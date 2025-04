GBP/USD ai massimi da sei mesi: ecco perché il mercato sta premiando la Sterlina

La Sterlina Britannica (GBP) supera quota 1,3100 contro il Dollaro Statunitense (USD) durante le ore di contrattazione europee di giovedì, raggiungendo il livello più alto degli ultimi sei mesi. La coppia GBP/USD decolla mentre il Dollaro USA crolla dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato dazi peggiori del previsto per i partner commerciali americani.

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei valute principali, scende fino a quota 102,70.

Il presidente Trump ha annunciato un dazio base del 10% su tutti i prodotti in ingresso negli Stati Uniti, oltre a imposte aggiuntive specifiche sulla maggior parte degli alleati commerciali, i cui leader hanno già minacciato contromisure.

Gli operatori di mercato prevedono che l’attuazione totale di questi dazi possa portare l’economia statunitense in recessione. Uno scenario simile rafforza le aspettative di nuovi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed), nonostante la consapevolezza che dazi più alti alimentano anche timori di inflazione persistente.

Aumento delle tensioni commerciali con gli alleati internazionali

Crescita delle probabilità di una recessione negli Stati Uniti

Maggiori pressioni sulla Federal Reserve per abbassare i tassi

Timori crescenti di inflazione strutturale

Il presidente del Consiglio dei Consulenti Economici USA, Stephen Miran, ha confermato a sua volta che le politiche protezionistiche di Trump potrebbero portare a “turbamenti a breve termine” per l’economia, secondo quanto dichiarato in un’intervista a Fox Business. Ha però precisato che il presidente è concentrato su una “transizione economica di lungo periodo” e sul miglioramento della “durabilità, sostenibilità ed equità” dell’economia americana rispetto al resto del mondo.

Guardando avanti, gli investitori presteranno attenzione ai dati relativi all’Indice dei Direttori degli Acquisti (PMI) dei servizi S&P Global e ISM degli Stati Uniti per il mese di marzo, che saranno pubblicati durante le ore di contrattazione nordamericane. Il PMI dei servizi S&P Global USA è stimato in linea con le previsioni preliminari, a 54,3. Il PMI dei servizi ISM USA è invece atteso in calo a 53,0 rispetto al valore di 53,5 di febbraio, suggerendo una crescita moderata dell’attività nel settore dei servizi.

Analisi Tecnica: la Sterlina Britannica sale sopra 1,3110

La Sterlina Britannica avanza fino a circa 1,3110 contro il Dollaro USA, dopo aver costruito una base intorno al livello del 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, tracciato dal massimo di fine settembre al minimo di metà gennaio, vicino a 1,2930. La media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, inclinata verso l’alto e situata nei pressi di 1,2922, suggerisce una prospettiva rialzista nel breve termine.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni risale intorno a quota 70,00 dopo essersi raffreddato fino a circa 60,00, indicando che il momentum rialzista è ripreso.

Guardando ai supporti, il ritracciamento di Fibonacci al 61,8% a 1,2930 rappresenterà una zona chiave di sostegno per la coppia. Al rialzo, il massimo del 26 settembre a 1,3434 fungerà da resistenza importante.

