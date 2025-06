Crolla l’Euro: tra guerra, petrolio e Fed, ecco cosa sta davvero succedendo

La coppia EUR/USD sta tentando di recuperare terreno mercoledì, dopo un marcato calo registrato nella giornata precedente. In un quadro più ampio, tuttavia, le crescenti tensioni in Medio Oriente, la persistente incertezza sul commercio globale e la forte impennata dei prezzi del petrolio stanno limitando i tentativi di rialzo.

Tensioni geopolitiche in Medio Oriente

Incertezza sul commercio globale

Impennata dei prezzi del greggio

La moneta unica fatica ora a riconquistare quota 1,1500, restando comunque circa l’1% sotto i massimi della scorsa settimana, mentre il sentiment di mercato resta fragile. La guerra tra Israele e Iran è entrata nel sesto giorno, con gli Stati Uniti che stanno adottando un tono più aggressivo nei confronti della Repubblica Islamica.

Dichiarazioni di funzionari dell’amministrazione statunitense, secondo cui il presidente Donald Trump starebbe considerando un attacco all’Iran per ottenere una resa totale e la fine del programma nucleare, hanno agitato gli investitori, preoccupati che il conflitto possa trasformarsi in una guerra regionale in un’area altamente instabile.

Il rialzo del petrolio pesa sull’Euro e sui mercati

I prezzi del greggio sono aumentati di oltre 3 dollari mercoledì, raggiungendo livelli vicini all’area dei 75,00 dollari, con un incremento del 16% rispetto ai prezzi di maggio, esercitando ulteriore pressione sull’Euro.

Prezzi del greggio in rialzo del 16%

Superata quota 75 dollari

Maggiore pressione sull’Euro

La zona euro, essendo importatrice netta di petrolio, vedrebbe danneggiate le proprie prospettive di crescita a fronte del rialzo dei prezzi. Sul fronte macroeconomico, i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno confermato l’impatto negativo dell’incertezza commerciale sull’economia americana, ma la reazione del dollaro USA è stata contenuta, con le tensioni geopolitiche che restano al centro dell’attenzione degli investitori.

L’attenzione di mercoledì è rivolta alla decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) e alle dichiarazioni del presidente Jerome Powell, che potrebbe fornire indicazioni su come affrontare una crescita in rallentamento e una possibile inflazione più alta.

Il dollaro sarà sensibile a eventuali cambiamenti nelle proiezioni economiche o nel dot plot, che potrebbero modificare le aspettative sui tassi d’interesse.

Analisi tecnica: EUR/USD punta al supporto a 1,1475

EUR/USD ha rotto al ribasso il pattern a triangolo martedì, confermando un’inversione più profonda dai massimi della scorsa settimana, superiori a 1,1600. La coppia sta tentando un leggero rimbalzo mercoledì, ma l’Indice di Forza Relativa (RSI) a 4 ore rimane sotto la soglia dei 50, suggerendo che lo slancio ribassista potrebbe rafforzarsi.

Rottura del triangolo ribassista

RSI sotto 50

Tendenza ribassista in rafforzamento

La coppia è tornata sopra 1,1500 e potrebbe ritestare la base del triangolo rotto, ora situata a 1,1545, prima di proseguire al ribasso. Il supporto immediato si trova sul minimo di martedì, a 1,1477.

Al di sotto di questo livello, i prossimi obiettivi sono 1,1370 (minimi del 6 e 10 giugno) e 1,1315 (minimo del 30 maggio). Sul fronte rialzista, una conferma sopra 1,1545 allevierebbe la pressione ribassista e riporterebbe in primo piano l’area compresa tra 1,1630 e 1,1640 (massimi del 12 e 16 giugno).

