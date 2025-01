suggerimenti per introduzioni

Ci capita di incontrare molti commercianti nel corso della mia professione su diverse piattaforme – alcuni iscriversi con noi per imparare forex trading o di avere un conto di trading, un po ‘ci incontriamo su forum e piattaforme di social networking, cercando di renderlo grande o siamo un trading di successo.

Spesso notato durante la nostra interazione, in particolare con i nuovi operatori, che le persone erano alla ricerca di soluzioni semplici e spiegazioni in un facile capire la lingua per ottenere un blocco delle negoziazioni nel mercato forex.

Consideriamo me stesso un professionista con esperienza con una visione pratica sul mercato, così abbiamo deciso di scrivere un semplice articolo per capire e implementare guida forex trading, concentrandosi su una coppia alla volta. Questa caratteristica discute EUR USD coppia.

Abbiamo osservato più di 95% dei commercianti sono o perdendo o che lottano per recuperare le perdite. Saltando da un robot forex ad un altro, a seguito di alcuni complicata strategia di auto messo a punto su una sensazione istintiva, immissione mestieri in un intestino sentire, ecc – in cui ogni opzione sembra più pericoloso rispetto agli altri. Poi c’è questo molto, molto piccolo gruppo di persone che riescono ad operare per rompere anche con l’aiuto di uno o due strategie, ma non sembrano sicuri di seguire le regole, in modo a volte anche un po ‘di rompere.

Meno di 4% commercianti sono là fuori che stanno facendo i commerci a lungo termine, tenendo d’occhio le notizie, spesso lamentando di notti insonni temendo rilascio una relazione economica o cambio di governo in un paese avrebbe portato un movimento inaspettato nella loro posizione forex ….

E infine ci sono meno di 1% dei commercianti fare profitti coerenti e vivere una vita comoda via di negoziazione. Vincono più di perdono e godere di un sonno profondo su tutto il condurre una vita felice come i commercianti di forex.

Quindi, per essere in grado di commercio come un professionista – la prima cosa da fare è capire se stessi come un commerciante, e quindi capire come funziona il mercato forex e poi finalmente concentrarsi su EUR USD come importante coppia di valute.

Una volta che avete capito che tipo di trader sei, è possibile cominciare a migliorare da lì e ottenere una migliore. E una volta che hai un buon blocco di te stesso e del mercato, questa relazione sarà davvero tornare utile.

Perché si dovrebbe fare Forex Trading?

Forex è il più grande mercato del mondo, quindi, la liquidità che offre è impareggiabile, il contesto di mercato di 24 ore, e, naturalmente, il suo potenziale di profitto sono buone ragioni per chiunque al commercio forex. Leverage è un altro grande motivo per cui il forex fa per un eccellente strumento di trading. Venendo al, l’ultimo ma non meno importante, caratteristica del mercato del forex è che le tendenze in questo mercato durano più a lungo e sono più chiaramente definiti che in qualsiasi altro strumento di trading.

Molte delle nostre caratteristiche discutere argomenti simili, ma vogliamo davvero di leggere questo perché sta andando a fornirvi il nocciolo associato con la coppia EUR USD e anche ciò che accade nella mente di un trader Forex esperto, come ha pensa a mestieri e il mercato, specialmente EUR coppia USD valute in un giorno per giorno. Questa attenzione caratteristica colloqui include informazioni e taglio strategie all’avanguardia che sono essenziali per il successo di un trader fondamentale.

Siamo stati parte di mercati Forex per un po ‘; aver trascorso anni in questo business, e di essere testimone di molti ascesa e cadute, assistito molti mossa, molte cadute, altalene, e picchi relativi al commercio di valuta.