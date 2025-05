Euro-USD: inflazione fuori Controllo? L’euro sale e il mercato cambia rotta

L’EUR/USD mantiene i guadagni iniziali intorno a 1,3300 nella sessione europea di venerdì. La valuta principale resta solida vicino ai massimi giornalieri dopo la pubblicazione dei dati preliminari sull’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP) dell’Eurozona per aprile, risultati più alti del previsto.

Eurostat ha riferito che l’HICP core – che esclude componenti volatili come alimentari, energia, alcol e tabacco – è cresciuto a un ritmo più rapido del 2,7%, rispetto alle stime del 2,5% e alla lettura di marzo pari al 2,4%.

Nello stesso periodo, l’HICP generale è aumentato stabilmente del 2,2% su base annua, superando le stime del 2,2%. Su base mensile, l’HICP generale e quello core sono saliti rispettivamente dello 0,6% e dell’1,0%.

L’impatto di questi dati sull’inflazione più elevata del previsto dovrebbe essere limitato sulle aspettative di mercato in merito all’orientamento di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), poiché i funzionari sono più preoccupati per il rallentamento economico legato ai nuovi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump, confidando nel fatto che le pressioni sui prezzi rientreranno nel target del 2% fissato dalla BCE entro l’anno.

I trader hanno già scontato un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione della BCE prevista per giugno, poiché i funzionari hanno evidenziato rischi al ribasso per l’inflazione dell’Eurozona.

All’inizio della settimana, Olli Rehn, membro del consiglio direttivo della BCE e governatore della banca centrale finlandese, ha sostenuto la necessità di ulteriore espansione della politica monetaria, esprimendo preoccupazione per i rischi crescenti che l’inflazione dell’Eurozona non raggiunga il target del 2% a causa dei dazi imposti da Trump.

Olli Rehn non ha escluso la possibilità che i tassi d’interesse scendano al di sotto del tasso neutro. “Dobbiamo analizzare tutte le opzioni con mente aperta e non escludere a priori tagli dei tassi sotto il tasso neutro”, ha dichiarato Rehn durante un evento, secondo quanto riportato da Reuters.

Analisi tecnica: EUR/USD risale sopra 1,1300

L’EUR/USD torna sopra il livello chiave di 1,1300 venerdì, dopo aver toccato il minimo di due settimane a 1,1265 giovedì. La coppia principale è rimbalzata dopo aver trovato supporto vicino alla media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, situata intorno a 1,1260.

Rimbalzo da un minimo di due settimane a 1,1265

Supporto individuato vicino alla EMA a 20 giorni a 1,1260

Superato nuovamente il livello chiave di 1,1300

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni scende nella fascia compresa tra 40,00 e 60,00, indicando che al momento lo slancio rialzista si è concluso. Tuttavia, il bias rialzista rimane.

Guardando in alto, il livello psicologico di 1,1500 rappresenterà la principale resistenza per la coppia. Al contrario, il massimo del 25 settembre a 1,1214 sarà un supporto chiave per i rialzisti dell’euro.

