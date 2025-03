Nuove tariffe USA: sarà la scintilla per il prossimo rally dell’oro?

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) si stabilizza intorno ai 3.030 dollari al momento della stesura, lunedì, mentre i trader valutano i nuovi titoli sulle tariffe emersi durante il fine settimana.

Secondo le notizie, l’amministrazione Trump allenterà l’ampia portata delle tariffe previste per il 2 aprile, portando un sospiro di sollievo ai mercati. Il presidente degli Stati Uniti (USA) Donald Trump starebbe invece cercando di introdurre tariffe mirate a settori specifici, suddivise per paese o regione.

Punti chiave in evidenza:

Il prezzo dell’oro si stabilizza sopra i 3.030 dollari mentre i mercati reagiscono alle notizie sulle tariffe.

L’amministrazione Trump valuta un approccio più selettivo, riducendo il rischio di tariffe generalizzate.

Questo contribuisce ad alleviare il timore di tariffe reciproche su vasta scala. L’idea dietro queste tariffe è incentivare le aziende a riportare la produzione negli Stati Uniti.

Tuttavia, una tariffa del 25% non è abbastanza alta da rendere insostenibili le catene di approvvigionamento delle aziende, e l’amministrazione Trump dovrebbe in realtà imporre tasse di importazione comprese forse tra il 100% e il 200%, oltre a offrire grandi sussidi governativi, per ottenere la rilocalizzazione manifatturiera delle imprese, secondo quanto riferito da Marketwatch.

Movimenti di mercato: Settore acquisizioni

L’azienda con sede a Johannesburg Gold Fields ha dichiarato lunedì di aver presentato una proposta non vincolante per acquistare l’azienda australiana Gold Road Resources , con sede a Perth, per 3,05 dollari australiani (AUD) per azione in contanti il 7 marzo, valutando il suo capitale azionario a 3,3 miliardi di AUD e implicando un valore aziendale totale di 2,4 miliardi di AUD. Il consiglio di amministrazione di Gold Road ha respinto l’offerta, riporta Bloomberg.

Analisi tecnica: Tariffe reciproche poco chiare

I toni più morbidi riguardo le tariffe implicano un po’ meno vento favorevole per il metallo prezioso. Ci si può aspettare una certa pressione di vendita sull’oro, anche se il supporto non svanirà del tutto. Le tariffe devono ancora entrare in vigore, e anche se saranno mirate e settoriali, potrebbero comunque avere un impatto severo sui mercati e su determinati paesi, finché la portata complessiva non sarà chiaramente comunicata.

Per quanto riguarda i livelli tecnici, al momento della stesura l’oro si stabilizza appena sopra il punto di pivot intraday a 3.023 dollari. Guardando verso l’alto, la resistenza R1 si trova a 3.046 dollari. Se il presidente Trump dovesse ritrattare le dichiarazioni precedenti dei funzionari USA sulla portata delle tariffe, ad esempio, l’attuale massimo storico di 3.057 dollari potrebbe essere nuovamente messo alla prova.

Sul lato ribassista, alcuni segnali di allarme emergono dato che il supporto S1 intraday si colloca a 2.998 dollari. Ciò significa che la soglia dei 3.000 dollari è esposta e deve fungere da forte supporto. Non ci sono linee di difesa prima di essa in grado di rallentare un eventuale calo. Più in basso, il supporto S2 si trova a 2.975 dollari.

Sintesi tecnica:

Resistenza chiave a 3.046 USD, con massimo storico a 3.057 USD potenzialmente testabile.

Supporti principali a 2.998 e 2.975 USD, con soglia dei 3.000 USD sotto pressione.

