Il trading di valute estere sui mercati finanziari è molto popolare. Negli ultimi anni, anche il trading di criptovalute ha conquistato una posizione di rilievo. Scopri le differenze tra il trading di coppie di valute (forex) e quello di criptovalute.

Cos’è il forex e cosa significa crypto?

Forex è l’abbreviazione di foreign exchange, un mercato finanziario che ti permette di avere esposizione alle coppie di valute internazionali. In sostanza, è il mercato in cui una valuta viene convertita in un’altra.

Quando fai trading forex, compri e vendi una valuta contro un’altra a un prezzo concordato. Se hai mai acquistato un prodotto da un venditore internazionale online in una valuta diversa da quella del tuo paese, hai avuto esposizione al forex.

Crypto è l’abbreviazione di criptovaluta, ossia valute digitali le cui transazioni vengono verificate e registrate su un sistema decentralizzato invece che da un’unica autorità centralizzata. In altre parole, è una valuta non fisica, ma può essere utilizzata in modo simile al denaro tradizionale.

La maggior parte delle criptovalute registra le proprie transazioni su blockchain per aumentare la trasparenza. Questo contribuisce a ridurre i rischi ed eliminare gli intermediari che spesso causano costi aggiuntivi per le transazioni.

Leggi anche: 💡Forex Trading per principianti: una guida per iniziare

Forex vs crypto: quali sono le differenze?

Anche se i mercati forex e crypto hanno alcune similitudini, come essere guidati da domanda e offerta, presentano importanti differenze. Di seguito analizziamo queste differenze in dettaglio:

Partecipanti al mercato

Dimensione

Struttura

Accessibilità degli asset

Volatilità

1.Partecipanti al mercato

Ci sono diversi partecipanti che compongono il mercato forex. Questi vanno dalle banche centrali e commerciali, ai fondi di investimento, aziende, broker retail e trader.

Ogni partecipante al mercato forex ha un ruolo specifico. Ad esempio, le banche commerciali sono il fulcro principale che facilita lo scambio di coppie di valute a livello internazionale. Le banche centrali entrano in questo mercato non per realizzare profitti, ma per stabilizzare il tasso di cambio della valuta nazionale, che influisce sull’economia del paese.

Nel mercato delle criptovalute, ci sono tre tipi di partecipanti: gli exchange, i miner e i trader. Gli exchange sono piattaforme digitali dove si comprano e vendono criptovalute. I miner sono persone o aziende che completano blocchi usati per verificare le transazioni all’interno della rete blockchain. I trader di criptovalute, invece, speculano sull’aumento o la diminuzione dei prezzi senza assumere la proprietà delle monete crypto sottostanti.

2.Dimensione

Il mercato forex è enorme, principalmente perché composto da transazioni di enti internazionali come aziende, banche, investitori, fondi e individui, che dipendono da questo sistema per scambiare valute straniere in tempo reale.

Pur essendo ancora giovane, il mercato delle criptovalute ha fatto enormi progressi con l’espansione delle reti blockchain. Nel 2021, il mercato globale delle criptovalute era valutato 1,5 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà 2,3 miliardi di dollari entro il 2028.

3.Struttura

La struttura dei mercati forex e crypto dipende principalmente da domanda e offerta, che influiscono su come i trader possono negoziare sul prezzo senza l’approvazione di enti governativi. Il trading forex e crypto può essere effettuato over-the-counter (OTC) o tramite exchange o broker.

Entrambi i mercati hanno una struttura decentralizzata, ovvero non sono emessi da un’autorità centrale come il governo, quindi nessuna singola parte controlla il mercato. Alcuni ritengono che questa trasparenza sia il punto di forza del mercato, soprattutto nel caso delle criptovalute.

Rispetto alle valute tradizionali negoziate sul mercato forex, le criptovalute esistono principalmente nello spazio digitale e sono conservate su blockchain. Le transazioni di criptovaluta avvengono solo tramite wallet digitali e vengono verificate una volta minate.

Il forex ha una struttura prevalentemente formale e regolamentata. Le criptovalute, invece, hanno una struttura meno formale, rendendole più vulnerabili ad attività criminali o transazioni fraudolente.

