Previsioni forex: AUD/JPY in picchiata. Crisi del lavoro in Australia e inflazione shock in Giappone

Il cambio AUD/JPY arretra rispetto ai recenti guadagni della sessione precedente, scambiando intorno a 90.80 durante le ore europee di venerdì. La coppia valutaria resta sotto pressione a causa dell’indebolimento del Dollaro Australiano (AUD) in un contesto di scambi ridotti, con i mercati locali chiusi per la festività del Venerdì Santo.

Incertezza della RBA sui tassi e dati occupazionali deboli in Australia

I verbali della riunione della Reserve Bank of Australia (RBA) tenutasi tra il 31 marzo e il 1° aprile hanno evidenziato incertezza sul tempismo della prossima mossa sui tassi d’interesse.

Sebbene il Consiglio abbia indicato la riunione di maggio come un momento appropriato per riesaminare la politica monetaria, ha sottolineato che non è stata presa alcuna decisione predefinita. I rischi per la crescita economica e l’inflazione restano equilibrati sia al rialzo che al ribasso.

Nessuna decisione preannunciata dalla RBA

Riunione di maggio considerata cruciale

Rischi economici bilanciati

I dati sul lavoro in Australia per il mese di marzo hanno mostrato un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%, ma la crescita dell’occupazione è risultata inferiore alle attese.

Ciò ha alimentato le speculazioni su un possibile taglio dei tassi di 25 punti base a maggio, con alcuni trader che considerano anche l’ipotesi di un intervento da 50 punti base, alla luce delle crescenti preoccupazioni per un rallentamento globale legato all’aumento dei dazi.

Leggi anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Inflazione giapponese in aumento prima della decisione della BoJ

In Giappone, l’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) nazionale è salito del 3,6% su base annua a marzo, segnando tre anni consecutivi sopra l’obiettivo del 2% fissato dalla Banca del Giappone (BoJ), sebbene leggermente al di sotto del 3,7% di febbraio.

CPI al 3,6% a marzo

Terzo anno sopra il target del 2%

In lieve calo rispetto a febbraio

L’inflazione “core-core”— che esclude alimentari freschi ed energia — è aumentata al 2,9% dal precedente 2,6%, mentre l’inflazione core (che esclude solo i prodotti alimentari freschi) è salita al 3,2%, in linea con le previsioni.

Questi dati sull’inflazione arrivano poco prima della riunione politica della BoJ prevista per il 1° maggio, nella quale la banca centrale è attesa mantenere i tassi fermi allo 0,5% e potrebbe rivedere al ribasso le prospettive di crescita, in risposta alle crescenti tensioni commerciali globali che pesano sul sentiment.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.