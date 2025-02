Bitpanda piattaforma di trading. Recensione e Opinioni

Se risiedi nell’UE, trovare una piattaforma affidabile per il trading di criptovalute può talvolta essere una sfida. Certo, ci sono diverse opzioni interessanti disponibili, ma come si fa a scegliere la migliore? Bene, in questa recensione di Bitpanda, analizzeremo e discuteremo una delle opzioni più interessanti.

Bitpanda è attivo da un bel po’ di tempo e si è guadagnato la reputazione di essere una piattaforma molto affidabile e sicura per lo scambio di criptovalute. Tuttavia, non è un vero e proprio exchange di criptovalute, bensì un broker che permette di investire in crypto, azioni, indici, ETF e metalli preziosi.

Per questo motivo, è spesso preferito dai trader avanzati, poiché offre diverse opzioni di trading che coinvolgono sia asset tradizionali che criptovalute.

Ovviamente, ciò non significa che un principiante appassionato di criptovalute non possa trovare valore sulla piattaforma, poiché è effettivamente facile da usare. Tuttavia, è probabile che piattaforme come Coinbase e Binance siano più adatte a chi cerca un’esperienza di exchange di criptovalute più tradizionale.

La tecnologia blockchain fornisce avanzate caratteristiche di sicurezza intrinseche per proteggere i dati degli utenti sugli exchange di criptovalute. Tuttavia, non è un sistema isolato e può comunque essere esposto a diverse vulnerabilità. Ad esempio, l’interfaccia utente, i wallet o i database centralizzati possono ancora essere soggetti ad attacchi.

Recensione di Bitpanda: PRO

Come di consueto, inizieremo questa recensione di Bitpanda parlando dei principali vantaggi del broker di criptovalute in questione. Gli utenti della piattaforma sembrano avere opinioni piuttosto forti al riguardo e, fortunatamente, la maggior parte di esse sono piuttosto positive!

A proposito, un broker di criptovalute non è la stessa cosa di un exchange di criptovalute. Il primo funge da intermediario tra gli utenti e i mercati crypto. Inoltre, un broker stabilisce i propri prezzi e commissioni. Un exchange di criptovalute, invece, è una piattaforma online che consente a compratori e venditori di scambiare criptovalute tra loro in base ai prezzi di mercato correnti.

Supporto per più criptovalute

Una delle prime cose degne di nota parlando di Bitpanda è il fatto che la piattaforma supporta una gamma relativamente ampia di criptovalute – oltre 400, per essere precisi.

Si tratta di un numero piuttosto decente! Certo, è inferiore rispetto a quello di alcuni altri exchange o broker, ma le recensioni degli utenti su Bitpanda evidenziano che la piattaforma permette di acquistare e scambiare la maggior parte delle criptovalute più popolari sul mercato.

Questo è un ottimo vantaggio per i principianti. Se stai iniziando con le criptovalute, è probabile che tu voglia concentrarti sulle monete e sui token più conosciuti. Infatti, se non hai alcuna conoscenza pregressa sulle criptovalute, l’inizio può essere già abbastanza complicato di suo – limitandoti alle criptovalute più famose, potresti rendere il processo più semplice.

Detto ciò, anche i trader avanzati troveranno sulla piattaforma la maggior parte delle criptovalute che desiderano scambiare. A meno che tu non stia cercando una criptovaluta molto di nicchia, Bitpanda non ti deluderà: la piattaforma supporta BAT, Cardano, IOTA, Lisk e molte altre crypto meno conosciute.

Se invece stai cercando una vasta gamma di criptovalute più di nicchia, esistono piattaforme di trading che offrono molte più opzioni in termini di numero di asset.

Naturalmente, potresti anche semplicemente registrarti su più exchange e broker contemporaneamente e utilizzarli in base alle tue esigenze. Sebbene questa sia un’opzione praticabile per alcuni, potrebbe non essere l’ideale per altri. Se non vuoi usare più piattaforme contemporaneamente, potresti semplicemente scegliere Bybit, che offre oltre 1.100 asset crypto, o KuCoin, che ne offre più di 800.

Tuttavia, torniamo a parlare di Bitpanda. Come già accennato, la piattaforma consente anche di investire in altri asset che non sono legati alle criptovalute. Ad esempio, puoi investire in oro, azioni o materie prime, tra le altre cose. Certo, non è un aspetto centrale per questa recensione di Bitpanda, ma è comunque interessante sapere che tale possibilità esiste.

Caratteristiche di sicurezza affidabili

La sicurezza è ovviamente uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie il broker o l’exchange di criptovalute giusto per sé. La maggior parte delle recensioni degli utenti di Bitpanda disponibili online sottolinea che dovrebbe essere considerata la caratteristica più importante. E ha perfettamente senso!

