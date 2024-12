Analisi del Cambio GBP/USD: Impatti delle Politiche Monetarie di Bank of England e Federal Reserve

La coppia GBP/USD sta attraversando un periodo di volatilità a causa delle politiche monetarie divergenti della Banca d’Inghilterra e della Federal Reserve statunitense. Giovedì, la coppia veniva scambiata intorno a 1,2609. La decisione della Banca d’Inghilterra di mantenere i tassi di interesse invariati al 4,75% riflette un approccio cauto nei confronti dell’inflazione, ma non invia segnali chiari al mercato riguardo alla direzione futura della politica.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha guadagnato forza dopo che la Federal Reserve ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,50%, sottolineando le diverse priorità delle due banche centrali.

Nel suo ultimo incontro, la Banca d’Inghilterra ha ribadito l’importanza di mantenere l’inflazione vicino al proprio obiettivo, segnalando un approccio graduale all’allentamento monetario.

L’Influenza delle Politiche Monetarie sulle Valute: Un Confronto tra GBP e USD

Sebbene questa posizione prudente sia giustificata dato che l’inflazione annua nei prezzi dei servizi rimane elevata al 5%, i recenti dati economici, come l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) core al 3,5% a novembre dal 3,3% di ottobre, evidenziano sfide persistenti per la banca centrale.

Dal mio punto di vista, mantenere la politica invariata non affronta direttamente le crescenti preoccupazioni sull’inflazione, che rimane sopra l’obiettivo, portando potenzialmente a un calo a breve termine della sterlina.

D’altro canto, il dollaro statunitense ha mostrato resilienza grazie all’approccio cauto della Federal Reserve. Il recente taglio dei tassi riflette l’intento della Fed di sostenere l’economia in presenza di segnali di un possibile rallentamento.

Tuttavia, il Summary of Economic Projections indica solo due tagli dei tassi nel 2025, rafforzando l’idea che la Fed non abbia fretta di intraprendere un allentamento monetario. Questo approccio contenuto conferisce al dollaro una forza relativa, esercitando pressione sulla coppia GBP/USD e limitando la capacità della sterlina di ottenere guadagni sostenuti.

A mio avviso, il livello attuale della coppia a 1,2590 riflette un tentativo della sterlina di trarre vantaggio da un supporto al rialzo, concentrandosi sull’affrontare l’elevata inflazione interna. Tuttavia, la forza relativa del dollaro statunitense, sostenuta da dati economici positivi negli Stati Uniti come le vendite di case esistenti e la crescita del PIL, impone vincoli a qualsiasi potenziale slancio al rialzo.

Di conseguenza, credo che i mercati possano continuare a negoziare in un intervallo limitato con una tendenza ribassista, poiché le decisioni della Banca d’Inghilterra non hanno un impatto sufficiente per sostenere un forte rally della sterlina.

Proviamo a riassumere quindi i punti focali su cui poggia questa analisi:

Decisione della Banca d’Inghilterra : Tassi di interesse mantenuti invariati al 4,75%, segnale di cautela verso l’inflazione ma senza una chiara direzione futura.

: Tassi di interesse mantenuti invariati al 4,75%, segnale di cautela verso l’inflazione ma senza una chiara direzione futura. Inflazione nel Regno Unito : L’inflazione dei servizi al 5% e il CPI core in aumento evidenziano pressioni persistenti.

: L’inflazione dei servizi al 5% e il CPI core in aumento evidenziano pressioni persistenti. Federal Reserve : Taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, ma approccio complessivamente cauto con solo due tagli previsti nel 2025.

: Taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, ma approccio complessivamente cauto con solo due tagli previsti nel 2025. Sterlina sotto pressione : La forza del dollaro, sostenuta da dati economici positivi negli Stati Uniti, limita le prospettive di crescita della sterlina.

: La forza del dollaro, sostenuta da dati economici positivi negli Stati Uniti, limita le prospettive di crescita della sterlina. Divergenza tra banche centrali: Politiche monetarie contrastanti aumentano la probabilità di un trend ribassista per la coppia GBP/USD.

Sfide per la Sterlina e il Ruolo Chiave dell’Inflazione nel Regno Unito

L’inflazione nel Regno Unito rimane una sfida chiave per la Banca d’Inghilterra, con dati recenti che mostrano un modesto aumento del CPI. Sebbene l’aumento dei prezzi indichi pressioni persistenti, la banca centrale sembra impegnata in un approccio graduale, probabilmente per timore degli effetti negativi di un ulteriore irrigidimento sull’economia interna.

Sebbene questo approccio possa essere economicamente prudente, potrebbe avvenire a scapito della forza della valuta britannica. A mio parere, la Banca d’Inghilterra deve fornire segnali più chiari riguardo alla propria strategia futura, sia attraverso dichiarazioni più forti che previsioni più dettagliate, per aumentare la fiducia del mercato.

Nel frattempo, la Federal Reserve dimostra disciplina strategica nell’affrontare l’inflazione, che rimane sopra il suo obiettivo del 2%. Le osservazioni del presidente della Fed Jerome Powell sull’essere cauti con futuri tagli dei tassi evidenziano la comprensione della banca sull’importanza di mantenere la stabilità dei prezzi.

Questo equilibrio nella politica monetaria conferisce al dollaro un vantaggio competitivo rispetto alla sterlina, che soffre di una mancanza di chiarezza sulla direzione futura della Banca d’Inghilterra. Ritengo che l’evidente divergenza tra le due banche centrali aumenti la probabilità di una pressione al ribasso continua sulla coppia GBP/USD.

In conclusione, la coppia probabilmente rimarrà sotto l’influenza di forze opposte nel breve termine. La sua performance dipenderà dagli sviluppi delle politiche monetarie sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, oltre che dai prossimi dati economici.

Nonostante il supporto temporaneo per la sterlina, l’assenza di azioni decisive e chiare da parte della Banca d’Inghilterra potrebbe portare a un continuo indebolimento della valuta britannica rispetto al dollaro. Ritengo che investitori e operatori debbano monitorare attentamente i prossimi dati e le dichiarazioni dei funzionari delle banche centrali, poiché qualsiasi cambiamento di tono o politica potrebbe influenzare significativamente prezzi e tendenze.

