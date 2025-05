Mercati in tensione: la sterlina vacilla prima della mossa della Fed

La sterlina britannica (GBP) si indebolisce leggermente fino a circa 1,3330 contro il dollaro statunitense (USD) durante le ore di scambio europee di mercoledì.

La coppia GBP/USD è sotto pressione mentre il dollaro USA guadagna terreno in attesa dell’annuncio della politica monetaria da parte della Federal Reserve (Fed), previsto per le 18:00 GMT, in cui la banca centrale è quasi certa di mantenere i tassi d’interesse invariati nell’attuale intervallo del 4,25-4,50%.

La sterlina perde leggermente terreno contro il dollaro USA

La Fed dovrebbe mantenere i tassi tra 4,25% e 4,50%

Il mercato è in attesa dell’annuncio ufficiale previsto alle 18:00 GMT

Sarebbe il terzo incontro consecutivo in cui la Fed manterrebbe i tassi di interesse fermi, in un contesto di incertezza su come le nuove politiche economiche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, influenzeranno l’economia.

Vari esponenti della Fed, incluso il presidente Jerome Powell, hanno indicato che la strategia ottimale è quella di “attendere e osservare” finché non ci sarà maggiore chiarezza sull’impatto delle nuove misure sull’inflazione e sulle prospettive economiche.

La Fed ha già mantenuto i tassi invariati per due riunioni consecutive

L’incertezza è legata alle politiche economiche di Trump

Powell e altri membri preferiscono un approccio attendista

Le aspettative di inflazione dei consumatori statunitensi sono aumentate, poiché molti imprenditori locali hanno chiarito che trasferiranno l’effetto dei dazi all’importazione elevati direttamente sui consumatori.

Questo rappresenta un elemento convincente affinché la Fed si prenda più tempo prima di effettuare eventuali modifiche alla politica monetaria. Inoltre, la crescita occupazionale stabile nonostante le politiche tariffarie di Trump costituisce un ulteriore freno per eventuali azioni anticipate della Fed, come una riduzione dei tassi.

Analisi tecnica: la sterlina mantiene il livello chiave di 1,3300

La sterlina britannica registra un calo dello 0,3% attestandosi intorno a 1,3330 contro il dollaro USA al momento della stesura, ma mantiene comunque il livello chiave di 1,3300. L’impostazione generale resta rialzista, con tutte le medie mobili esponenziali (EMA) di breve e lungo periodo orientate verso l’alto.

Leggera correzione dello 0,3% per la sterlina

Il livello tecnico chiave di 1,3300 resta intatto

Le medie mobili indicano ancora una tendenza rialzista

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni tenta di tornare sopra quota 60,00. Un nuovo slancio rialzista si attiverebbe nel caso in cui l’RSI riuscisse a superare tale soglia.

L’RSI sta cercando di superare il livello 60

Un superamento attiverebbe un nuovo impulso rialzista

Al rialzo, il massimo triennale di 1,3445 rappresenterà un ostacolo chiave per la coppia. Al ribasso, il massimo del 3 aprile, situato intorno a 1,3200, fungerà da principale area di supporto.