Senza misure di sicurezza adeguate, la piattaforma rischia di essere compromessa, hackerata o violata, il che potrebbe significare la perdita dei tuoi asset. Non è esattamente quello che i trader sperano di trovare sulla piattaforma che scelgono per investire nei mercati finanziari.

È fondamentale prendere la sicurezza molto seriamente. Fortunatamente, però, con Bitpanda non è un problema di cui preoccuparsi.

Il broker di criptovalute in questione offre funzionalità di sicurezza di alto livello, come qualsiasi altra piattaforma di trading crypto di fascia alta. Hai la possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori, e sono in atto protezioni speciali contro gli attacchi DDoS (oltre a tutte le misure di protezione offerte da un certificato SSL). Inoltre, l’infrastruttura e i sistemi di Bitpanda sono protetti da avanzate tecnologie di crittografia.

Oltre a ciò, Bitpanda offre un’ulteriore straordinaria misura di protezione per gli asset crypto: l’archiviazione offline.

Sebbene non sia una caratteristica unica per questo broker, l’archiviazione offline è uno dei metodi migliori per proteggere i tuoi asset dagli hacker. Quando conservi le tue criptovalute in cold wallet, le tieni offline – in questo modo, sono impossibili da raggiungere per un hacker!

A proposito, Bitpanda è regolamentato e autorizzato in tutta Europa. Possiede diverse registrazioni VASP, oltre a licenze MiFID II, E-Money e PSD II. Inoltre, Bitpanda Payments GmbH detiene una licenza di fornitore di servizi di pagamento sotto PSD2, e i processi di verifica della piattaforma sono completamente conformi alla normativa AML5.

Tutto considerato, mi trovo pienamente d’accordo con la maggior parte delle recensioni degli utenti di Bitpanda: per quanto riguarda la sicurezza, Bitpanda è senza dubbio un broker di criptovalute di altissimo livello!

Nessuna Commissione su Depositi o Prelievi

Quando cerchi il miglior exchange o broker di criptovalute per le tue esigenze, le commissioni sono senza dubbio un aspetto a cui prestare molta attenzione. È importante trovare una piattaforma che offra ottime funzionalità di sicurezza, certo, ma è altrettanto fondamentale che non riduca drasticamente i tuoi potenziali profitti con le sue commissioni!

Di fatto, c’è solo un tipo di commissione su Bitpanda a cui dovresti prestare attenzione: le commissioni di trading. Diverse piattaforme possono avere molte caratteristiche aggiuntive e costi annessi, ma queste sono le principali a cui dovresti fare caso.

Per quanto riguarda questo argomento, molte recensioni degli utenti di Bitpanda evidenziano che il broker in questione applica commissioni piuttosto ragionevoli.

Le commissioni di trading su Bitpanda arrivano fino all’1,49%. Non è certamente la tariffa più bassa che puoi trovare (alcune piattaforme offrono commissioni di trading dello 0,1%!), ma è anche ben lontana dall’essere la più alta.

Per quanto riguarda le commissioni su depositi e prelievi su Bitpanda, in passato variavano notevolmente a seconda di alcuni fattori specifici. Il costo dipendeva dal fatto che stessi depositando o prelevando denaro fiat o criptovalute, dall’importo, dalla tua regione di residenza, dal metodo di deposito/prelievo e così via.

Secondo alcune recensioni degli utenti di Bitpanda, queste commissioni non erano molto più alte rispetto a quelle offerte da altre piattaforme di trading di criptovalute.

Tuttavia, tutto questo appartiene al passato. Ora, non ci sono più commissioni su Bitpanda per depositi o prelievi, indipendentemente dalla valuta o dal metodo di pagamento utilizzato! Questo è senza dubbio un grande vantaggio.

Accetta una Vasta Gamma di Metodi di Pagamento

Una delle caratteristiche più apprezzate, menzionata in molte recensioni degli utenti di Bitpanda, è il fatto che questo broker di criptovalute consenta di utilizzare un’ampia varietà di opzioni di pagamento.

Questo aspetto è davvero importante! Molti exchange e broker di criptovalute rendono complicato persino effettuare un deposito. Ad esempio, se una piattaforma accetta solo depositi in criptovalute, dovresti prima acquistare la criptovaluta su un altro sito e poi trasferirla sulla piattaforma per effettuare il deposito.

Fortunatamente, non è un problema che dovrai affrontare con Bitpanda. Questa piattaforma offre infatti una vasta gamma di metodi di pagamento!

I metodi di pagamento disponibili su Bitpanda includono, ma non si limitano a: carte di credito e debito, bonifici bancari, SEPA, Skrill, depositi in contanti, Sofort, iDEAL, PayPal e molti altri.

Indipendentemente dal metodo scelto, depositare fondi su Bitpanda è possibile in molte modalità diverse. Inoltre, non dimenticare che non ci sono commissioni su depositi o prelievi, a prescindere dal metodo di pagamento selezionato.

