L’oro non è più un rifugio sicuro? Cosa c’è dietro il crollo record e cosa rischia chi ha lingotti in casa

La certezza granitica degli italiani nel “bene rifugio” per eccellenza vacilla. Nelle ultime ore, i mercati finanziari globali sono stati travolti da un’ondata di vendite massicce che ha preso di mira l’oro, spingendo le quotazioni a una perdita verticale del 12% rispetto ai massimi recenti e portando il metallo prezioso ai livelli minimi da diciannove mesi.

Chiunque possieda oro fisico – dai piccoli risparmiatori con i classici lingotti o sterline nel cassetto, fino ai grandi investitori – si sta ponendo la stessa domanda: si tratta di un semplice assestamento o siamo di fronte alla fine di un’era? Per capire cosa sta succedendo, bisogna guardare oltreoceano, dove un mix di dati macroeconomici inattesi ha tolto la terra sotto i piedi ai rialzisti.

Lo shock NFP e il risveglio del dollaro

La miccia che ha innescato il crollo è stata la pubblicazione del report Non-Farm Payrolls (NFP) negli Stati Uniti, l’indicatore che misura lo stato di salute del mercato del lavoro americano. Le sale operative di Forex.com e FXStreet avevano previsto un forte rallentamento dell’occupazione, scommettendo su circa 85.000 nuovi posti di lavoro. I dati reali hanno invece mostrato un’economia statunitense incredibilmente resiliente, polverizzando le stime dei ribassisti.

Questo “shock positivo” ha ribaltato le aspettative sui tassi d’interesse della Federal Reserve. Se prima i mercati scommettevano su un imminente taglio del costo del denaro in America, oggi lo scenario vede la Fed intenzionata a mantenere i tassi alti ancora a lungo, se non addirittura a valutarne un ulteriore ritocco entro fine anno per domare le pressioni inflazionistiche residue. Il risultato? I rendimenti dei titoli di Stato americani (Treasury a 10 anni) sono schizzati verso l’area del 4,50%, spingendo il super-dollaro (l’indice DXY è tornato sopra i 99 punti) ai massimi del periodo. Poiché l’oro è quotato in dollari e non genera cedole o dividendi, l’aumento dei rendimenti obbligazionari e la forza della valuta statunitense lo hanno reso improvvisamente meno attraente per i grandi capitali globali.

La trappola geopolitica e il mistero del petrolio

C’è un altro elemento che sta lasciando sconcertati gli analisti e che spiega la violenza del ribasso dell’oro. Solitamente, le tensioni geopolitiche internazionali – come il blocco parziale nello Stretto di Hormuz e le frizioni tra Washington e Teheran – agiscono da carburante per i beni rifugio. Questa volta, però, il meccanismo si è inceppato.

Nonostante i rischi reali sulle catene di approvvigionamento globali, i mercati dell’energia sono rimasti sorprendentemente freddi, con il petrolio che fa fatica a trovare slancio verso l’alto. Questa calma inattesa sul fronte energetico ha rassicurato gli investitori, riducendo la necessità di “comprare protezione” attraverso l’oro e lasciando il metallo prezioso scoperto di fronte all’aggressività dei tassi d’interesse americani.

Cosa significa per i risparmiatori italiani

In Italia, la cultura dell’oro come protezione contro l’inflazione e le crisi bancarie è radicata da generazioni. Il crollo attuale richiede lucidità e una distinzione netta tra le diverse tipologie di possessori:

Chi possiede oro fisico a lungo termine (lingotti e monete): Per chi ha acquistato oro con un orizzonte temporale di anni o decenni come scudo patrimoniale, i movimenti di breve termine non dovrebbero generare panico. Storicamente, l’oro tende a recuperare il proprio valore reale nel lungo periodo.

Per chi ha acquistato oro con un orizzonte temporale di anni o decenni come scudo patrimoniale, i movimenti di breve termine non dovrebbero generare panico. Storicamente, l’oro tende a recuperare il proprio valore reale nel lungo periodo. Chi specula sui mercati finanziari (ETF e CFD): Per i trader la situazione è decisamente più delicata. Le analisi tecniche evidenziano che la rottura della media mobile a 200 giorni ha aperto una voragine. Se il supporto chiave non dovesse reggere l’impatto nelle prossime sedute, gli algoritmi di vendita potrebbero spingere le quotazioni verso un ulteriore ribasso del 5-8%, con target individuati dagli analisti tecnici intorno all’area critica dei minimi strutturali.

Comprare o vendere? Il bivio del mercato

Il crollo del 12% ha ripulito il mercato dagli eccessi speculativi dei mesi scorsi, ma per parlare di inversione di tendenza è ancora presto. Il mercato dell’oro si trova a un bivio fondamentale. La tenuta dei prezzi dipenderà interamente dai prossimi dati sull’inflazione USA (CPI) e dalle mosse delle banche centrali.

Finché il dollaro manterrà questa egemonia e i rendimenti obbligazionari resteranno vicini al 4,50%, l’oro farà fatica a rialzare la testa. Per chi cerca un punto d’ingresso, la prudenza è d’obbligo: entrare sul mercato mentre il prezzo sta cadendo verticalmente equivale a tentare di afferrare un coltello mentre cade. Meglio attendere segnali di stabilizzazione su supporti storici.

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