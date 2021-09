Analisi tecnica sul FOREX

L’analisi tecnica applicata alla Borsa è ormai pratica molto utilizzata e molto seguita dai trader professionisti. Grafici e sistemi sempre più moderni ed efficienti di analisi su trend, resistenze, supporti, target, sono ormai pane quotidiano per qualunque persona che si interessa di Borsa, e non solo più un oggetto sconosciuto ai più e adatto solo per esperti.

L’analisi tecnica si occupa delle quotazioni degli strumenti finanziari dal punto di grafico. L’analista tecnico perciò controlla il livello dei prezzi e della circolazione di un dato strumento finanziario nel passato e, sulla base dei dati raccolti mediante l’analisi di un grafico, crea una possibile previsione delle future variazioni delle quotazioni. Non lo interessano i dati macro e gli avvenimenti politici: si concentra solo sul grafico che rispecchia i comportamenti di tutti gli investitori, trend e tendenze. Il mercato sconta tutto, quindi tutti i fattori che influiscono sul prezzo sono già presi in considerazione nel suo stesso valore.I prezzi sono soggetti a trend. Disegnando i grafici dei prezzi, l’analista tecnico cerca di scoprire il trend, ossia la direzione verso la quale si muovono. Il riconoscimento di un trend nella fase iniziale permette di realizzare una transazione che si rivelerà fruttuosa. E l’analista tecnico parte dal presupposto che la storia comunque si ripete e che i grafici nel tempo confermano quello che è un trend o una media.

Nel forex l’analista fondamentale studia le domande e le offerte dei prodotti, dei servizi o della valuta di una certa nazione, la qualità della sua gestione e le politiche governative, i suoi rendimenti passati e quelli pronosticati; la politica monetaria dello Stato e il valore dei tassi di interessi.

Cosa fa l’analista tecnico

L’analista tecnico invece studierà i trend, gli oscillatori, le medie mobili e il comportamento a livello grafico che detta valuta ha avuto nel tempo. La strategia operativa del trader di forex che si basa sull’analisi tecnica perciò guarderà solo agli strumenti grafici e ai segnali che il modello grafico (trading system) gli ha suggerito.

Per quanto riguarda poi nello specifico l’unica differenza sostanziale rispetto all’analisi tecnica delle azioni è che il grafico di una qualsiasi moneta viene espresso in funzione di un’altra valuta, quindi si pone il problema della corretta valutazione del rapporto fra le due. Quindi bisogna anche tenere in conto il rapporto di forza delle due valute e per fare ciò ci si può avvalere ad esempio di un Trade Weighted Index.

Si tratta di un paniere di valute misurato contro la valuta base, valutando il numero degli scambi commerciali avvenuti con la nazione in cui è in vigore la valuta considerata. In questo modo si può capire meglio il rapporto tra le valute che si stanno analizzando.