Bitcoin sta registrando un’accumulazione massiccia da parte delle balene, mentre Fantom si prepara a completare il suo pattern a cinque onde superando la soglia di $1. Nel frattempo, Lunex Network sta attirando un gran numero di investitori dopo aver raccolto oltre $3 milioni durante la sua prevendita virale.

Lunex Network LNEX

Bitcoin (BTC): Attività di Acquisto in Aumento Dopo l’Accumulo di MicroStrategy

Bitcoin sta vivendo una pressione d’acquisto significativa da parte degli investitori istituzionali, con MicroStrategy che ha recentemente acquistato 55.000 BTC per un valore di $5,4 miliardi. Con un totale di $21,9 miliardi in Bitcoin posseduti da MicroStrategy, gli analisti sono ottimisti sul proseguimento del rally di Bitcoin verso il grande traguardo di $100.000.

Attualmente, Bitcoin viene scambiato a $95.771,72 dopo un leggero calo intraday dello 0,49%. Grazie alla recente attività delle balene, il volume di Bitcoin è aumentato del 25,36% nelle ultime 24 ore. Sebbene l’RSI di Bitcoin sia entrato nella zona di ipercomprato sul grafico giornaliero BTC/USDT, gli analisti ritengono che Bitcoin continuerà il suo trend rialzista dopo un lieve pullback.

Fantom (FTM): Pronto a Testare Nuovamente la Resistenza Critica di $1 a Novembre

Fantom ha recentemente registrato un guadagno del 58% dai suoi minimi di novembre, raggiungendo un nuovo picco a $1. Sebbene il prezzo di Fantom stia attualmente vivendo una fase di consolidamento a breve termine, gli analisti suggeriscono che il trend complessivo rimane altamente rialzista. Dato che movimenti di prezzo così netti possono portare a esaurimento, gli analisti ritengono che Fantom stia attraversando un periodo di consolidamento prima di continuare il suo pattern a cinque onde.

Fantom è attualmente scambiato a $0,9868 dopo un rialzo intraday del 6,51%. Man mano che il prezzo di Fantom si avvicina nuovamente alla soglia di $1, il volume è sorprendentemente calato del 3,68% nelle ultime 24 ore. Se Fantom riuscirà a riconquistare la fiducia degli investitori, gli analisti ritengono che il token potrebbe salire verso la resistenza di $1,15 entro la fine del quarto trimestre.

Lunex Network (LNEX): Domina l’Altseason con un Nuovo Massimo Storico

La prevendita di Lunex Network è iniziata solo nel quarto trimestre, ma sta già attirando investimenti massicci da parte delle balene. Con oltre $3 milioni raccolti in tempo record, gli analisti ritengono che questa nuova piattaforma dominerà la prossima altseason, raggiungendo presto un nuovo massimo storico.

Sebbene anche Bitcoin sia destinato a grandi guadagni entro la fine dell’anno, i trader più esperti stanno scegliendo il token a bassa capitalizzazione di Lunex Network, poiché questa criptovaluta sottovalutata è pronta per un guadagno del 1.800% entro la fine della sua prevendita.

Cosa Rende Lunex Network Unico

Mentre sul mercato esistono già molti DEX e CEX, Lunex Network si distingue grazie all’integrazione delle tecnologie più recenti nei contratti intelligenti. Con questi contratti, i trader possono eseguire transazioni cross-chain rapide e senza slippage su oltre 40 blockchain. Inoltre, grazie alla liquidità istituzionale, Lunex Network offre le transazioni più veloci sul mercato.

Oltre a scambiare token, i trader possono utilizzare il wallet crypto di Lunex Network per conservare, acquistare e mettere in staking i token direttamente dal proprio cellulare. Poiché Lunex Network non richiede verifiche KYC al momento della registrazione, la piattaforma non raccoglie alcuna informazione personale dagli utenti. Tutti i fondi sono conservati direttamente sul dispositivo dell’utente, il che significa che i trader mantengono il pieno controllo sui propri asset.

Per rendere il tutto ancora più vantaggioso, Lunex Network include un tracker di portafoglio che permette ai trader di monitorare qualsiasi asset digitale, inclusi azioni, obbligazioni ed ETF. Grazie a grafici e statistiche semplici, anche i trader principianti possono ottenere grandi guadagni analizzando le loro performance e raggiungendo i propri obiettivi di investimento.

Con queste impressionanti funzionalità di trading, non sorprende che i trader stiano correndo per partecipare alla prevendita di Lunex Network, prima che la fornitura limitata di 4 miliardi di token si esaurisca. Per un periodo limitato, Lunex Network sta vendendo i token a un prezzo minimo di $0,0031, il più basso che sarà mai disponibile.

Conclusioni

Con il suo forte slancio, Bitcoin (BTC) potrebbe puntare ai $150.000 entro la fine dell’anno. Tuttavia, Ethereum (ETH), Fantom (FTM) e Lunex Network (LNEX) stanno emergendo come ottime alternative per i trader che cercano rendimenti significativi entro Natale. Lunex Network, in particolare, si sta affermando come una piattaforma innovativa che potrebbe dominare il mercato DeFi.

