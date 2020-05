Recensione FPMarkets: una guida al broker!

Nel corso degli anni, con la piena maturazione del settore del trading online in Italia, diversi broker stranieri si sono affacciati con convinzione nel nostro mercato permettendo a tutti gli utenti del nostro Paese di poter disporre di servizi innovativi e qualificati.

Tra di essi c’è sicuramente un nome che, almeno per il momento, potrebbe non rientrare tra i più conosciuti. Ma che, grazie alle sue ottime specificità, sta guadagnando una crescente quota di mercato, fino a diventare una delle “nuove” scelte preferite dai trader italiani.

Parliamo, naturalmente, di FPMarkets. E, in questa recensione, cercheremo di comprendere chi è, cosa ti permette di fare e perché dovresti sperimentare subito i suoi servizi aprendo un conto di trading GRATIS!

Recensione FPMarkets

Per poter conoscere più da vicino FPMarkets non possiamo non compiere un breve cenno al fatto che, nonostante sia un brand relativamente nuovo ed emergente in Italia, in realtà si tratta di un broker CFD dalla lunghissima esperienza internazionale. Fondato nel 2005 in Australia, è oggi uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di una soluzione di investimento finanziario professionale su migliaia di diversi asset a scelta tra Forex, criptovalute, indici, azioni e molto altro ancora.

Tante piattaforme di trading, diversi conti di investimento, una ottima assistenza clienti, tante risorse formative e un’attenzione costante nei confronti della propria clientela, rappresentano solamente alcuni dei principali punti di distinzione di questo fantastico operatore.

Ti ricordiamo fin d’ora, peraltro, che potrai sperimentare tutti i servizi di FPMarkets ancora prima di effettuare un versamento di fondi: è infatti a disposizione gratuita per tutti gli utenti italiani il conto demo di FPMarkets, che ti consentirà di investire in maniera sicura con la piattaforma di trading del broker, usando il plafond di denaro virtuale che FPMarkets ha scelto di stanziare per i tuoi “allenamenti” finanziari!

Asset finanziari FPMarkets

Tra i principali punti di forza che abbiamo il piacere di sottolineare in questa nostra recensione di FPMarkets c’è sicuramente la disponibilità di migliaia di diversi asset finanziari che potrai utilizzare come sottostanti dei tuoi CFD.

FPMarkets ti apre infatti le porte ad investimenti su Forex, Azioni, Metalli preziosi, Materie prime, Indici e Criptovalute, garantendoti – in ogni caso – la massima semplicità di utilizzo e la più elevata convenienza. Con una simile vastità di scelta, siamo certi che non avrai alcuna difficoltà nell’applicare al meglio la tua strategia di trading!

Conti di trading FPMarkets

Nella nostra guida a FPMarkets non possiamo non notare come uno dei principali punti di vantaggio del servizio di questo operatore sia la disponibilità di più conti di trading, ciascuno dei quali adatto a soddisfare specifiche esigenze della clientela.

Per quanto concerne ad esempio il Forex, è a disposizione un conto Standard con spread da 1.0 pip e nessuna commissione di investimento, oppure un conto Raw con spread da 0.0 pip e 3 dollari di commissione di trading. In questo ventaglio di scelta, ogni trader potrà dunque optare per quello che meglio si può adattare alle proprie abitudini di investimento.

Tieni tuttavia conto che:

in qualsiasi momento potrai cambiare il tuo conto di trading mettendoti in contatto con il tuo account manager;

tutti i conti di trading hanno delle caratteristiche in comune, come ad esempio la presenza di una leva massima di 500:1, un deposito minimo di soli 100 dollari australiani (o, meglio, l’equivalente in euro), e l’accesso all’intera gamma di asset di FPMarkets!

Piattaforme di trading FPMarkets

Oltre a disporre di più conti di trading, FPMarkets dispone altresì di diverse piattaforme di investimento tra le quali potrai certamente scegliere la tua preferita.

In particolar modo, ci piace sottolineare come il broker ti permetta di utilizzare le piattaforme MT4 e MT5 (MetaTrader 4 e MetaTrader 5), i software di trading più avanzati e usati del mondo.

Se invece preferisci, e – soprattutto – non hai voglia di scaricare e installare dei software sul tuo PC, potrai tuttavia usare la sua Web trader, la piattaforma di trading che FPMarkets ha sviluppato, e che non necessita di alcun download: è sufficiente disporre di un browser e di una connessione a Internet per fare trading con la massima qualità!

Depositi e Prelievi FPMarkets

FPMarkets ti permette di alimentare il tuo conto di trading scegliendo tra i più noti e sicuri sistemi di trasferimento dei fondi.

Potrai dunque effettuare depositi e prelievi con le carte di credito e di debito Visa e Mastercard, i bonifici bancari, i portafogli elettronici di Neteller, Skrill o PayPal e non solo!

Le condizioni di utilizzo di tali sistemi sono molto convenienti e, soprattutto, rapide. Con la sola eccezione dei bonifici bancari, infatti, potrai trasferire i tuoi fondi sul conto di investimento FPMarkets in tempo praticamente reale.

Se vuoi saperne di più non ti rimane far altro che consultare i dettagli sul sito internet ufficiale di FPMarkets, dove troverai ogni informazione sui sistemi di pagamento e di prelievo oggi disponibili per i trader italiani.

Registrazione FPMarkets

Sei giunto al termine di questa nostra guida a FPMarkets e ti è venuta voglia di provare i servizi di questo importante broker?

Se la risposta è positiva, non ti rimane che fare un’unica cosa: aprire gratis un conto di trading con FPMarkets!

La procedura per poterti registrare al broker è molto semplice e, in più, FPMarkets mette a disposizione tutto il suo team di assistenza per poterti permettere di farlo in modo efficace.

Ti basterà infatti accedere al sito internet ufficiale di FPMarkets e cliccare su Apri Reale per poter avviare la breve procedura di iscrizione e di identificazione: se avrai necessità di qualche chiarimento in questa fase, potrai pur sempre avviare una fase di live chat premendo il pulsante del supporto che trovi nella parte destra di ogni pagina.

Al termine di questa procedura, potrai dunque procedere ad accedere al tuo account con le credenziali fornite in fase di registrazione, alimentare il tuo conto di trading con lo strumento di pagamento preferito e… iniziare la tua avventura sui mercati finanziari!

Se poi lo ritieni più conveniente, prima di far ciò potrai allenarti per tutto il tempo che desideri con un conto demo. Buon investimento!

