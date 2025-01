Recensione Crypto.com: è un exchange sicuro? Opinioni e come registrarsi

Crypto.com è riconosciuto come uno dei principali exchange di criptovalute secondo CoinMarketCap, grazie all’elevato volume di trading, alle funzionalità diversificate e alla sua alta liquidità.

Questa piattaforma offre numerosi prodotti finanziari, tra cui un exchange di criptovalute, servizi DeFi e un marketplace NFT. In questa recensione di Crypto.com, scoprirai i pro e i contro della piattaforma, esplorerai le sue varie offerte e valuterai se risponde davvero alle aspettative.

Crypto.com: in sintesi

Caratteristica Dettaglio

Fondazione 2016 Sede centrale Singapore Funzionalità di trading Acquisto/vendita di criptovalute, derivati, margin trading, marketplace NFT, carta Visa Crypto.com, staking, DeFi swap e altro Valute Fiat AUD, CAD, EUR, GBP, USD, USDC, BRL Asset supportati Oltre 350 criptovalute e 580 coppie di trading Token nativo Cronos (CRO) Commissioni di trading 0,15% per maker e 0,3% per taker Leva finanziaria Fino a 50x per i derivati e 5x per il margin trading Misure di sicurezza 2FA, cold storage, fondo assicurativo, conformità normativa, certificazione ISO/IEC 27001:2013 e altro KYC obbligatorio Sì Metodi di deposito/prelievo Carta di credito o debito, bonifico bancario (SEPA, FPS, ACH, SWIFT), Apple Pay, Google Pay e altri metodi di pagamento di terze parti Licenze FinCEN, ASIC e altre autorità internazionali Assistenza clienti Email, chat live e centro di supporto App mobile Disponibile per iOS e Android

Cos’è Crypto.com?

Crypto.com è una piattaforma completa progettata per il trading di criptovalute. Supporta oltre 350 asset e offre diversi mercati di trading, tra cui spot, margin e contratti derivati sulle criptovalute.

È possibile sfruttare una leva finanziaria fino a 5x per il margin trading e 50x per i contratti futures. La piattaforma include più di 580 coppie di trading, come BTC/USDT e ETH/CRO, consentendo una vasta gamma di transazioni tra criptovalute.

L’exchange pone grande enfasi sulla sicurezza, ottenendo le certificazioni più alte del settore, come ISO/IEC 27001:2013, e offrendo autenticazione multifattoriale (MFA) e assicurazione sugli asset conservati in cold storage. La Crypto.com App, che vanta oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo, è un altro punto di forza. Per iniziare a fare trading, è necessario completare una registrazione con verifica KYC.

Crypto.com Exchange offre commissioni competitive, a partire dallo 0,15% per operazione, con sconti per trader ad alto volume e per coloro che mettono in staking CRO, il token nativo della piattaforma. È anche la migliore piattaforma di staking di criptovalute, con APY fino al 20% sui fondi in criptovaluta. Disponibile a livello globale, è accessibile sia da desktop che da app mobile, risultando adatta sia ai principianti che ai trader esperti.

Vantaggi di Crypto.com

Supporta oltre 350 asset digitali diversi per il trading

Guadagna fino al 20% di APY sulle criptovalute messe in staking

Conservazione a freddo per il 100% degli asset degli utenti, con una polizza assicurativa

Offre un ecosistema completo, inclusi servizi DeFi, un marketplace NFT e la possibilità di guadagnare ricompense

I possessori della carta Visa Crypto.com possono guadagnare cashback in token CRO

Trading bot per strategie di trading automatizzate

Svantaggi di Crypto.com

Commissioni di trading e prelievo più elevate rispetto a exchange come Binance e Bybit

Alcune funzionalità, come il margin trading, non sono disponibili per i residenti negli Stati Uniti

Leva finanziaria più bassa nel mercato dei derivati rispetto ai concorrenti

Criptovalute disponibili su Crypto.com

Crypto.com offre circa 350 criptovalute e circa 580 coppie di trading. Questa gamma include monete popolari come BTC, ETH e XRP, oltre a stablecoin come Tether (USDT) e USD Coin (USDC). La piattaforma supporta anche molti nuovi token e token di nicchia.

