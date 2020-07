Guida ad Admiral Markets: recensione e opinioni

Negli ultimi mesi abbiamo utilizzato con frequenza quotidiana Admiral Markets, un broker molto interessante, da diverso tempo presente sul nostro Paese grazie alle licenze ottenute da alcuni dei più importanti regolatori internazionali come la FCA (nel Regno Unito) e la Cysec (a Cipro).

Numerosi sono gli elementi che ci spingono a sottolineare come Admiral Markets possa essere effettivamente una scelta preferenziale per tutti coloro i quali sono desiderosi di optare per un broker professionale e affidabile e, in questa recensione di Admiral Markets, non possiamo che sottolinearne alcuni dei principali tratti distintivi.

Naturalmente, fin da questa breve fase introduttiva, ci piace sottolineare come tutte le qualità che andremo ad esporre nelle prossime righe siano completamente testabili in modo gratuito e privo di impegni e depositi attraverso l’apertura di un conto demo.

Introdotto ciò, cerchiamo di entrare nel vivo di questa guida ad Admiral Markets!

Recensione Admiral Markets

Abbiamo pensato a lungo a come iniziare questa recensione di Admiral Markets e, alla fine, abbiamo compreso che il miglior modo è quello di invitarti subito a fare trading online con questo broker!

Se vuoi aprire un conto GRATIS non ti rimane che leggere il prossimo paragrafo: scopriremo insieme come puoi registrare un account gratuito in pochi minuti e iniziare così ad aprire e chiudere posizioni su Forex e contratti per differenza (CFD), a valere su migliaia di asset come indici, metalli preziosi, beni energetici, ETF, azioni, obbligazioni e criptovalute.

Aprire un conto con Admiral Markets

Se vuoi aprire un conto con Admiral Markets e poter beneficiare di tutti i vantaggi che questo operatore ha riservato per gli utenti italiani, devi innanzitutto accedere al sito internet ufficiale del broker e creare un profilo da investitore.

Visita da qui il sito ufficiale di Admiral Markets!

Farlo è semplice, e tutto quello che dovrai tenere a portata di mano sono le copie dei tuoi documenti personali e una prova di residenza (come ad esempio una bolletta telefonica o dell’energia elettrica).

Clicca sul pulsante di registrazione che trovi nella parte superiore e inserisci tutti i dati che sono richiesti dal form: non si tratta di una compilazione eccessivamente lunga, considerato che ti saranno domandate alcune informazioni personali di base e alcuni dati sulla tua esperienza finanziaria. Quindi, invia una copia dei documenti di identità in corso di validità e conferma ancora una volta la volontà di aprire un conto con Admiral Markets.

Fatto ciò, non ti rimarrà altro da fare che scaricare la piattaforma di trading tra quelle che Admiral Markets ti mette a disposizione.

Potrai dunque optare per la professionale MetaTrader 4 o 5, un software da scaricare e installare sul tuo pc, oppure utilizzare la versione WebTrader, una piattaforma web-based che non necessita di alcun download di software e può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

A questo punto avrai davanti a te un bivio.

Da una parte puoi fare trading con un conto demo, sperimentando in prima persona tutti i servizi di questo operatore in completa sicurezza, considerato che utilizzerai non il tuo denaro reale, bensì un plafond di denaro virtuale messo a disposizione dallo stesso broker.

Se te la senti, invece, puoi anche optare per fare trading con un conto reale. Ti basterà effettuare il primo deposito utilizzando gli strumenti di pagamento che sono consentiti da Admiral Markets e lanciarti nel vivo dei mercati finanziari!

Fare trading con Admiral Markets

A questo punto è lecito domandarsi come fare trading con Admiral Markets e, soprattutto, su cosa puoi investire attraverso questo broker.

Come abbiamo in parte già rammentato nelle righe che precedono, Admiral Markets ti permetterà di investire in contratti per differenza (CFD) usando come sottostanti migliaia di asset a scelta tra Forex, Materie prime, Indici, Azioni, ETF, Obbligazioni e Criptovalute.

