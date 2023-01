Cinque novità sulle criptovalute che non ti immaginavi

Il mondo delle criptovalute è sempre in continuo movimento, ogni giorno possono comparire progetti interessanti oppure nuove visioni di ciò che dovrebbe essere il mercato finanziario nel futuro ed è per questo che rimanere aggiornati, leggere e informarsi è l’unico modo per comprendere davvero il caos ordinato che vi è dietro alle novità crypto del momento.

Perché vanno così bene le criptovalute Opinioni brevi

Proprio per questa ragione oggi cerchiamo di fare un riassunto di alcune delle notizie più interessanti riguardanti il mondo della blockchain e dei token. Facciamo un piccolo giro insieme tra le news.

Goldman Sachs continua a investire in criptovalute

In un momento in cui molti sentono il pericolo dietro la porta e sentono il bisogno di ritirarsi dal settore criptovalute Goldman Sachs, una delle più importanti società di servizi finanziari al mondo, ha dichiarato di voler continuare a investire nel settore.

Il motivo? Sfruttare il ribasso dei prezzi dovuto al crollo di FTX.

Il crollo di FTX

All’inizio di novembre 2022 FTX, uno degli exchange di criptovalute più utilizzati ha dichiarato bancarotta, nel caso sono stati coinvolti anche 10 miliardi di asset dei clienti utilizzati per finanziare investimenti ad alto rischio di una società di trading affiliata ad FTX.

Sebbene questa sia stata una notizia davvero preoccupante e abbia generato enorme clamore nel mondo delle criptomonete coinvolgendo anche Binance ed altri exchange è anche vero che non è possibile analizzare ciò che è successo in modo unilaterale tanto che diverse compagnie di investimenti si sono dette sicure del mercato e qualcuno ha perfino notato come questa possa essere un’ottima opportunità.

Per fare cosa? Per rendere il settore più solido e sicuro che mai ed evitare che altri individui possano nuovamente manipolare il mercato.

Polygon e Warner Music hanno siglato un accordo

Polygon e Warner Music e la Spinnin’ Records stanno collaborando strettamente insieme e questo ha portato alla nascita di LGND.io; di cosa si tratta? Di una dApp davvero molto interessante e capace di fornire servizi di streaming musicale.

Su LGND gli utenti potranno anche comprare tracce musicali o interi album come NFT utilizzando diverse criptovalute; quando la versione definitiva sarà pronta tutti gli artisti emergenti e non potranno vendere non solo la propria musica ma anche utility token che garantiranno vantaggi specifici per i loro fan.

Decentraland e le land: arriva l’affitto

Decentraland è uno dei Metaversi più interessanti e popolari degli ultimi anni (e anche uno dei più popolati). Fino a poche settimane fa, su Decentraland, era obbligatorio comprare le LAND, ovvero terre digitali in NFT dove sviluppare le proprie creazioni e i propri mondi, per partecipare al metaverso. Ma da inizio Dicembre 2022, la musica è cambiata. È infatti possibile affittare questi terreni digitali. Come accade anche nel “mondo reale”, è il proprietario a decidere il prezzo e il lasso di tempo durante il quale affittare il terreno. Tutte le transazioni vengono processate in MANA, la criptovaluta nativa del metaverso, e il 2,5% dell’importo pagato per affittare le LAND di affitto viene devoluto direttamente alla DAO. Questa nuova opzione è davvero interessante poiché permette a chiunque voglia creare eventi limitati nel tempo di avere a disposizione un luogo dove far vivere agli utenti le proprie esperienze senza dover acquistare direttamente una LAND.

Unstacking di Ethereum: prevista una data

Sebbene non sia ancora precisamente definito e la data non sia stata comunicata agli utenti è Tim Beiko, uno dei più importanti sviluppatori della blockchain di Ethereum, a rassicurare tutti gli utenti preoccupati: entro marzo dovrebbe essere possibile poter prelevare i token della piattaforma messi in staking. Ciò sarà possibile con l’arrivo del prossimo aggiornamento di Ethereum in programma denominato Shanghai.

Era da tempo che un acceso dibattito e una preoccupazione effettiva si era diffusa intorno al fatto che dopo il Merge, avvenuto con successo, non fosse una priorità per gli sviluppatori dare il via alla possibilità di prelevare gli Ether.