È possibile trovare varie coppie crypto-to-stablecoin, come BTC/USDT, ETH/USDC e XRP/USDT, e coppie crypto-to-crypto, tra cui BTC/ETH e DOT/BTC, offrendo flessibilità nella gestione del portafoglio.

Per chi esplora mercati di nicchia, Crypto.com offre token in settori specifici, tra cui token NFT, monete metaverse per mondi virtuali e Real World Assets (RWA) che connettono la finanza tradizionale alla blockchain. Inoltre, è possibile scoprire vari token DeFi e token legati ai contratti smart come APT e SOL.

App Crypto.com

L’app Crypto.com è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è uno strumento centrale per gestire le criptovalute. Permette di scambiare tutti i principali asset digitali come BTC, SOL, MATIC, ADA ed ETH.

Gli acquisti possono essere effettuati utilizzando un conto bancario collegato, una carta di debito o di credito. L’app supporta anche gli acquisti ricorrenti, consentendo di automatizzare l’acquisto di criptovalute a intervalli regolari.

Tra le altre funzionalità ci sono un portafoglio fiat per una facile conversione tra valuta fiat e criptovalute e una funzione di monitoraggio dei prezzi, che offre avvisi in tempo reale. L’app è ideale per chi desidera gestire un portafoglio diversificato e utilizzare le criptovalute per pagamenti e investimenti.

Trading di derivati e margin trading

Per chi è interessato a strumenti di trading avanzati, il trading di derivati e il margin trading sono disponibili sulla piattaforma Crypto.com Exchange.

Il trading di derivati consente di negoziare contratti perpetui con leva fino a 50x per BTC ed ETH e fino a 20x per altcoin a minore capitalizzazione come SOL, ADA e CRO. Il margin trading, invece, offre una leva fino a 5x e permette di effettuare operazioni prendendo in prestito fondi dalla piattaforma.

Questi strumenti comportano alti rischi ma possono amplificare i rendimenti per trader esperti. L’exchange include anche una varietà di altri tipi di ordini, come stop-loss, take-profit e ordini limite OCO (One Cancels the Other), per migliorare le strategie di trading.

Marketplace NFT

Gli NFT di Crypto.com rappresentano un’altra funzionalità importante per i trader. È possibile acquistare, vendere e scambiare token non fungibili (NFT) direttamente sul sito.

Il marketplace offre una vasta selezione di arte digitale da artisti e marchi noti. Inoltre, è integrato con Crypto.com Pay, permettendo di acquistare NFT utilizzando criptovalute come CRO, Bitcoin ed Ethereum.

Gli NFT possono anche essere gestiti tramite il Crypto.com DeFi Wallet, offrendo flessibilità agli utenti che partecipano sia all’ecosistema DeFi che a quello dell’arte digitale.

Carta Crypto.com

La carta Visa Crypto.com permette di utilizzare le criptovalute nel mondo reale. Questa carta prepagata consente di convertire e spendere criptovalute presso oltre 60 milioni di commercianti in tutto il mondo che accettano Visa.

Sono disponibili ricompense cashback sotto forma di CRO rebate per ogni acquisto, fino al 5% per gli utenti che mettono in staking CRO. La carta offre anche vantaggi come l’accesso alle lounge aeroportuali, con benefici crescenti in base alla quantità di CRO messa in staking. Questo la rende un’opzione interessante per chi desidera integrare facilmente le criptovalute nelle spese quotidiane.

Wallet DeFi

Il Crypto.com DeFi Wallet è un portafoglio di criptovalute non custodiale che offre il pieno controllo sui propri asset digitali. Diversamente dall’app Crypto.com, che gestisce gli asset per conto dell’utente, il DeFi Wallet consente di detenere le proprie chiavi private. Questo garantisce una gestione sicura e decentralizzata degli asset senza dipendere da un’autorità centrale.

Il wallet supporta varie attività di finanza decentralizzata (DeFi), come lo staking, lo scambio di token e il lending su più blockchain. Consente anche di effettuare swap cross-chain, semplificando la gestione di asset su diverse reti.

Recentemente, il DeFi Wallet ha introdotto i contratti perpetui con leva fino a 100x, rendendo possibile il trading diretto all’interno dell’app.