4.Accessibilità degli asset

Il mercato forex offre maggiore accessibilità rispetto ad asset digitali come le criptovalute. Puoi fare trading su oltre 80 coppie di valute globali, tra cui coppie principali come EUR/USD, AUD/USD, EUR/CHF e EUR/GBP. Le coppie minori sono CAD/CHF, CAD/JPY e CHF/JPY, mentre le coppie esotiche includono CHF/HUF, EUR/CZK e EUR/HUF.

Le criptovalute hanno meno liquidità. Richiedono anche un wallet e un account su un exchange per il trading, che hanno limitazioni sui depositi e possono essere costosi da mantenere.

Diversamente dal numero limitato di coppie di valute disponibili globalmente, esistono oltre 11.000 criptovalute attivamente scambiate sulla blockchain, oltre alle note bitcoin ed ether. Ciò rende difficile, se non impossibile, monitorare il mercato delle criptovalute nella sua interezza.

5.Volatilità

Entrambi i mercati sono volatili, ma le criptovalute tendono ad essere più volatili rispetto alle coppie forex. Ciò significa che i prezzi delle crypto possono essere facilmente influenzati anche dai minimi movimenti di mercato, portando a fluttuazioni significative in una singola sessione di trading.

Le coppie forex, invece, hanno volumi di scambio giornalieri elevati con movimenti frequenti entro bande strette. Questo alto livello di volatilità, rispetto ad altre classi di asset, ad eccezione delle criptovalute, è ciò che attrae molti trader.

Come fare trading sui mercati forex?

Coi broker che ti proponiamo, puoi fare trading spot sul forex, forward e future. Quando fai trading sul mercato forex con questi broker online autorizzati a operare nel mercato italiano, puoi farlo utilizzando i CFD, il che significa che sfrutterai la cosiddetta leva finanziaria. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I CFD sul forex sono contratti per differenza che prevedono lo scambio della differenza di prezzo della coppia di valute tra il momento in cui apri e chiudi una posizione.

Quando fai trading sul mercato forex tramite CFD non prendi possesso fisico delle valute. Otterrai un profitto se il prezzo si muove a tuo favore e subirai una perdita se si muove nella direzione opposta.

I CFD sono derivati con leva finanziaria. La leva ti consente di aumentare la tua esposizione al mercato forex pagando un deposito iniziale, chiamato margine, che rappresenta una frazione del valore totale del mercato sottostante.

Il tuo profitto o perdita viene calcolato sulla dimensione intera della tua posizione, quindi la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Nota che le perdite possono superare i depositi: gestisci attentamente i tuoi rischi.

Assicurati di comprendere rischi e benefici associati al trading di prodotti con leva prima di intraprendere questa attività. Fai trading solo con somme di denaro che puoi permetterti di perdere.

Puoi comprare e detenere criptovalute in un wallet digitale tramite un broker online. Non offriamo trading di criptovalute o l’acquisto di criptovalute tramite exchange a clienti retail.

Fare trading sul forex:

Scegli una coppia di valute su cui fare trading

Decidi se “comprare” o “vendere”

Imposta stop e limiti

Apri la tua prima operazione

Monitora e chiudi la tua posizione

Forex vs crypto: quale è più sicuro dal punto di vista normativo?

È importante notare che sia il mercato forex che quello delle criptovalute non sono regolamentati dalla stessa autorità. Il mercato forex è OTC, cioè coinvolge numerose transazioni tra vari partecipanti al mercato, come banche centrali e fondi di investimento, ed è altamente regolamentato.

Forex vs criptovalute in sintesi:

Il forex è il mercato in cui una valuta viene convertita in un’altra, consentendo di esporsi alle coppie di valute internazionali.

La criptovaluta è una valuta digitale che registra e verifica le transazioni su un sistema decentralizzato e può essere utilizzata in modo simile a una valuta tradizionale.

Ci sono diverse differenze tra forex e criptovalute riguardo ai partecipanti al mercato, dimensione, struttura, accessibilità agli asset e volatilità.

Entrambi i mercati sono volatili, tuttavia le criptovalute tendono ad essere più volatili rispetto alle coppie forex.

Il mercato forex e quello delle criptovalute non sono regolamentati allo stesso modo.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.