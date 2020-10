Fortissio è una truffa? Opinioni e Recensioni [Aggiornata]

Vogliamo subito rispondere alla domanda presente nel titolo per poi motivare la risposta con una recensione approfondita. Fortissio non è una truffa ma un Broker serio e affidabile.

Naturalmente non dovete credere a questa affermazione senza avere delle prove a supporto, quindi vi invitiamo a leggere attentamente questa guida perché capirete anche come distinguere le vere truffe sul web dagli intermediari regolamentati e sicuri.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

La prima cosa che vi consigliamo di analizzare quando vi trovate a dover valutare un sito che permette di fare investimenti è la licenza come intermediario finanziario.

Non è una questione di legalità o meno, ma una tutela per gli investitori. Se depositate del denaro in un sito illegale sarà molto più difficile se non impossibile recuperarlo nel caso ci fosse un problema.

I Broker autorizzati invece, sono tenuti a separare i loro conti da quelli dei trader e anche in caso di insolvenza, il vostro denaro è al sicuro.

Autorizzazioni e licenze Fortissio

Fortissio è un marchio che fa parte del gruppo Vie Finance AEPEYSA, una società greca registrata presso il GEMI (il registro imprese greco) con il numero identificativo 122000301000 .

Questo è un primo passo per accertarvi della sicurezza di un intermediario, la società dev’essere registrata.

Per operare come Broker invece, serve un’autorizzazione specifica che a Fortissio è stata fornita dalla HCMC (Hellenic Capital Market Commission) con una licenza numero 4/792/20.7.2017.2.

Ma non basta, perché questa licenza non è sufficiente per offrire i propri servizi in ogni nazione, che ha delle specifiche regole in materia di intermediari finanziari.

Infatti Fortissio ha ottenuto delle autorizzazioni dalle agenzie dei vari paesi in cui opera, eccone alcune:

CONSOB per l’Italia : Licenza numero 4730

per l’Italia : Licenza numero 4730 CNMV per la Spagna : Licenza numero 4476

per la Spagna : Licenza numero 4476 FI Finansinspektionen per la Svezia

Finansinspektionen per la Svezia KNF (Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia

(Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia FCA per il Regno Unito : Licenza numero 806246

per il Regno Unito : Licenza numero 806246 BaFin per la Germania : Licenza numero 156350

per la Germania : Licenza numero 156350 CNB per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907

Fortissio è una truffa o un Broker serio?

Abbiamo già risposto a questa domanda ma sappiamo di dover ribadire il concetto perché è fondamentale saper distinguere i Broker legali come Fortissio da quelli illegali.

Spesso questi intermediari illegali hanno dei conti offshore, al di fuori dell’Unione Europea, in questo modo è molto più complesso rintracciare i vostri soldi.

Un’altra caratteristica distintiva dei Broker autorizzati regolarmente è la sede legale, che dev’essere all’interno della UE. L’indirizzo dev’essere reale, non in uno di quei palazzi con gli uffici in affitto a ore!

Inoltre i recapiti devono essere completi, indirizzo, telefono , email, contatti whatsapp, form sul sito, ecc.

Più possibilità avete per contattare il Broker e più è probabile che si tratti di un intermediario affidabile.

Fortissio ha la sede legale in Grecia, con un ufficio reale visibile anche su Google Map e numerosi contatti per richiedere assistenza e fare domande, ecco perché siamo sicuri che non si tratta di una truffa.

La piattaforma di Fortissio

Per iscrivervi a Fortissio basta cliccare nel link “INIZIA ORA” che trovate ovunque sul sito ufficiale del Broker.

Una volta iscritti potrete effettuare il primo deposito che parte da un minimo di 200 Euro e potrete accedere al conto di trading (di cui parleremo nel prossimo paragrafo).

Il conto di trading si basa su un software, ovvero una piattaforma che permette di fare trading.

La piattaforma di Fortissio si chiama Web PROfit ed è un software web-based, ovvero funziona con qualsiasi browser web e non necessita di alcuna installazione né di un download.

Con la Web PROfit avrete subito accesso a:

47 coppie di valute

18 materie prime

81 azioni

18 indici

6 criptovalute

2 ETF

Il software è molto pratico, leggero e semplice da usare ma grazie ad una serie di indicatori di analisi tecnica permette di fare delle analisi molto professionali.