Numerosi sono i vantaggi che così potrai ottenere, e ti rimandiamo agli altri approfondimenti presenti sul nostro sito per sapere perché sempre più persone hanno capito che fare trading con i CFD è la soluzione migliore e preferenziale per le loro esigenze finanziarie.

Pensa, ad esempio, al fatto di poter guadagnare sia in una condizione di mercati al rialzo che in una condizione opposta, di mercati al ribasso. Con il trading con i CFD, infatti, non è importante che i mercati crescano, e che i prezzi degli asset su cui hai effettuato un investimento salgano, ma più semplicemente che la tua previsione sulla direzione di prezzo sia corretta.

Un’altra caratteristica imperdibile per chi ama il trading speculativo è anche quello dell’investimento con la leva finanziaria, un effetto “moltiplicatore” che sarà in grado di amplificare i tuoi guadagni, senza immobilizzare altro capitale.

Insomma, tanti benefici che attendono solamente di essere scoperti. Li puoi sperimentare anche in modalità “test” andando sul sito internet ufficiale del broker e cliccare sul pulsante di apertura di un conto demo!

Analisi e formazione Admiral Markets

Se ci segui da diverso tempo, dovresti ben sapere che uno degli aspetti che riteniamo più importanti nella scelta di un broker è legato alle attenzioni che gli operatori ripongono nei confronti dell’analisi e della formazione, a beneficio dei propri utenti, che potranno in questo modo investire in maniera più consapevole e saggia.

Ebbene, anche in questo scenario non mancano le buone notizie su Admiral Markets, che è in grado di erogare una vasta serie di strumenti di analisi, completamente gratuiti, che ti permetteranno di costruire una migliore strategia di investimento. Potrai dunque utilizzare indicatori e grafici di analisi tecnica, le informazioni contenute sui calendari macroeconomici, le news sul blog, gli approfondimenti esclusivi e tanto altro ancora!

Per quanto concerne invece la parte di education, ti rammentiamo come all’interno del sito internet di Admiral Markets sia presente una ricca sezione formativa, con la quale potrai migliorare le tue conoscenze finanziarie e diventare, giorno dopo giorno, un trader sempre più esperto!

Admiral Markets: strumenti di pagamento

Admiral Markets ti permette di effettuare depositi e prelievi sul tuo conto di investimento mediante tutti i più noti strumenti di pagamento internazionali, come ad esempio i bonifici bancari o i circuiti Klarna, carte di debito e di credito Visa e Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, SafetyPay.

Ti ricordiamo che ogni operazione di trasferimento di denaro può essere effettuata con un accredito in tempo reale, con la sola eccezione dei bonifici bancari (qualche giorno lavorativo).

Assistenza clienti Admiral Markets

Prima di concludere la nostra recensione di Admiral Markets ci piace ricordare come il broker proponga alla propria utenza un buon servizio di customer care con il quale poter soddisfare ogni tua esigenza informativa, e ogni problema tecnico o meno.

I canali attraverso cui potrai contattare l’assistenza clienti sono numerosi, ma noi ti consigliamo di iniziare a provare con la live chat, attivabile in ogni parte del sito Admiral Markets. Puoi anche accedere alla pagina “Contatti”, e compilare il modulo di feedback, oppure scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica italiano, italy@admiralmarkets.com, telefonare al numero 04 1852 0038 per il desk italiano, o contattare la sede centrale al numero +372 6309 306, per il trading desk.

Opinioni Admiral Markets

Eccoci dunque giunti alla parte conclusiva della nostra recensione di Admiral Markets, nella quale abbiamo cercato di fare il punto sui vantaggi e sulle qualità di un broker che utilizziamo da diverso tempo e che ci ha pienamente soddisfatto per innovazione, professionalità e affidabilità.

All’interno di Admiral Markets puoi trovare tanti asset tra cui scegliere per i tuoi investimenti, oltre a una grande attenzione per la qualità del servizio, a un buon pacchetto di strumenti di analisi e di formazione e la consueta efficacia a cui le piattaforme di investimento Admiral Markets ci hanno abituato.

Ti invitiamo dunque a provare gratuitamente i servizi di questo operatore aprendo un conto demo. Siamo certi che non te ne pentirai!

Inizia il tuo percorso con Admiral Markets oggi stesso!