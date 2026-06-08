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Un lingotto d'oro con delle monete sparse intorno e altre monete disposte in pile. Sullo sfondo dei grafici a candele Un lingotto d'oro con delle monete sparse intorno e altre monete disposte in pile. Sullo sfondo dei grafici a candele
DiShadowx24
8 Giugno 2026

L’oro non è più un rifugio sicuro? Cosa c’è dietro il crollo record e cosa rischia chi ha lingotti in casa

La certezza granitica degli italiani nel “bene rifugio” per eccellenza vacilla. Nelle ultime ore, i mercati finanziari globali sono stati travolti da un’ondata di vendite massicce che ha preso di mira l’oro, spingendo le quotazioni a una perdita verticale del 12% rispetto ai massimi recenti e portando il metallo prezioso ai livelli minimi da diciannove mesi.

Chiunque possieda oro fisico – dai piccoli risparmiatori con i classici lingotti o sterline nel cassetto, fino ai grandi investitori – si sta ponendo la stessa domanda: si tratta di un semplice assestamento o siamo di fronte alla fine di un’era? Per capire cosa sta succedendo, bisogna guardare oltreoceano, dove un mix di dati macroeconomici inattesi ha tolto la terra sotto i piedi ai rialzisti.

Lo shock NFP e il risveglio del dollaro

La miccia che ha innescato il crollo è stata la pubblicazione del report Non-Farm Payrolls (NFP) negli Stati Uniti, l’indicatore che misura lo stato di salute del mercato del lavoro americano. Le sale operative di Forex.com e FXStreet avevano previsto un forte rallentamento dell’occupazione, scommettendo su circa 85.000 nuovi posti di lavoro. I dati reali hanno invece mostrato un’economia statunitense incredibilmente resiliente, polverizzando le stime dei ribassisti.

Questo “shock positivo” ha ribaltato le aspettative sui tassi d’interesse della Federal Reserve. Se prima i mercati scommettevano su un imminente taglio del costo del denaro in America, oggi lo scenario vede la Fed intenzionata a mantenere i tassi alti ancora a lungo, se non addirittura a valutarne un ulteriore ritocco entro fine anno per domare le pressioni inflazionistiche residue. Il risultato? I rendimenti dei titoli di Stato americani (Treasury a 10 anni) sono schizzati verso l’area del 4,50%, spingendo il super-dollaro (l’indice DXY è tornato sopra i 99 punti) ai massimi del periodo. Poiché l’oro è quotato in dollari e non genera cedole o dividendi, l’aumento dei rendimenti obbligazionari e la forza della valuta statunitense lo hanno reso improvvisamente meno attraente per i grandi capitali globali.

La trappola geopolitica e il mistero del petrolio

C’è un altro elemento che sta lasciando sconcertati gli analisti e che spiega la violenza del ribasso dell’oro. Solitamente, le tensioni geopolitiche internazionali – come il blocco parziale nello Stretto di Hormuz e le frizioni tra Washington e Teheran – agiscono da carburante per i beni rifugio. Questa volta, però, il meccanismo si è inceppato.

Nonostante i rischi reali sulle catene di approvvigionamento globali, i mercati dell’energia sono rimasti sorprendentemente freddi, con il petrolio che fa fatica a trovare slancio verso l’alto. Questa calma inattesa sul fronte energetico ha rassicurato gli investitori, riducendo la necessità di “comprare protezione” attraverso l’oro e lasciando il metallo prezioso scoperto di fronte all’aggressività dei tassi d’interesse americani.

Cosa significa per i risparmiatori italiani

In Italia, la cultura dell’oro come protezione contro l’inflazione e le crisi bancarie è radicata da generazioni. Il crollo attuale richiede lucidità e una distinzione netta tra le diverse tipologie di possessori:

  • Chi possiede oro fisico a lungo termine (lingotti e monete): Per chi ha acquistato oro con un orizzonte temporale di anni o decenni come scudo patrimoniale, i movimenti di breve termine non dovrebbero generare panico. Storicamente, l’oro tende a recuperare il proprio valore reale nel lungo periodo.
  • Chi specula sui mercati finanziari (ETF e CFD): Per i trader la situazione è decisamente più delicata. Le analisi tecniche evidenziano che la rottura della media mobile a 200 giorni ha aperto una voragine. Se il supporto chiave non dovesse reggere l’impatto nelle prossime sedute, gli algoritmi di vendita potrebbero spingere le quotazioni verso un ulteriore ribasso del 5-8%, con target individuati dagli analisti tecnici intorno all’area critica dei minimi strutturali.

Comprare o vendere? Il bivio del mercato

Il crollo del 12% ha ripulito il mercato dagli eccessi speculativi dei mesi scorsi, ma per parlare di inversione di tendenza è ancora presto. Il mercato dell’oro si trova a un bivio fondamentale. La tenuta dei prezzi dipenderà interamente dai prossimi dati sull’inflazione USA (CPI) e dalle mosse delle banche centrali.

Finché il dollaro manterrà questa egemonia e i rendimenti obbligazionari resteranno vicini al 4,50%, l’oro farà fatica a rialzare la testa. Per chi cerca un punto d’ingresso, la prudenza è d’obbligo: entrare sul mercato mentre il prezzo sta cadendo verticalmente equivale a tentare di afferrare un coltello mentre cade. Meglio attendere segnali di stabilizzazione su supporti storici.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
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