Ecco le caratteristiche tecniche di questa piattaforma:

Compatibilità con ogni dispositivo

Personalizzazione completa

Strumenti e indicatori per analisi tecnica

6 lingue disponibili

Analisi e avvisi in tempo reale

Esecuzione rapida delle operazioni

Se non avete sempre accesso ad un PC oppure siete spesso in viaggio, Fortissio vi offre un’App di trading che non vi farà rimpiangere il PC.

Questa applicazione, che si chiama Mobile PROfit è una derivazione del software per desktop e riesce a condensare i principali strumenti di trading, anche nello schermo di uno smartphone.

Mobile PROfit è disponibile sia per utenti Android che iPhone ed è gratuita esattamente come la versione Web dalla quale deriva.

Aprire un conto con Fortissio

Abbiamo già accennato al fatto che per aprire un conto con Fortissio basta cliccare “Inizia Ora”, inserire i propri dati nel form e fare il primo deposito, che dev’essere come minimo di 200 Euro.

A questo punto se siete un investitore non professionista potrete scegliere fra alcune tipologie di conto che hanno dei vantaggi sempre maggiori, man mano che investite delle cifre più importanti.

Ecco le caratteristiche dei conti di trading su Fortissio:

Conto Basic : Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist.

: Investimento da € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist. Conto Discovery : Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Silver : dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Gold : dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Diamond : dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic e un Agente personale.

: dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic e un Agente personale. Conto VIP: con depositi superiori a € 30.000 Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic e un Agente personale.

Parleremo dello spread e del rollover nel paragrafo costi e commissioni così da approfondire questi due aspetti del trading.

Come abbiamo accennato, questi elencati sono i conti non professionali, ma se siete dei trader professionisti avete la possibilità di accedere ad un conto specifico che ha un differenza sostanziale: la leva disponibile.

Nei conti privati la leva, che è un moltiplicatore dell’investimento (che permette di negoziare come se si avessero delle cifre più elevate a disposizione sul conto), è al massimo di 1:30 per legge.

L’ESMA (European Securities and Markets Authority) infatti ha limitato la leva per i conti non professionali a 1:30 nel 2018.

I conti professionali invece possono arrivare ad una leva di 1:200.

Ma la leva è un’arma a doppio taglio nel trading, perché oltre ad aumentare i potenziali profitti, incrementa anche le possibilità di perdita.

Se siete dei professionisti non avete necessità di leggere questi dettagli che conoscerete benissimo.

Ma per dimostrare di esserlo e accedere al conto dedicato bisogna soddisfare almeno 2 dei 3 requisiti qui sotto:

Il volume del vostro portafoglio finanziario deve superare i 500.000 euro. Dovete aver effettuato transazioni importanti con una frequenza media di 10 transazioni trimestrali nei 4 trimestri precedenti. Dovete avere almeno 1 anno di esperienza lavorativa nel settore finanziario in una posizione professionale.

Fortissio: Servizi offerti

Questo Broker oltre alla piattaforma che abbiamo visto e ai conti disponibili per gli utenti, mette a disposizione una serie di servizi gratuiti, indispensabili per fare trading in maniera profittevole.

I servizi gratuiti di Fortissio sono:

Gli SMS di notifica

Le News economiche

Il Calendario economico

L’Autochartist

Per quest’ultimo servizio vogliamo spendere qualche parola in più, perché è molto complesso ed è raro che venga offerto gratuitamente.

L’Autochartist è un software di alto livello che effettua una scansione dei grafici di qualsiasi titolo andando alla ricerca di pattern ripetuti.

I pattern sono delle formazioni grafiche che in analisi tecnica rispecchiano dei comportamenti specifici.

Quindi identificare un pattern che si sta formando e scoprire che in passato lo stesso pattern ha poi proseguito in un determinato modo, aiuta parecchio nel fare previsioni accurate.

L’Autochartist è personalizzabile, ha numerosi settaggi e lavora su ogni timeframe, quindi è uno strumento davvero utile nel trading moderno.

Garanzia sui primi 5-8 trade

Una delle caratteristiche più apprezzate di Fortissio è la garanzia sui primi 5-8 trade.

Grazie a questa garanzia potrete negoziare in maniera sicura sulla piattaforma di trading reale, senza preoccuparvi del risultato delle prime 5-8 operazioni eseguite.

Se otterrete dei profitti potrete tenerli, se subirete delle perdite vi verranno rimborsate.

