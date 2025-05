Oro alle stelle: +2% in un giorno! Ecco perché i trader fuggono verso i beni rifugio

L’oro (XAU/USD) sale di oltre il 2% lunedì, raggiungendo i 3.310 dollari al momento della scrittura, mentre i trader si rifugiano negli asset sicuri dopo un fine settimana turbolento sul fronte geopolitico.

L’attacco degli Houthi ha colpito l’aeroporto Ben Gurion.

Israele ha promesso una risposta militare e prepara un’offensiva a Gaza.

Trump ha minacciato un’azione militare per il controllo della Groenlandia.

Gli investitori si spostano verso asset rifugio come l’oro.

L’attacco degli Houthi che ha colpito l’aeroporto Ben Gurion e la promessa di Israele di rispondere preparando un’ampia offensiva terrestre a Gaza stanno facendo aumentare nuovamente i rischi nella regione. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un’azione militare potrebbe essere un’opzione da considerare per prendere il controllo della Groenlandia.

L’attrattiva dell’oro aumenta mentre i trader si preparano alla decisione sui tassi d’interesse della Federal Reserve prevista per il 7 maggio. Durante il fine settimana, Trump ha nuovamente espresso il suo disprezzo per la Fed e per il suo presidente Jerome Powell. Dopo aver definito Powell “rigido”, il presidente degli Stati Uniti ha invitato i membri del FOMC (Comitato federale del mercato aperto) a fare pressione su Powell per ottenere un taglio dei tassi.

Secondo lo strumento FedWatch del CME (Chicago Mercantile Exchange), nessun taglio dei tassi è previsto per questo mercoledì. Considerando i recenti dati sul lavoro non agricolo (Nonfarm Payrolls) e gli ultimi indicatori dei settori manifatturiero e dei servizi, l’economia statunitense mostra segni di rallentamento, ma non è in caduta libera.

Questo potrebbe fornire a Powell l’argomentazione per resistere alle pressioni politiche e comunicare ai mercati che i tassi resteranno alti più a lungo, fino a quando la Fed non si sentirà abbastanza sicura per abbassarli.

Potrebbe interessarti anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Sintesi giornaliera dei movimenti di mercato: Consolidamento settoriale

Diversi mercati asiatici sono chiusi per festività lunedì. Anche il Regno Unito è chiuso.

Nel settore dell’estrazione dell’oro, si segnala un’importante acquisizione: Gold Road Resources verrà acquistata per 3,7 miliardi di dollari dopo che la sudafricana Gold Fields ha migliorato la sua offerta, ponendo fine a una disputa pubblica tra i partner della joint venture, riferisce il Financial Review.

Il FedWatch tool del CME mostra che la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nella riunione di maggio è del 5,2%, contro una probabilità del 94,6% di nessun cambiamento. Per la riunione di giugno, la probabilità di un taglio dei tassi sale al 46,6%.

Analisi tecnica del prezzo dell’oro: Slancio rialzista

Il metallo prezioso corre al rialzo lunedì, mentre il dollaro statunitense (Greenback) apre la giornata in lieve calo. La sinergia tra i due asset si manifesta a pochi giorni dalla decisione della Fed.

L’oro si rafforza mentre il dollaro cala.

I tassi d’interesse stabili o alti di solito penalizzano l’oro.

Possibile cambio di scenario in caso di recessione o stagflazione.

L’oro è visto come copertura ideale contro il deterioramento economico.

In generale, tassi stabili o in aumento penalizzano l’oro, poiché i rendimenti obbligazionari diventano più interessanti. Tuttavia, potrebbe emergere una nuova narrativa: se i tassi restano elevati a lungo, l’economia statunitense potrebbe indebolirsi ulteriormente, contrarsi e sfociare in stagflazione o recessione, scenario in cui l’oro funge da copertura ideale.

Sul lato rialzista, la resistenza R1 a 3.265 dollari è già stata superata nei primi scambi di lunedì. Se il trend dovesse continuare, la R2 a 3.337 dollari potrebbe risultare troppo lontana. È preferibile considerare come livelli intermedi la quota 3.290 (massimo del 1° maggio) e 3.320 (massimo del 30 aprile) come resistenze vicine.

Sul lato ribassista, il pivot a 3.244 dollari, assieme al livello tecnico di 3.245 dollari, dovrebbe fungere da solido supporto. Se l’oro dovesse scendere ulteriormente, sono presenti supporti intraday molto vicini a 3.219 dollari (S1) e 3.197 dollari (S2) per la giornata di lunedì.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.