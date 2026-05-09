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DiLuca M
9 Maggio 2026

Trema il Re Dollaro: La Staffetta alla Fed e il “Muro” del 1,18. Cosa Cambia per il Forex a Maggio 2026

Mentre gli USA si preparano a un cambio al vertice della Federal Reserve, il mercato valutario è nel caos. Tra prezzi dell’oro oltre i 5.000$ e un petrolio instabile, ecco perché il cambio EUR/USD potrebbe vivere la sua volatilità più alta dell’ultimo decennio.

Se credevate che il 2025 fosse stato turbolento, il maggio 2026 ha appena alzato l’asticella. I trader di tutto il mondo hanno gli occhi puntati su Washington, dove la transizione della leadership della Federal Reserve sta creando un vuoto di certezze che il mercato non vedeva da anni.

Il “Giallo” dei tassi: Taglio a Luglio o nuovo rialzo?

Secondo i dati più recenti del CME FedWatch Tool, il mercato è spaccato a metà. Da un lato, l’inflazione americana non scende sotto il 3%, spingendo alcuni membri “falchi” della Fed a ipotizzare persino un aumento dei tassi a sorpresa. Dall’altro, i timori per una recessione tecnologica (dopo il boom dell’IA del 2024-25) rendono quasi obbligatorio un taglio di 25 punti base entro luglio.

Questa incertezza ha creato una barriera psicologica e tecnica insormontabile: il muro di 1,1820 per il cambio EUR/USD. Per gli investitori Forex, superare questo livello significherebbe l’inizio di un nuovo “mercato toro” per l’Euro; fallire il test potrebbe rispedire la moneta unica verso la parità.

L’Ombra del Petrolio e dello Stretto di Hormuz

Un elemento che Forex.com sottolinea con forza è il legame indissolubile tra valute ed energia in questo 2026. I blocchi navali nello Stretto di Hormuz continuano a mantenere il greggio sopra i 100 dollari al barile.

Perché questo conta per un trader Forex?

  • USD come bene rifugio: Ogni volta che la tensione sale, il Dollaro viene comprato come scudo, nonostante i problemi interni agli USA.
  • Euro sotto scacco: Essendo l’Europa un importatore netto di energia, il petrolio caro agisce come una “tassa occulta” sull’Euro, limitando i rally della nostra valuta anche quando i dati economici sono positivi.

Carry Trade: La rinascita delle coppie esotiche

Con la volatilità che colpisce le valute principali, molti investitori italiani si stanno spostando verso il cosiddetto Carry Trade. Sfruttando i differenziali dei tassi d’interesse, coppie come AUD/JPY o NZD/JPY stanno generando rendimenti passivi che attirano chi è stanco dell’incertezza del cambio EUR/USD.

Il consiglio degli esperti: In una fase di transizione politica alla Fed, la strategia vincente non è indovinare la direzione, ma gestire il rischio. Gli “ordini stop-loss” non sono mai stati così vitali come in questo maggio 2026.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
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