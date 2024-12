Home Forex » Criptovalute Il prezzo di Ripple punta a $3,38 ATH, mentre Lunex Network sale a $0,0033 – Tron smentirà il rapporto di Sharpe?

Ripple Labs ha raggiunto un importante traguardo nella sua battaglia legale: un tribunale statunitense ha approvato la richiesta di accelerare il giudizio finale nella causa contro XRP. Questa decisione rappresenta un passo cruciale verso la conclusione del caso, che per anni ha influenzato negativamente le prestazioni di prezzo di Ripple. In seguito a questa notizia, il prezzo di XRP ha registrato un guadagno settimanale superiore all’11%, mentre Tron ha visto un aumento del 22% su base mensile.

Il movimento di prezzo di Tron continua a mantenere un trend rialzista, portando guadagni considerevoli. Ma sarà in grado di mantenere questa tendenza in base al suo rapporto di Sharpe? Dall’altro lato, anche la prevendita di Lunex Network ha raggiunto un nuovo traguardo, con un massimo storico di $0,0033 e ricavi superiori a $3,8 milioni.

Lunex Network pronta a rivoluzionare il mercato DeFi con la sua compatibilità cross-chain

Lunex Network si prepara a sconvolgere il mercato DeFi consentendo agli utenti di scambiare oltre 50.000 criptovalute. Inoltre, l’assenza di requisiti KYC (Know Your Customer) ha contribuito al successo del progetto. Grazie a Lunex Network, i trader possono operare in maniera anonima, rendendolo il miglior progetto per chi cerca privacy, portando il suo prezzo a un nuovo massimo storico di $0,0033.

I possessori di Lunex Network possono anche accedere all’abbonamento Lunex Pro e ad altri servizi. Gli esperti ritengono che il progetto presto sarà in grado di competere con i principali exchange nel mercato delle criptovalute. Con miliardi destinati a fluire attraverso la blockchain LNEX, si prevede che genererà enormi ricavi man mano che cresce l’adozione.

Lunex Network ha adottato un approccio unico per creare valore per i suoi utenti. Questo include l’utilizzo di una parte dei ricavi generati per effettuare buyback di mercato. La metà dei token riacquistati sarà redistribuita come ricompense di staking, con un APY (rendimento percentuale annuo) fino al 18%. Questo aumenterà la domanda di token LNEX e offrirà ai possessori un flusso di reddito passivo tra i migliori del settore.

Movimento del prezzo di Ripple: XRP può recuperare il suo massimo storico prima della fine dell’anno?

Ripple ha registrato un impennata mensile superiore al 216%, la sua migliore performance da aprile 2021. Questo aumento significativo sembra destinato a continuare grazie agli ultimi sviluppi, incluso l’approvazione del tribunale statunitense per accelerare la sentenza finale nella causa di lunga data con la SEC.

Dopo aver toccato un minimo di $1,28 all’inizio della settimana, il prezzo di XRP è rimbalzato fino a $1,53, stabilizzandosi attorno a $1,63. Gli analisti di mercato stanno osservando attentamente il momentum rialzista di XRP. Se il movimento attuale continuerà, Ripple punterà a raggiungere la soglia psicologica dei $2, con ulteriori guadagni che potrebbero condurlo al suo ATH di $3,38.

Tuttavia, un aumento della pressione di vendita potrebbe riportare il prezzo di XRP verso il supporto di $1,00, con un potenziale calo fino a $0,85 se il sentiment ribassista dovesse intensificarsi. L’outlook tecnico, con un RSI a 87, suggerisce che il token è in una regione di ipercomprato, il che supporta l’ipotesi di un’inversione ribassista imminente, poiché gli investitori potrebbero capitalizzare i loro guadagni.

Previsioni sul prezzo di Tron: cosa dice il rapporto di Sharpe sul futuro di TRX?

Un’analisi recente suggerisce che il prezzo di Tron potrebbe subire un notevole ritracciamento. Secondo CryptoQuant, il rapporto di Sharpe a 180 giorni di TRX, noto per la sua accuratezza nell’individuare i picchi, indica un rischio elevato. Tuttavia, l’analisi evidenzia che il prezzo di Tron potrebbe spingersi più in alto, ma i livelli attuali comportano maggiori rischi al ribasso.

Tron ha registrato un rally costante, con un rendimento YTD superiore al 95%, oscillando tra $0,18 e $0,20. Inoltre, Tron ha raggiunto un nuovo ATH di $0,224 il 23 novembre. Tuttavia, la pressione di vendita ha rallentato la tendenza al rialzo, portando il prezzo di TRX al di sotto del livello psicologico di $0,20.

Lunex Network può replicare i movimenti di prezzo di Ripple e Tron?

Novembre è stato un mese positivo sia per Ripple che per Tron, con guadagni significativi per entrambi i token. Allo stesso modo, la prevendita di Lunex Network sta attirando una vasta attenzione e potrebbe presto emergere come una forza trainante nello spazio DeFi, consentendo agli investitori di accedere a opportunità senza precedenti nel mercato delle criptovalute, replicando i movimenti di prezzo delle due crypto.

