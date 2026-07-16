Intelligenza Artificiale: i 5 falsi miti smontati dai dati (e cosa succederà davvero)

L’IA provocherà una disoccupazione di massa? È solo una bolla finanziaria senza futuro? Le risposte dei dati macroeconomici reali smentiscono le tesi catastrofiste e i facili entusiasmi.

Il dibattito globale sull’intelligenza artificiale (IA) oscilla costantemente tra due estremi: da un lato chi prevede una crescita economica miracolosa, dall’altro chi profetizza un futuro di povertà e disoccupazione di massa.

Per evitare di cadere in facili iperboli, l’economista senior di Morningstar, Preston Caldwell, ha analizzato i dati reali per sfatare 5 tra i più diffusi miti sull’impatto economico dell’IA. Ecco cosa dicono realmente i numeri.

Mito 1: “L’IA non sarà mai redditizia”

Molti scettici paragonano l’attuale boom dell’IA alla bolla delle dot-com di fine anni ’90, paventando un imminente fallimento finanziario generalizzato.

Cosa dicono i dati: Il settore dell’IA sta già generando fatturati reali e massicci. Negli Stati Uniti, i ricavi derivanti dai servizi di IA per gli utenti finali sono stimati a circa 100 miliardi di dollari nel 2025 .

Il settore dell’IA sta già generando fatturati reali e massicci. Negli Stati Uniti, i ricavi derivanti dai servizi di IA per gli utenti finali sono stimati a circa . La realtà: Questa cifra è più che sufficiente a coprire i costi diretti di esecuzione dei modelli (la spesa di calcolo e inferenza). Anche se i ricavi non coprono ancora del tutto gli astronomici costi di ricerca e sviluppo (R&S) per l’addestramento dei nuovi modelli, la strada verso una solida redditività aziendale è già tracciata e tutt’altro che impossibile.

Mito 2: “L’IA ha scatenato il recente boom della produttività”

Negli ultimi anni la produttività del lavoro ha registrato una netta accelerazione, passando da una media dell’1,0% (periodo 2010-2019) all’1,9% (periodo 2020-2025).

Cosa dicono i dati: Questo aumento della produttività è iniziato prima della diffusione su larga scala dell’IA .

Questo aumento della produttività è iniziato . La realtà: L’attuale balzo della produttività è dovuto a mercati del lavoro rigidi che hanno spinto le imprese a investire in vecchie tecnologie di automazione per sopperire alla carenza di manodopera. Storicamente, le tecnologie rivoluzionarie (come l’elettricità o i computer) richiedono anni prima di riflettersi concretamente sulle statistiche generali della produttività. L’impatto reale dell’IA si vedrà, ma ci vorrà del tempo.

Mito 3: “L’IA non contribuisce alla crescita del PIL reale”

Molti economisti sostengono che l’impatto dell’IA sulla crescita economica sia nullo, perché le enormi spese per i data center verrebbero interamente compensate dalle importazioni di chip dall’estero.

Cosa dicono i dati: Gli investimenti diretti nell’IA hanno contribuito per ben 0,4 punti percentuali alla crescita del PIL reale degli Stati Uniti nel 2025 (che sarebbero stati 0,6 senza alcune sottostime statistiche).

Gli investimenti diretti nell’IA hanno contribuito per ben (che sarebbero stati 0,6 senza alcune sottostime statistiche). La realtà: L’IA sta dando una spinta colossale alla domanda economica. Non solo attraverso l’edilizia e i componenti non informatici dei data center, ma anche perché l’acquisto di software e servizi IA viene capitalizzato nei conti nazionali come investimento in beni immateriali. L’unico rischio è che questa forte spinta possa costringere le banche centrali a mantenere tassi di interesse più elevati per contenere l’inflazione.

Mito 4: “Se l’IA è una bolla, non lascerà alcuna traccia nell’economia”

Spesso si pensa che, se le valutazioni azionarie delle aziende tech dovessero crollare, l’IA si rivelerà una tecnologia inutile.

Cosa dicono i dati: La storia insegna l’esatto contrario.

La storia insegna l’esatto contrario. La realtà: Grandi innovazioni che hanno cambiato il mondo, come la costruzione delle ferrovie nel XIX secolo o lo sviluppo di Internet durante la bolla delle dot-com, hanno causato perdite devastanti agli investitori dell’epoca. Ciononostante, quelle stesse tecnologie hanno continuato a incrementare la produttività globale per i decenni successivi. Anche se i titoli legati all’IA dovessero subire un crollo in borsa nel breve termine, l’impatto trasformativo della tecnologia sull’economia reale rimarrà intatto.

Mito 5: “Se l’IA avrà successo, i lavoratori saranno condannati”

La paura diffusa è che l’automazione su larga scala basata sull’intelligenza artificiale elimini il lavoro umano, azzerando gli stipendi dei dipendenti a favore dei profitti societari.

Cosa dicono i dati: La storia economica smentisce questa tesi. due secoli fa, la maggior parte della popolazione lavorava in agricoltura. La meccanizzazione dei campi non ha creato disoccupati perpetui: i lavoratori si sono semplicemente spostati verso l’industria e poi verso i servizi.

La storia economica smentisce questa tesi. due secoli fa, la maggior parte della popolazione lavorava in agricoltura. La meccanizzazione dei campi non ha creato disoccupati perpetui: i lavoratori si sono semplicemente spostati verso l’industria e poi verso i servizi. La realtà: I costi per l’utilizzo dei modelli linguistici (LLM) stanno crollando rapidamente. Se l’IA diventerà estremamente economica e accessibile, i lavoratori umani manterranno una quota consistente della ricchezza globale, concentrando il proprio tempo su attività specialistiche e relazionali non automatizzabili.

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