Commissioni di Crypto.com

Crypto.com offre tariffe competitive, specialmente per i trader ad alto volume e per chi mette in staking i token CRO. Sull’exchange, le commissioni di trading partono da 0,15% per maker e 0,3% per taker per transazione, con sconti aggiuntivi per chi mette in staking CRO. Per il mercato dei futures, le commissioni sono dello 0,02% per i maker e dello 0,04% per i taker.

Ecco una panoramica delle commissioni di trading spot per trader ad alto volume:

Livello Volume di trading spot in 30 giorni (USD) Maker Fee Taker Fee Livello 1 Meno di $50.000 0,1500% 0,3000% Livello 2 $50.000 e oltre 0,1000% 0,2500% Livello 3 $250.000 e oltre 0,0800% 0,2000% Livello 4 $500.000 e oltre 0,0700% 0,1000% Livello 5 $1.000.000 e oltre 0,0650% 0,0690% Livello 6 $5.000.000 e oltre 0,0600% 0,0650% Livello 7 $10.000.000 e oltre 0,0000% 0,0500%

Non ci sono commissioni per il trasferimento di asset all’interno dell’ecosistema dell’app o per i depositi di criptovalute. Tuttavia, per il trasferimento di fondi verso wallet esterni, vengono applicate commissioni di prelievo, che variano in base alla moneta e alla rete blockchain.

Sicurezza di Crypto.com: è Sicuro e Legale?

Crypto.com ha adottato misure di sicurezza rigorose per proteggere i fondi e i dati degli utenti. Un elemento chiave della loro strategia è conservare tutte le valute digitali degli utenti in cold storage, riducendo significativamente il rischio di hacking.

Crypto.com utilizza anche tecnologie all’avanguardia, come i moduli di sicurezza hardware (HSM) e le chiavi multi-firma. Questo significa che, anche nel caso in cui uno strato di sicurezza venga violato, esistono ulteriori protezioni per salvaguardare i fondi. Inoltre, l’app offre una copertura assicurativa di 150 milioni di dollari, che protegge da perdite derivanti da furto, danni fisici e persino alcuni rischi legati a terze parti.

Per garantire ulteriore sicurezza agli account utente, la piattaforma offre l’autenticazione a due fattori (2FA). Crypto.com integra anche un sistema di monitoraggio delle minacce in tempo reale, che analizza continuamente attività sospette e vulnerabilità potenziali.

Dal punto di vista normativo, Crypto.com opera sotto licenze internazionali multiple. Negli Stati Uniti è regolamentata da FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) e possiede licenze come:

Dubai Virtual Assets Regulatory Authority

Licenza EMI (Electronic Money Institution) in Europa

Licenza AFSL (Australian Financial Services License)

Licenza di Classe 3 VFA della Malta Financial Services Authority (MFSA)

Digital Asset Service Provider in Francia

Servizio Clienti ed Esperienza di Trading

Il servizio clienti è generalmente efficace e disponibile. È possibile ricevere supporto tramite email, live chat e un centro assistenza. Quest’ultimo fornisce risposte alle domande frequenti, rendendo semplice risolvere rapidamente problemi comuni.

L’esperienza di trading su Crypto.com è intuitiva. L’app è facile da navigare, offre un layout personalizzabile e funzioni come il trading spot e il margin trading. Crypto.com riceve recensioni positive dai clienti, con un punteggio di 4,4/5 sul Play Store e di 4,6/5 sull’App Store.

Come Aprire un Account Crypto.com

Scarica l’app e crea un account: Visita l’Apple App Store o il Google Play Store. Cerca “Crypto.com” e scaricala. Seleziona “Sign Up” (Iscriviti). Dovrai impostare una password sicura e inserire il tuo indirizzo email. Completa il KYC: Verifica la tua identità. Inserisci il tuo indirizzo, nome e data di nascita. Inoltre, dovrai fornire un selfie per la verifica insieme a un documento d’identità, come un passaporto o una patente di guida. Deposita criptovalute o valuta fiat: Per finanziare il tuo wallet Crypto.com, collega il tuo conto bancario o utilizza una carta di debito o credito. Puoi anche depositare criptovalute da altri exchange come OKX o Bybit. Inizia a Fare Trading: Una volta che il tuo account è stato finanziato e attivato, puoi iniziare a scambiare criptovalute. Puoi anche esplorare variabili come tendenze di mercato e grafici dei prezzi per raccogliere maggiori informazioni prima di effettuare una transazione.

