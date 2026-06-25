Guerra, Geopolitica e Difesa: I 10 ETF che Stanno Guadagnando di Più nel 2026 (C’è un Nuovo Leader)

Il 2026 si sta confermando un anno di profonda ridefinizione per i mercati finanziari globali, ma c’è un settore che più di tutti sta catalizzando l’attenzione (e i capitali) degli investitori: l’industria bellica e della difesa aerospaziale. L’aggravarsi delle tensioni nello scacchiere Indo-Pacifico e il consolidamento dei piani di riarmo nei Paesi della NATO hanno innescato un’ondata di investimenti senza precedenti.

Solo nei primi mesi del 2026, gli Exchange-Traded Funds (ETF) tematici quotati in Europa e focalizzati sulla difesa hanno registrato afflussi netti record per circa 3 miliardi di euro. Una pioggia di liquidità che ha spinto i rendimenti verso l’alto, surclassando i listini azionari tradizionali. L’analisi esclusiva dei dati Morningstar rivela una classifica sorprendente, dominata da una nuova macro-tendenza geografica.

Il Sorpasso dell’Asia: L’Indo-Pacifico Guida i Rendimenti

La vera sorpresa del 2026 è il cambio della guardia in cima alla classifica delle performance. Se fino allo scorso anno erano i prodotti focalizzati sulle aziende americane ed europee a dettare il passo, oggi la vetta è occupata da una strategia geopolitica precisa: il Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF (QUAD).

Questo fondo, focalizzato sulle aziende della difesa dell’area Indo-Pacifica (escludendo la Cina) come Giappone, Corea del Sud e Australia, sta beneficiando direttamente della corsa agli approvvigionamenti militari avviata dai governi alleati nell’area per contrastare l’influenza di Pechino. Subito dietro si posizionano i pesi massimi globali, con il VanEck Defense ETF (DFNS) che mette a segno un eccezionale +20,06% da inizio anno, tallonato dal Global X Defence Tech UCITS ETF (ARMR) al +19,17% e dall’Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IDFN) al +18,98%. Tutti questi fondi hanno polverizzato la performance media della loro categoria, ferma al 12,32%.

La Top 10 dei Migliori ETF sulla Difesa nel 2026

Per gli investitori italiani che vogliono posizionarsi su questo macro-trend attraverso Piazza Affari o le principali borse europee, la scelta non manca (sono ormai 19 i cloni disponibili sul mercato, molti dei quali quotati tra il 2025 e l’inizio del 2026).

Ecco lo stato dell’arte dei 10 fondi con i rendimenti più elevati da inizio anno:

ETF / Strategia Performance YTD (2026) Focus Principale Future of Defence Indo-Pac ex-China (QUAD) Top Performer Area Pacifico (Giappone/Corea) VanEck Defense ETF (DFNS) +20,06% Pure-play Difesa globale Global X Defence Tech (ARMR) +19,17% Tecnologia e Cybersecurity militare Invesco Defence Innovation (IDFN) +18,98% Sistemi d’arma e AI applicata Global X Europe Focused Defence Tech (ED3F) +18,28% Campioni europei ad alta tecnologia WisdomTree Europe Defence (EUDF) +16,58% Titoli della difesa paneuropei iShares Europe Defence (DFNC) +15,67% Industriali difesa e aerospazio UE Future of European Defence Screened (8RMY) +14,27% Azionario Europa con filtri ESG/UN SPDR S&P Europe Defense Vision (DFSV) +13,08% Replicante fisico large-cap europee First Trust Indxx Global Aerospace & Defence (MISL) +11,92% Aerospaziale e subforniture globali

Chi C’è Dietro il Rally? I Tre Titoli che Spingono i Fondi

Guardando dentro la “pancia” di questi ETF, emerge chiaramente quali siano i motori industriali che stanno sostenendo la crescita delle quote. I gestori stanno sovrapesando tre colossi che da soli muovono le sorti dei rispettivi indici:

GE Aerospace (GE): Il gigante americano dei motori aeronautici sta vivendo un anno d’oro grazie sia al rinnovo delle flotte militari sia alla domanda di componentistica per i caccia di nuova generazione.

Il gigante americano dei motori aeronautici sta vivendo un anno d’oro grazie sia al rinnovo delle flotte militari sia alla domanda di componentistica per i caccia di nuova generazione. RTX Corp (RTX): Ex Raytheon, è il punto di riferimento globale per i sistemi di difesa missilistica (come il Patriot) e per la cyber-security applicata alla difesa strategica.

Ex Raytheon, è il punto di riferimento globale per i sistemi di difesa missilistica (come il Patriot) e per la cyber-security applicata alla difesa strategica. Rolls-Royce (RR): Il campione del Regno Unito, leader nella propulsione navale militare e nei motori aeronautici, si conferma l’azienda a maggior capitalizzazione del settore in Europa, trainando l’intera performance dei fondi focalizzati sul Vecchio Continente.

Il Dilemma Etico e i Nuovi Filtri ESG “Militari”

Il boom degli ETF sulla difesa solleva inevitabilmente un dibattito etico profondo, specialmente tra i risparmiatori italiani, storicamente molto prudenti sui temi legati agli armamenti. Tuttavia, l’industria finanziaria ha attuato una vera e propria mutazione di paradigma. Se un tempo i fondi ESG (sostenibili) escludevano categoricamente qualsiasi azienda legata alla difesa, oggi la narrazione è cambiata: la sicurezza nazionale e la deterrenza vengono progressivamente reinterpretate come pre-requisiti di stabilità sociale ed economica.

Fondi come il Future of European Defence Screened (8RMY) o lo stesso fondo di VanEck adottano filtri stringenti che escludono le cosiddette “armi controverse” (come le bombe a grappolo o le armi chimiche) e le aziende che violano i trattati delle Nazioni Unite, concentrandosi esclusivamente sulla difesa convenzionale, sulla logistica satellitare e sulla protezione delle infrastrutture informatiche. Si tratta di una distinzione fondamentale per chi vuole cavalcare i rendimenti di Wall Street e delle borse europee senza finanziare le armi di distruzione di massa.

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