Molteplici Servizi Disponibili

Sebbene Bitpanda sia principalmente un broker di criptovalute, la piattaforma offre un’ampia gamma di funzionalità e servizi, ognuno con il proprio scopo. Ecco un elenco delle principali opzioni disponibili:

Bitpanda Swap – un servizio senza limiti che consente di scambiare una criptovaluta con un’altra.

– un servizio senza limiti che consente di scambiare una criptovaluta con un’altra. Bitpanda Saving – un servizio che permette di creare un piano di risparmio in criptovalute e seguirlo con depositi mensili.

– un servizio che permette di creare un piano di risparmio in criptovalute e seguirlo con depositi mensili. Bitpanda Metals – come accennato in precedenza, consente anche di investire in mercati più tradizionali, come i metalli preziosi.

– come accennato in precedenza, consente anche di investire in mercati più tradizionali, come i metalli preziosi. Bitpanda Crypto Index – permette di investire automaticamente nelle criptovalute con le migliori performance.

– permette di investire automaticamente nelle criptovalute con le migliori performance. Bitpanda Ecosystem Token – un token nativo della piattaforma che consente di ottenere commissioni di trading e tassi di cambio migliori.

– un token nativo della piattaforma che consente di ottenere commissioni di trading e tassi di cambio migliori. Bitpanda Pay – un sistema di pagamento che permette di effettuare pagamenti per determinati servizi, sia personali (ad esempio pagamenti a amici) sia ufficiali (come il pagamento mensile di un servizio specifico).

– un sistema di pagamento che permette di effettuare pagamenti per determinati servizi, sia personali (ad esempio pagamenti a amici) sia ufficiali (come il pagamento mensile di un servizio specifico). Bitpanda Plus – se sei un “whale” delle criptovalute, puoi acquistare grandi quantità di crypto tramite Bitpanda Plus e ottenere condizioni di trading vantaggiose.

– se sei un “whale” delle criptovalute, puoi acquistare grandi quantità di crypto tramite Bitpanda Plus e ottenere condizioni di trading vantaggiose. Bitpanda Tell-a-Friend – consente di invitare amici sulla piattaforma e ricevere premi in base ai loro investimenti.

– consente di invitare amici sulla piattaforma e ricevere premi in base ai loro investimenti. Bitpanda App – l’app mobile del broker.

In passato, Bitpanda offriva anche Bitpanda Pro, una versione professionale del broker crypto con sede in Europa, e Bitpanda To Go, che permetteva di acquistare criptovalute in contanti. Tuttavia, queste funzionalità non sono più disponibili.

Nonostante ciò, come puoi vedere, Bitpanda offre davvero una vasta gamma di servizi ai suoi utenti. Molte recensioni degli utenti sembrano apprezzare molto questa varietà di opzioni!

Come Usare Bitpanda?

Per concludere la nostra recensione di Bitpanda, proviamo a utilizzare la piattaforma e vediamo quanto è lungo (o complicato) il processo di registrazione, oltre a come acquistare la tua prima criptovaluta sul sito.

Come Registrarsi su Bitpanda?

Partiamo dal processo di registrazione.

Passo 1: Vai sul sito ufficiale di Bitpanda.

Passo 2: Clicca su Registrati. Verrai reindirizzato a una pagina di iscrizione dove dovrai inserire il tuo nome, l’email e creare una password.

Passo 3: Ti verrà chiesto di confermare il tuo indirizzo email. Puoi farlo cliccando sul link contenuto nell’email che dovresti aver appena ricevuto.

Passo 4: Dopo aver effettuato il primo accesso tramite il link nell’email, dovrai completare due passaggi: rispondere ad alcune domande legali e verificare la tua identità. Le domande sono molto semplici e necessarie per permettere all’azienda di verificare il tuo account.

Puoi scegliere di completare la verifica in un secondo momento, ma in entrambi i casi, una volta terminati questi passaggi, verrai reindirizzato alla tua dashboard. Il processo di registrazione su Bitpanda è davvero molto semplice e veloce.

Come Fare Trading su Bitpanda?

Fare trading su Bitpanda è, senza dubbio, molto intuitivo.Una volta verificata la tua identità, tutto ciò che devi fare è cliccare sul pulsante Deposita nell’angolo in alto a destra dello schermo e versare fondi sul tuo account (può essere criptovaluta, valuta fiat o altro). L’importo minimo per il primo deposito è di 10 €. Dopo il deposito iniziale, potrai investire anche solo 1 € in criptovalute.

Una volta che il tuo account è stato ricaricato, dovrai accedere alla sezione Trade e, dopo aver selezionato la criptovaluta e l’importo che desideri scambiare, potrai procedere con l’operazione!

Il processo è rapido e semplice, soprattutto se hai già completato la verifica dell’identità prima di iniziare a fare trading.

