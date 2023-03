Esperio: VIX e banche statunitensi lanciano l’allarme mentre la crescita dei salari rallenta

I mercati azionari su entrambe le sponde dello stagno hanno iniziato a perdere quota ben prima del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti.

Il discorso aggressivo del presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, che ha apertamente chiesto un percorso più ripido e tassi di interesse più elevati, ha guidato l’indice di volatilità VIX del Chicago Board Options Exchange (CBOE), al 16,97% il più veloce aumento in un giorno negli ultimi due anni. Esso viene utilizzato come pulsante di allarme globale per sondare i livelli di ansia. Nel frattempo, la componente bancaria dell’indice S&P 500 di Wall Street è scesa bruscamente ai minimi del 2020.

Un crollo di oltre il 60% della Silicon Valley Bank (SVB), che è una delle più grandi banche degli Stati Uniti e il più grande istituto finanziario della costa occidentale. A differenza della maggior parte delle altre banche, SVB è stata piuttosto danneggiata dagli alti tassi di interesse, poiché serve principalmente clienti commerciali che sono più sensibili ai tassi. La banca ha rivelato una perdita netta di $1,8 miliardi in combinazione con una previsione annuale molto negativa.

Il sentiment sul resto del comparto bancario è nettamente peggiorato, anche a causa di una più ampia inversione della curva dei rendimenti obbligazionari, spesso considerata un segnale di recessione degli utili. Infatti, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è superiore di oltre un punto percentuale al rendimento dei titoli di riferimento a dieci anni.

Questo rappresenta il divario più profondo da oltre 40 anni dal 1981. Un pool di importanti banche statunitensi, tra cui Bank of America Corp e JPMorgan Chase, i cui prezzi delle azioni sono scesi rispettivamente del 6,2% e del 5,4%, è andato a gambe all’aria. Non sembra che il settore uscirà vivo dopo lo shock, poiché alcuni titoli bancari sono ora a un tiro di schioppo dal toccare i loro minimi annuali.

L’indice DAX in Germania è stato scambiato in ribasso di oltre l’1,5% prima di mezzogiorno di questo venerdì, mentre il FTSE 100 nel Regno Unito è sceso ancora di più nonostante i dati migliori del previsto sul PIL del paese, che è aumentato di un simbolico 0,3% a gennaio, rispetto a un calo dello 0,5% a dicembre.

Uno dei motivi è il fatto che la produzione manifatturiera del Regno Unito è stata ridotta di un altro 0,4% su base mensile e questo ha contribuito notevolmente a una riduzione del 5,2% su base annua. I prezzi al consumo in Germania sono saliti di un altro 1% su base mensile, indicando ulteriori movimenti aggressivi anche sui costi di indebitamento nominati nella moneta unica.

L’indice S&P 500 è rimbalzato sopra i 4.000 punti, prima di crollare di oltre 100 punti base sotto i 3.900. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono state superiori alle attese, passando da 190.000 a un massimo di dieci settimane di 211.000, contribuendo a mitigare i timori sull’aggressività della Fed. Le continue richieste di disoccupazione hanno aggiunto 63.000 unità per raggiungere 1,718 milioni a livello nazionale, ma difficilmente fermerà la Fed, che voleva raffreddare il mercato del lavoro, mentre questo era solo il primo colpo nella grande battaglia contro la potenziale crescita dei salari.

I dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che la crescita dei salari è continuata aggiungendo solo lo 0,2% alla retribuzione oraria media a febbraio e il 4,6% su base annua, mentre l’economia americana ha guadagnato fino a 311.000 nuovi posti di lavoro contro la previsione di consenso del sondaggio degli analisti di 205.000 posti di lavoro in un mese. Quest’ultimo fatto può indicare la continuazione di un’elevata concorrenza per le risorse di lavoro, che farà aumentare i salari, anche se la crescita dei salari ha recentemente rallentato. Per questo motivo, gli analisti di Esperio ritengono che la Fed non abbia motivo di frenare e probabilmente aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base durante la riunione più vicina del 22 marzo.