EUR/USD rimbalza prima dei colloqui USA-Cina: cosa dicono le previsioni?

EUR/USD recupera terreno portandosi vicino a 1,1260 durante le ore di contrattazione europee di venerdì, dopo essere sceso in precedenza ai minimi di oltre tre settimane intorno a 1,1200. La principale coppia valutaria rimbalza mentre il Dollaro Statunitense (USD) arretra in un clima di cautela in vista dei colloqui commerciali tra Stati Uniti (USA) e Cina previsti per sabato.

EUR/USD risale da 1,1200 a 1,1260

Il Dollaro USA perde forza prima dei colloqui con la Cina

L’incontro USA-Cina si terrà sabato in Svizzera

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, si corregge verso 100,40 dopo aver toccato un massimo di quasi un mese a 100,85 registrato in precedenza nella giornata.

Gli investitori presteranno molta attenzione ai colloqui commerciali USA-Cina che si terranno in Svizzera sabato. La Cina è il secondo mercato più importante per le esportazioni statunitensi dopo il Messico, secondo il database COMTRADE degli Stati Uniti sul commercio internazionale.

Inoltre, la guerra commerciale tra Washington e Pechino è il principale fattore che ha portato alla revisione al ribasso della crescita economica globale, dato il vantaggio competitivo della Cina in termini di costo del lavoro.

La Cina è il secondo mercato per le esportazioni USA

La guerra commerciale ha inciso negativamente sulla crescita globale

Il vantaggio competitivo cinese è legato al basso costo del lavoro

La Casa Bianca ha espresso fiducia nel fatto che la guerra dei dazi tra USA e Cina possa attenuarsi dopo l’incontro. “La de-escalation e la riduzione delle tariffe sono l’obiettivo per la Cina”, ha dichiarato il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, in un’intervista alla CNBC giovedì.

Lutnick ha inoltre mostrato fiducia nel fatto che Washington “annuncerà ulteriori accordi nel corso del prossimo mese”. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo l’annuncio dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito.

Il Segretario USA prevede de-escalation

Possibili nuovi accordi commerciali in arrivo

Le dichiarazioni seguono l’accordo USA-Regno Unito

Nel frattempo, il New York Post ha riportato che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe ridurre già dalla prossima settimana le tariffe imposte alla Cina portandole in una fascia compresa tra il 50% e il 54%. Tuttavia, il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, non ha confermato la notizia.

Potrebbe interessarti anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Analisi tecnica: EUR/USD trova supporto vicino alla media mobile esponenziale a 20 giorni

EUR/USD continua a ricevere ordini di acquisto vicino alla media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, situata intorno a 1,1250.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni rimane nel range compreso tra 40,00 e 60,00, indicando che per il momento il momentum rialzista si è concluso. Tuttavia, il bias rialzista resta ancora prevalente.

Guardando verso l’alto, il livello psicologico di 1,1500 rappresenterà la principale resistenza per la coppia. Al contrario, il massimo del 3 aprile a 1,1145 sarà un supporto chiave per i rialzisti dell’Euro.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.