introduzione categoria STRATEGIA FOREX

Qualsiasi trader, prima di iniziare a fare trading forex, deve avere alla base una solida formazione ed una solida strategia forex.

La strategia forex è molto importante se si vuole cercare di ottenere profitti nel breve e nel lungo termine, ovvero essere capaci di seguire ed applicare correttamente la teoria alla pratica. Quello che qui noi abbiamo racchiuso, sono una serie di strategie forex idonee a favorire al massimo la riuscita del trader consigliandovi quelle che maggiormente possono essere utilizzate dal tarder in base a quello che è il suo stile di trading. Per iniziare a fare trading consigliamo di seguire la Guida forex: iniziare con il piede giusto

Potrete scegliere tra diverse tipologie di trading, strategie semplici e redditizie accessibili a tutti, anche ai trader principianti. Consultando la nostra categoria potrete trovare una spiegazione dettagliata e precisa di come utilizzarla, con esempi chiari e dettagliati in modo da facilitarne la comprensione. Invitiamo per tanto prima di scegliere una strategia forex, di visionarla nella nostra categoria di strategie forex e provarla con il conto demo Forex offerto dal proprio broker.

Nella scelta del broker, vi consigliamo di affidarvi solo ed esclusivamente a broker regolamentati e autorizzati Cysec e CONSOB; in questo modo potrete stare tranquilli che i vostri soldi sono al sicuro. All’interno della nostra categoria di broker forex, potrete scegliere solo broker Forex selezionati, autorizzati e regolamentati.

Migliori strategie Forex infallibili 2015

se siete alla ricerca di quella che possa essere la migliore strategia Forex trading, allora siete capitati nel posto giusto. In questo paragrafo vi andremo a proporre quelle che sono risultate le strategie forex infallibili nel 2015.

Questa raccolta di strategie è stata selezionata per tutti i trader che sono alla ricerca esclusivamente di strategie Forex vincenti, testate e provate dal nostro staff e consigliate poi ai trader. All’interno del nostro portale, le strategie di trading forex sono state suddivise in differenti categorie:

Teniamo però a precisare che la buona riuscita della strategia dipende esclusivamente dall’impiego corretto che voi ne fate. Per poterle utilizzare occorre sempre avere una buona preparazione al trading Forex. Inoltre quando investite nelle strategie Forex come:

strategia forex 15 minuti;

strategia Forex scalping 5 minuti;

strategia Forex Intraday;

strategia forex EUR/USD;

ecc.

Non importa quale essa sia, ricordate sempre di non investire tutto il vostro capitale in un’unica operazione; diversificate il vostro portafoglio principalmente, in modo da compensare perdite con guadagni, ma sopratutto non investite mai oltre il 5% del vostro capitale su ogni operazioni.