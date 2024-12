Home Forex » Editoriali Trump e le Nuove Tariffe: Impatti sui Mercati Finanziari e le Valute

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sta già lasciando il segno sui mercati finanziari globali, con l’annuncio di nuove tariffe su beni provenienti da Canada, Messico e Cina. L’adozione rapida di queste misure mostra un Trump 2.0 più deciso, strategico e preparato rispetto al suo primo mandato, con una strategia ben definita per affrontare i negoziati commerciali.

Le Nuove Tariffe e il Cambiamento nelle Comunicazioni di Mercato

Con un ordine esecutivo immediato, Trump ha imposto tariffe del 25% su tutti i beni importati da Canada e Messico, e un ulteriore 10% su quelli cinesi. Questo cambiamento introduce un nuovo livello di incertezza nei mercati, portando i partecipanti a ricalibrare rapidamente le loro aspettative.

Sebbene le tariffe cinesi siano ancora inferiori ai livelli promessi durante la campagna elettorale, la logica dietro queste misure non si basa unicamente sui deficit commerciali, ma include anche motivazioni legate al traffico di narcotici. Questo apre la strada a futuri incrementi tariffari motivati da una varietà di ragioni.

Impatto sui Mercati Finanziari

Inflazione e Obbligazioni

Sorprendentemente, le aspettative di inflazione negli Stati Uniti non hanno registrato variazioni significative immediatamente dopo l’annuncio. L’indice di inflazione breakeven a 2 anni è rimasto invariato, mentre il più lungimirante swap inflazionistico a 5 anni è sceso di 3 punti base. Anche se ciò rappresenta un piccolo segnale positivo per il rischio, la Federal Reserve continuerà a monitorare attentamente queste misure.

Nel mercato obbligazionario, le vendite si sono concentrate nella fascia 5-7 anni della curva dei rendimenti, con un aumento di 2 punti base nei tassi di interesse. Tuttavia, è difficile stabilire se questo movimento sia legato direttamente alle tariffe, considerando anche dati economici deboli, come le vendite di nuove abitazioni (-17,3% su base mensile) e un indice di fiducia dei consumatori stabile (111,7).

Valute: il Dollaro come Protagonista

Le tariffe hanno trovato il loro maggior impatto nei mercati valutari. Il cambio USD/MXN ha raggiunto un nuovo massimo annuale di 20,83, mentre l’USD/CAD ha superato 1,41, mostrando una chiara reazione alle politiche commerciali. Tuttavia, entrambi i tassi di cambio sono poi diminuiti, suggerendo che i mercati stiano digerendo l’impatto iniziale.

Sul fronte cinese, l’USD/CNH ha tentato di superare i livelli di resistenza, ma la mancanza di acquisti sostenuti ha impedito un breakout significativo. Gli occhi dei trader ora sono puntati sulla risposta della banca centrale cinese, con il fixing del CNY previsto come un segnale chiave per il mercato.

Anche l’AUD/USD, spesso considerato un proxy per la Cina, ha mostrato grande volatilità intraday, con un iniziale calo a 0,6434 seguito da un recupero a 0,6507 durante il trading negli Stati Uniti.

Focus sui Mercati Azionari

Performance degli Indici Globali

Il mercato azionario statunitense ha mantenuto un tono positivo, con l’S&P 500 in rialzo dello 0,6% e chiusura ai massimi di sessione, segnalando un forte controllo da parte dei compratori. Tuttavia, i piccoli titoli del Russell 2000 hanno perso terreno (-0,7%), con una rotazione dei fondi verso i settori difensivi come utility e beni di consumo di base.

A livello globale, il rapporto tra l’EuroStoxx 50 e l’S&P 500 ha raggiunto un nuovo minimo storico, sottolineando la superiorità dei mercati statunitensi rispetto a quelli europei. In Asia, l’ASX200 australiano è previsto in rialzo grazie ai future positivi, mentre l’indice di Hong Kong (HK50) mostra segnali tecnici di debolezza, richiedendo un intervento deciso da parte dei compratori per invertire il trend ribassista.

Materie Prime: Reazioni Contenute

Nei mercati delle materie prime, le reazioni sono state limitate. Il rame è sceso dello 0,7%, mentre il greggio ha perso lo 0,5%. L’oro, invece, ha registrato un lieve aumento dello 0,3%, probabilmente in risposta all’approvazione di una tregua da parte del governo israeliano, un evento largamente previsto e già scontato dai mercati.

Prospettive per i Trader

Gli investitori devono ora affrontare una serie di eventi economici e decisioni delle banche centrali nei prossimi giorni, tra cui:

Australia : l’indice CPI di ottobre, che potrebbe influire sull’AUD.

: l’indice CPI di ottobre, che potrebbe influire sull’AUD. Nuova Zelanda : una possibile riduzione dei tassi di 50 o 75 punti base.

: una possibile riduzione dei tassi di 50 o 75 punti base. USA: dati su beni durevoli, richieste di sussidi di disoccupazione e inflazione PCE.

La volatilità e l’incertezza continueranno a dominare i mercati nel breve termine, con trader e investitori chiamati a navigare attentamente tra rischi e opportunità.

Conclusione: Un Nuovo Capitolo per i Mercati Globali

Le nuove tariffe di Trump rappresentano un punto di svolta per i mercati finanziari, ridefinendo le dinamiche di inflazione, valute e commercio globale. Gli investitori dovranno essere pronti ad adattarsi a un contesto in rapida evoluzione, mantenendo un occhio attento su dati economici chiave e politiche monetarie.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.