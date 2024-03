Home Forex » Criptovalute Le migliori 3 criptovalute da HODL nel 2024: Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), KangaMoon (KANG)

Bitcoin (BTC) ha visto un incremento esponenziale superando di recente la barriera dei $61.000. Di conseguenza, molti hanno iniziato ad entusiasmarsi per il futuro del mercato poiché questo di solito ha delle ripercussioni sull’intero mercato. Anche Cardano (ADA) ha mostrato una crescita significativa, con un aumento del 90% dall’inizio dell’anno (YTD). Un’altra criptovaluta che ha mostrato una crescita significativa è KangaMoon (KANG), che ha già fornito un ROI del 125% per i primi acquirenti, ma potrebbe aumentare di 100 volte al lancio. Oggi esamineremo entrambe queste criptovalute per vedere quale sia la migliore criptovaluta da acquistare.

Bitcoin (BTC) cresce sopra i $61.000 – Può superare i $100.000?

Bitcoin (BTC) ha mostrato una crescita significativa superando la barriera dei $61.000. Inoltre, il prezzo di Bitcoin è pronto a vedere un livello ancora più alto di crescita, specialmente dopo essersi incrementato del 44,8% nel mese precedente.

Di conseguenza, il grafico di Bitcoin mostra una crescita del 21,3% nell’ultima settimana, con BTC salito da $50.607,53 a $62.946,00. Come risultato, il sentiment è positivo per il suo futuro e, secondo le previsioni sul prezzo di Bitcoin, il livello più alto che può raggiungere nel 2024 è di $100.903.

Cardano (ADA) sale a $0,70 – Quanto può salire nel 2024?

Anche Cardano (ADA) sta salendo di valore e potrebbe presto superare una barriera di prezzo importante se mantiene questo slancio. Secondo il grafico anno finora (YTD) per il prezzo di Cardano, il suo valore è aumentato del 90%. Inoltre, solo nella settimana precedente, la criptovaluta Cardano ha registrato un aumento da $0,57 a $0,70 ed è ora sulla strada per superare la barriera di prezzo di $0,80.

L’RSI è superiore a 50 e i dati MACD sono rialzisti, indicando che il momentum futuro per il prezzo di ADA è positivo. Di conseguenza, basandosi sulle previsioni sul prezzo di Cardano, è previsto che la criptovaluta possa salire fino a $1,05 entro la fine del 2024.

KangaMoon (KANG) per integrare elementi Social-Fi e aumentare di 100 volte

KangaMoon (KANG) è un nuovo progetto di meme coin molto popolare che è guidato dalla community e incorporerà elementi Social-Fi. Caratterizzerà una vasta gamma di attività che offriranno opportunità di guadagno variegate. In particolare, chiunque potrà completare compiti e sfide, dove potranno guadagnare. Ogni vittoria potrà essere trasformata in valore e ricompense del mondo reale.

Su KangaMoon chiunque avrà la possibilità di vincere token interagendo nella comunità e aiutando il progetto a diventare virale. La pre-vendita della criptovaluta ha già raggiunto la Fase 3, dove i token KANG si scambiano solo per $0,01125. La pre-vendita ha raccolto oltre $600.000 in questa fase e potrebbe raggiungere $1.000.000 a marzo.

Secondo i dati di Statista, l’industria mondiale dei meme è stata valutata $2,3 miliardi nel 2020. Entro il 2025, l’industria potrebbe raggiungere $6,1 miliardi e KangaMoon potrebbe diventare parte di questa importante industria. Gli analisti sono ora rialzisti sul suo futuro e, basandosi sulle ultime proiezioni, la criptovaluta potrebbe aumentare di 100 volte dopo il suo lancio, rendendola una delle top crypto da comprare.

Sommario

È evidente che sia Bitcoin che Cardano hanno mostrato un momentum rialzista sui grafici. Tuttavia, la maggior parte dei trader si sta ora dirigendo verso la pre-vendita di KangaMoon, poiché ha un enorme potenziale di crescita del 100x e potrebbe presto raggiungere nuove vette. Questi aspetti rendono KANG una solida criptovaluta da comprare.

