delle dispute con l’Europa come ha fatto con Cina, Giappone e India.

Un ulteriore ostacolo ai progressi nei negoziati è la difficoltà per l’UE di raggiungere un consenso tra i suoi 27 Stati membri.

EUR/USD accelera fino a 1,1270 all’inizio della settimana. La prospettiva di breve termine per la coppia è diventata rialzista, dato che è riuscita a mantenersi sopra la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA), attualmente intorno a 1,1214.

Prezzo sopra la EMA a 20 giorni (1,1214)

RSI a 14 periodi risale sopra quota 50

Prossima resistenza: massimo del 28 aprile a 1,1425

Supporto psicologico: area 1,1000

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 periodi rimbalza in modo deciso sopra quota 50,00 dopo essere sceso vicino a 40,00, suggerendo una crescente pressione rialzista. Guardando ai livelli chiave, la resistenza principale sarà rappresentata dal massimo del 28 aprile a 1,1425. Al contrario, il livello psicologico di 1,1000 fungerà da supporto chiave per i rialzisti dell’Euro.