Fortissio: Costi e commissioni

Premesso che Fortissio è un Broker CFD e quindi non prevede il pagamento di commissioni, vogliamo esaminare tutti i costi che un trader incontra utilizzando questo intermediario.

I CFD (contratti per differenza) permettono di negoziare senza pagare commissioni ma il guadagno del Broker (Fortissio nel nostro caso) deriva dallo spread, cioè dalla differenza fra prezzo d’acquisto e di vendita di un titolo.

Questi spread sono molto piccoli, per farvi capire di cosa stiamo parlando basti pensare che su Fortissio, lo spread della coppia di valute Eur/Usd, una delle più tradate, è di 3 pips, cioè 0,0003 dollari.

In parole povere se il prezzo di acquisto di Eur/Usd fosse 1,1013 dollari, quello di vendita sarebbe 1,1010 dollari.

Visto che abbiamo parlato di spread è giusto spendere due parole anche sul rollover perché anche questo piccolo costo può essere abbattuto a seconda del conto al quale si aderisce.

Il rollover è una commissione che si paga quando si porta avanti un’operazione durante la notte fino al giorno seguente ed è dello 0,015% del valore del contratto.

Depositi e prelievi con Fortissio

I metodi di deposito e prelievo previsti da Fortissio sono i più classici:

Carte di credito e carte di debito , molto rapide nei trasferimenti.

Bonifico bancario , che ha tempistiche più lente (non imputabili a Fortissio).

, che ha tempistiche più lente (non imputabili a Fortissio). Sistemi di pagamento elettronico come Skrill, ecoPayz, Neteller, ecoVoucher e PayPal , pressoché istantanei.

Se fate un deposito con un metodo, dovete usare lo stesso metodo per prelevare, se invece state prelevando dei guadagni (plusvalenze), questi vi verranno inviati tramite bonifico.

Opinioni e Recensioni su Fortissio

Le recensioni su questo Broker sono tutte molto positive, così come le opinioni lasciate da utenti professionali.

Purtroppo ci sono alcune opinioni negative sul web ma non riguardano il Broker bensì i risultati del trading.

Gli investimenti hanno una percentuale di rischio e quando si perde del denaro spesso di accusa il Broker di qualcosa, anche se in realtà l’intermediario non ha niente a che vedere con i risultati del trading.

Quindi fate molta attenzione quando leggete recensioni e opinioni online, non tutte sono veritiere.

Solitamente, quelle eccessivamente lusinghiere o troppo negative sono da tralasciare, questo Broker è ottimo ma non perfetto, di certo non è una truffa, quindi bisogna evitare le recensioni estreme.

Ad esempio un difetto che molti trader lamentano riguardo Fortissio è la mancanza della Metatrader, una piattaforma di trading “vecchio stile” che però molti investitori usano ancora.

Se non siete abituati ad usare la Metatrader, non ne sentirete di certo la mancanza. Se invece la usate spessi, vi consigliamo di provare la Web PROfit, è molto diversa ma estremamente potente.

Fortissio: Supporto e assistenza

Questo paragrafo viene sottovalutato da molti lettori ma l’assistenza, il supporto tecnico, i contatti e tutto il customer care sono fondamentali nella valutazione di un Broker.

Innanzitutto nella pagina dei contatti Fortissio ci sono numerose opzioni per chiedere assistenza e questo è un buon segno per ciò che riguarda la trasparenza di un intermediario finanziario.

Fortissio risponde al telefono dal lunedi al venerdi dalle 7:00 alle 19:00 ed è possibile inviare una email compilare il form sul sito e chattare tramite whatsapp.

Come se non bastasse, il supporto agli investitori arriva anche tramite un Account Manager personale che è a vostra disposizione per qualsiasi informazione riguardante il Broker o gli investimenti.

L’assistenza di Fortissio è di alto livello e questo è un vantaggio considerevole specialmente per i trader alle prime armi che spesso hanno bisogno di consigli e informazioni dettagliate.

Conclusioni

In questa recensione abbiamo analizzato tutti gli aspetti che riguardano il Broker, mostrandovi tutto ciò che offre Fortissio come intermediario finanziario.

Dopo aver letto questa guida potrete facilmente confrontare Fortissio con un altro Broker o fare dei test reali con la piattaforma di trading Web PROfit.

Approfittate della garanzia sui primi 5-8 trade per analizzare come vi trovate con la piattaforma e mettete alla prova il supporto e l’assistenza di Fortissio, ne resterete piacevolmente soddisfatti.