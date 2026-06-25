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DiShadowx24
25 Giugno 2026

Guerra, Geopolitica e Difesa: I 10 ETF che Stanno Guadagnando di Più nel 2026 (C’è un Nuovo Leader)

Il 2026 si sta confermando un anno di profonda ridefinizione per i mercati finanziari globali, ma c’è un settore che più di tutti sta catalizzando l’attenzione (e i capitali) degli investitori: l’industria bellica e della difesa aerospaziale. L’aggravarsi delle tensioni nello scacchiere Indo-Pacifico e il consolidamento dei piani di riarmo nei Paesi della NATO hanno innescato un’ondata di investimenti senza precedenti.

Solo nei primi mesi del 2026, gli Exchange-Traded Funds (ETF) tematici quotati in Europa e focalizzati sulla difesa hanno registrato afflussi netti record per circa 3 miliardi di euro. Una pioggia di liquidità che ha spinto i rendimenti verso l’alto, surclassando i listini azionari tradizionali. L’analisi esclusiva dei dati Morningstar rivela una classifica sorprendente, dominata da una nuova macro-tendenza geografica.

Il Sorpasso dell’Asia: L’Indo-Pacifico Guida i Rendimenti

La vera sorpresa del 2026 è il cambio della guardia in cima alla classifica delle performance. Se fino allo scorso anno erano i prodotti focalizzati sulle aziende americane ed europee a dettare il passo, oggi la vetta è occupata da una strategia geopolitica precisa: il Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF (QUAD).

Questo fondo, focalizzato sulle aziende della difesa dell’area Indo-Pacifica (escludendo la Cina) come Giappone, Corea del Sud e Australia, sta beneficiando direttamente della corsa agli approvvigionamenti militari avviata dai governi alleati nell’area per contrastare l’influenza di Pechino. Subito dietro si posizionano i pesi massimi globali, con il VanEck Defense ETF (DFNS) che mette a segno un eccezionale +20,06% da inizio anno, tallonato dal Global X Defence Tech UCITS ETF (ARMR) al +19,17% e dall’Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IDFN) al +18,98%. Tutti questi fondi hanno polverizzato la performance media della loro categoria, ferma al 12,32%.

La Top 10 dei Migliori ETF sulla Difesa nel 2026

Per gli investitori italiani che vogliono posizionarsi su questo macro-trend attraverso Piazza Affari o le principali borse europee, la scelta non manca (sono ormai 19 i cloni disponibili sul mercato, molti dei quali quotati tra il 2025 e l’inizio del 2026).

Ecco lo stato dell’arte dei 10 fondi con i rendimenti più elevati da inizio anno:

ETF / StrategiaPerformance YTD (2026)Focus Principale
Future of Defence Indo-Pac ex-China (QUAD)Top PerformerArea Pacifico (Giappone/Corea)
VanEck Defense ETF (DFNS)+20,06%Pure-play Difesa globale
Global X Defence Tech (ARMR)+19,17%Tecnologia e Cybersecurity militare
Invesco Defence Innovation (IDFN)+18,98%Sistemi d’arma e AI applicata
Global X Europe Focused Defence Tech (ED3F)+18,28%Campioni europei ad alta tecnologia
WisdomTree Europe Defence (EUDF)+16,58%Titoli della difesa paneuropei
iShares Europe Defence (DFNC)+15,67%Industriali difesa e aerospazio UE
Future of European Defence Screened (8RMY)+14,27%Azionario Europa con filtri ESG/UN
SPDR S&P Europe Defense Vision (DFSV)+13,08%Replicante fisico large-cap europee
First Trust Indxx Global Aerospace & Defence (MISL)+11,92%Aerospaziale e subforniture globali

Chi C’è Dietro il Rally? I Tre Titoli che Spingono i Fondi

Guardando dentro la “pancia” di questi ETF, emerge chiaramente quali siano i motori industriali che stanno sostenendo la crescita delle quote. I gestori stanno sovrapesando tre colossi che da soli muovono le sorti dei rispettivi indici:

  • GE Aerospace (GE): Il gigante americano dei motori aeronautici sta vivendo un anno d’oro grazie sia al rinnovo delle flotte militari sia alla domanda di componentistica per i caccia di nuova generazione.
  • RTX Corp (RTX): Ex Raytheon, è il punto di riferimento globale per i sistemi di difesa missilistica (come il Patriot) e per la cyber-security applicata alla difesa strategica.
  • Rolls-Royce (RR): Il campione del Regno Unito, leader nella propulsione navale militare e nei motori aeronautici, si conferma l’azienda a maggior capitalizzazione del settore in Europa, trainando l’intera performance dei fondi focalizzati sul Vecchio Continente.

Il Dilemma Etico e i Nuovi Filtri ESG “Militari”

Il boom degli ETF sulla difesa solleva inevitabilmente un dibattito etico profondo, specialmente tra i risparmiatori italiani, storicamente molto prudenti sui temi legati agli armamenti. Tuttavia, l’industria finanziaria ha attuato una vera e propria mutazione di paradigma. Se un tempo i fondi ESG (sostenibili) escludevano categoricamente qualsiasi azienda legata alla difesa, oggi la narrazione è cambiata: la sicurezza nazionale e la deterrenza vengono progressivamente reinterpretate come pre-requisiti di stabilità sociale ed economica.

Fondi come il Future of European Defence Screened (8RMY) o lo stesso fondo di VanEck adottano filtri stringenti che escludono le cosiddette “armi controverse” (come le bombe a grappolo o le armi chimiche) e le aziende che violano i trattati delle Nazioni Unite, concentrandosi esclusivamente sulla difesa convenzionale, sulla logistica satellitare e sulla protezione delle infrastrutture informatiche. Si tratta di una distinzione fondamentale per chi vuole cavalcare i rendimenti di Wall Street e delle borse europee senza finanziare le armi di distruzione di massa.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
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