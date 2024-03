Home Forex » Criptovalute Gli investitori si affrettano per evitare la FOMO mentre l’ICO di Memeinator entra nella fase 20 di 20

In questo momento, il mondo intero è in uno stato di FOMO per gli ultimi sviluppi del mercato delle criptovalute. Dal massimo storico del Bitcoin alle monete meme che stanno andando a ruba, si può dire che la corsa all’oro del Web3 è in corso.

Memeinator / MMTR – Forexguida.com

In questo contesto, il presale di Memeinator ha raccolto 7,1 milioni di dollari e il suo gran finale è un’opportunità d’oro per coloro che cercano di ottenere guadagni massicci con l’ingresso anticipato nelle nuove monete meme.

Il presale si sta avvicinando all’esaurimento, con solo 21.551.724 token MMTR ancora disponibili per gli investitori più scaltri che vogliono trarre grandi profitti da questa corsa al rialzo. Continuate a leggere per scoprire una delle maggiori opportunità prima dell’halving del Bitcoin.

La FOMO è reale: il nuovo re delle meme coin è qui

Memeinator si sta rapidamente affermando come uno dei progetti più interessanti nello spazio delle meme coin. Il suo divertente mix di nostalgia da Terminator anni ‘90 e narrazione futurista entusiasma gli investitori.

Come parte dell’ecosistema di Memeinator, Red Apple Tech, autorevole sviluppatore di giochi, sta lavorando a Meme Warfare, un gioco sparatutto in cui i giocatori combattono e sradicano simbolicamente le monete meme di qualità inferiore. Il gioco utilizza anche un sistema di intelligenza artificiale chiamato Memescanner per migliorare l’ecosistema. Memescanner cerca nella comunità di Memeinator e trova le peggiori monete meme sul mercato, suggerite dai membri della community, che vengono poi distrutte sul campo di battaglia virtuale di Meme Warfare. Utilizzando la tecnologia di Memescanner, Meme Warfare è sempre aggiornata sulle ultime monete meme inutili.

Cosa insolita per un progetto di monete meme, Memeinator offre un pool di scommesse con un APY del 45%, burning di token periodici e un’imminente raccolta di NFT. Come evidenziato nell’ultima sessione AMA con i membri del team Dylan e Marco, il progetto è destinato a trasformare la categoria.

E mentre si accinge ad entrare nella sua fase finale di presale, la finestra per gli investitori che vogliono unirsi a questo leggendario presale si sta rapidamente chiudendo e, con tanta FOMO nei confronti di Meminator, il tempo è essenziale. È possibile entrare nel progetto a $ 0,0292, ma bisogna essere veloci, perché sono rimasti solo 21.551.724 token.

Panoramica del mercato cripto: quanto durerà la corsa al rialzo?

Con il nuovo massimo storico del Bitcoin a poco più di 73.000 dollari al momento della stesura di questo articolo, e con il tetto di mercato totale dell’industria cripto che si sta avvicinando alla soglia dei 3.000 miliardi di dollari, questa corsa al rialzo sta distruggendo record su record.

In questo ambiente dinamico, il presale di Memeinator è perfettamente in grado di capitalizzare tutta l’attenzione, con gli analisti che prevedono un’impennata fino a 100 volte. Queste previsioni sono ulteriormente rafforzate dalla crescita esplosiva del settore delle meme coin, che dimostra come la caccia alle gemme non accenni a fermarsi nella community delle criptovalute.

Tutto questo si esaurirà presto? Improbabile. L’enorme flusso di denaro creato dall’approvazione degli ETF di BTC, insieme al futuro halving, probabilmente spingerà il mercato ancora più in alto. Inoltre, tutti stanno ancora aspettando il (probabile) verdetto favorevole per gli ETF su Ethereum. Questi segnali fanno pensare a un sentimento frenetico del mercato, che continuerà la corsa al rialzo nei prossimi mesi.

MMTR: Cambiare il panorama delle criptovalute, un meme alla volta

Il token MMTR, elemento centrale dell’ecosistema di Memeinator, è una componente cruciale che lega tutto insieme, fornendo l’accesso a vantaggi come il gioco Meme Warfare. L’approccio semplice e coinvolgente del progetto, insieme alla sua narrativa originale, sta generando con successo sempre più FOMO.

Con il sentimento rialzista e l’estrema voracità del mercato, diverse monete meme stanno cavalcando l’onda di questa corsa al rialzo. A riprova del potenziale successo di Memeinator, basti pensare a una delle monete meme più popolari degli ultimi mesi, PEPE, che vanta un market cap di oltre 3,5 miliardi di dollari al momento in cui scriviamo e che ha registrato una crescita di oltre il 700% nell’ultimo mese. Altre incredibili impennate sono quelle di dogwifhat e Floki, che hanno entrambe guadagnato oltre il 600% nello stesso periodo.

In generale, una community forte è essenziale per il successo nella nicchia delle meme coin, e Memeinator ha raccolto un fantastico gruppo di fan sfegatati. Con oltre 133.000 follower su X e oltre 24k membri sul loro canale Telegram, la missione di MMTR di sradicare i meme di qualità inferiore dal mercato sta diventando sempre più palpabile.

Con il sentimento positivo che circonda il mercato delle meme coin, non c’è da stupirsi che gli investitori si stiano affrettando ad acquistare MMTR prima che il presale sia terminato.

Non perdere la possibilità di profitti fino a 100x

Per quanto riguarda MMTR, la celebre affermazione “tornerò” non è più valida. È essenziale muoversi rapidamente per capitalizzare una delle più grandi opportunità di monete meme di questo mercato rialzista.

Con il presale nella fase 20 di 20, questa è una delle ultime possibilità di investire prima dell’imminente quotazione di Memeinator su alcuni dei CEX più popolari del mercato. Dopo di che, il prezzo di MMTR probabilmente salirà alle stelle grazie alla corsa al rialzo e alla recente impennata delle monete meme.

Partecipate al presale oggi stesso.

Per acquistare Memeinator (MMTR), visitate il sito web ufficiale di Memeinator.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.