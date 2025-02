I possessori di Solana e XRP si affrettano alla prevendita di 1Fuel

I possessori di Solana e XRP si affrettano alla prevendita di 1Fuelper acquistare il token sottovalutato a $0.018: i fan si aspettano che la moneta raggiunga $2.50 in poche settimane!

Mentre il sentimento generale del mercato cambia dopo la fase correttiva, i principali detentori di criptovalute di Solana (SOL) e Ripple (XRP) stanno iniziando a considerare altri asset potenzialmente redditizi in cui diversificare per ridurre l’effetto negativo di un calo di mercato come quello in atto. Finora, questi investitori si stanno concentrando su 1Fuel come loro prima scelta, dopo un’analisi dei suoi fondamentali che indica un potenziale aumento fino a $2.50 nelle prossime settimane.

In poche settimane, 1Fuel ha accumulato oltre 2 milioni di dollari in vendite di token, con più di 205 milioni di token venduti a un prezzo relativamente basso di $0.018. Gli analisti hanno previsto che questo token potrebbe offrire un rendimento di 100x, facendo felici gli investitori. Continua a leggere per scoprire perché.

Il sentimento del mercato spinge i possessori di SOL e XRP verso un token basato sull’utilità

Dopo aver realizzato profitti sostanziali con SOL e XRP, e considerando la fase correttiva del mercato, gli investitori sono alla ricerca di alternative che possano garantire guadagni massimi.

Sul grafico, SOL e XRP sono scesi rispettivamente a $191.35 e $2.44, ben lontani dai loro recenti massimi storici di $295.98 e $3.44.

Nelle ultime 24 ore, il volume di SOL è diminuito del 21.19%, mentre il suo rapporto long/short è attualmente a 0.96. Un rapporto inferiore a 1 indica tipicamente che ci sono più posizioni long rispetto alle short, suggerendo un’ulteriore possibile diminuzione del prezzo. Questo dimostra uno spostamento ribassista nel mercato tra gli investitori di SOL, che ora si stanno orientando verso token più redditizi, come 1Fuel.

D’altra parte, i possessori di XRP sono scettici su un possibile aumento del prezzo, poiché il suo indice di forza relativa (RSI)—che determina le tendenze di prezzo—è sceso sotto la zona neutrale di 50, attestandosi ora a 37.74. Questo indica che XRP è attualmente in una fase ribassista, spingendo gli investitori a uscire dal mercato.

Con il crescente interesse per 1Fuel, i suoi fondamentali e la sua utilità, molti esperti prevedono che potrebbe subire un aumento di prezzo nelle prossime settimane, passando dalla fascia sottovalutata di $0.018 fino a $2.50, posizionandosi così tra le migliori criptovalute del 2025.

Il token basato sull’utilità 1Fuel è destinato a decollare: ecco perché

Gli investitori sono molto entusiasti della veloce vendita dei token 1Fuel, destinata a crescere nei prossimi mesi. I principali analisti hanno esaminato 1Fuel e hanno scoperto che il principale fattore alla base del suo successo è la sua forte utilità.

1Fuel è destinato a trasformare il settore della finanza decentralizzata (DeFi) con il suo wallet per criptovalute innovativo .

con il suo . Il wallet di 1Fuel , ancora in fase di sviluppo, introdurrà funzionalità avanzate che vanno oltre i portafogli tradizionali, consentendo agli utenti di accedere a una funzione cross-chain con un solo clic . Questo eliminerà la necessità di gestire più portafogli di criptovalute e di pagare commissioni sulle transazioni elevate.

, ancora in fase di sviluppo, introdurrà che vanno oltre i portafogli tradizionali, consentendo agli utenti di accedere a una funzione . Questo eliminerà la necessità di gestire più portafogli di criptovalute e di pagare commissioni sulle transazioni elevate. Con 1Fuel , gli utenti saranno certi della loro privacy , poiché il progetto prevede di integrare un mixer di privacy incorporato nel suo wallet, garantendo che le transazioni non siano monitorate.

, gli utenti saranno certi della loro , poiché il progetto prevede di integrare un nel suo wallet, garantendo che le transazioni non siano monitorate. Il suo exchange P2P consentirà inoltre agli utenti di scambiare criptovalute con valute fiat, con oltre 100 valute disponibili sulla piattaforma.

Conclusione

Mentre SOL e XRP lottano per mantenere il loro slancio, gli investitori non sono preoccupati, poiché hanno trovato un’alternativa in 1Fuel, che potrebbe diventare una delle migliori criptovalute sul mercato. Come prevedono i principali analisti, il suo prezzo potrebbe schizzare fino a $2.50 nelle prossime settimane. 1Fuel è ancora disponibile a un prezzo sottovalutato di $0.018.

