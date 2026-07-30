Bitcoin prova a uscire dal crypto winter: i tre fattori che possono accendere il rimbalzo

Il Bitcoin tenta di stabilizzarsi dopo una prima parte del 2026 particolarmente difficile. La principale criptovaluta ha perso circa il 25% dall’inizio dell’anno, scivolando temporaneamente sotto la soglia dei 60.000 dollari prima di recuperare parte delle perdite.

Il prezzo si muove attualmente intorno ai 64.000 dollari, ancora lontano dai massimi raggiunti nel 2025. Gli operatori cercano ora di capire se la fase negativa rappresenti un normale ciclo del mercato oppure l’inizio di una correzione più profonda.

Il crypto winter del 2026 nasce da più fattori

La debolezza di Bitcoin non dipende da un singolo evento. Il mercato ha risentito della riduzione della propensione al rischio, delle tensioni geopolitiche, dei tassi d’interesse ancora elevati e dei consistenti deflussi registrati dai prodotti finanziari legati alle criptovalute.

Tra maggio e giugno, i prodotti d’investimento in attività digitali hanno subito diverse settimane consecutive di riscatti. In una sola settimana di maggio, i deflussi hanno raggiunto 1,47 miliardi di dollari, dei quali circa 1,32 miliardi concentrati sul Bitcoin.

La pressione è stata amplificata dalle vendite degli investitori più esposti e dalla riduzione della leva finanziaria. Questa fase ha però contribuito anche a eliminare una parte delle posizioni speculative più fragili, riportando alcuni indicatori verso livelli più vicini alla media storica.

I flussi negli ETF possono sostenere una nuova ripresa

Il primo segnale da osservare riguarda il ritorno dei capitali nei prodotti quotati legati al Bitcoin. Quando gli investitori istituzionali aumentano gli acquisti, i gestori devono acquisire nuova esposizione alla criptovaluta, contribuendo a sostenere la domanda.

Dopo le pesanti uscite registrate nella primavera del 2026, il mercato ha iniziato a mostrare segnali di stabilizzazione. Una sequenza di sette giornate consecutive di afflussi nei prodotti statunitensi ha contribuito a riportare temporaneamente Bitcoin vicino ai 67.000 dollari.

La continuità di questi flussi sarà più importante del singolo dato giornaliero. Un ritorno stabile degli investitori professionali potrebbe rafforzare il recupero, mentre nuove settimane di riscatti aumenterebbero il rischio di un altro arretramento.

Gli strumenti quotati non eliminano comunque la volatilità. I documenti depositati presso la SEC ricordano che il mercato degli ETF spot su Bitcoin possiede ancora una storia relativamente breve e può presentare differenze temporanee tra prezzo delle quote e valore degli attivi sottostanti.

La Federal Reserve resta decisiva per Bitcoin

Il secondo elemento riguarda la politica monetaria degli Stati Uniti. Le criptovalute tendono a essere favorite da condizioni finanziarie meno restrittive, perché tassi più bassi possono aumentare la quantità di capitale destinata alle attività considerate più rischiose.

Il 29 luglio 2026, la Federal Reserve ha lasciato invariato il costo del denaro, mantenendo l’intervallo dei tassi federali tra il 3,50% e il 3,75%. La decisione non è stata unanime: tre componenti avrebbero preferito un aumento di 0,25 punti percentuali.

La scelta ha confermato che la banca centrale non è ancora pronta ad avviare una rapida riduzione dei tassi. Per Bitcoin saranno quindi importanti i prossimi dati su inflazione, occupazione e crescita economica, perché determineranno le decisioni della Fed nelle riunioni successive.

Un rallentamento controllato dell’inflazione, accompagnato da tassi stabili o in diminuzione, potrebbe sostenere la domanda di criptovalute. Una nuova accelerazione dei prezzi rischierebbe invece di mantenere restrittiva la politica monetaria più a lungo.

La regolamentazione statunitense può riportare gli investitori

Il terzo possibile motore del recupero è rappresentato dalla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti. Regole più chiare sulla classificazione degli strumenti digitali, sulla vigilanza delle piattaforme e sulle responsabilità degli intermediari potrebbero ridurre l’incertezza che frena una parte degli investitori istituzionali.

Secondo Morningstar, l’evoluzione normativa americana, le decisioni della Federal Reserve e le elezioni statunitensi di medio termine di novembre saranno tra i principali fattori capaci di influenzare Bitcoin nella seconda metà del 2026.

Una normativa più definita non garantirebbe automaticamente un aumento dei prezzi, ma potrebbe facilitare l’ingresso di banche, società finanziarie e gestori patrimoniali rimasti finora più prudenti.

Anche il dibattito politico avrà un peso. Le posizioni espresse dai candidati su criptovalute, stablecoin, tassazione e vigilanza potrebbero modificare rapidamente le aspettative del mercato in vista del voto.

Il recupero resta fragile sotto le principali resistenze

Il ritorno sopra i 60.000 dollari ha ridotto il rischio di un crollo immediato, ma non conferma ancora la nascita di una nuova fase rialzista. Bitcoin resta distante dai massimi precedenti e deve dimostrare di poter attirare capitali anche senza dipendere da brevi miglioramenti del clima sui mercati.

La ripresa potrebbe diventare più solida con una combinazione di afflussi negli ETF, politica monetaria meno restrittiva e maggiore chiarezza normativa. La mancanza anche di uno solo di questi elementi potrebbe invece mantenere il prezzo all’interno di una fase instabile.

Il crypto winter del 2026 appare quindi legato soprattutto al ciclo finanziario e alla riduzione della liquidità, più che a un cambiamento strutturale nel funzionamento di Bitcoin. La volatilità resta però elevata e nuovi shock macroeconomici, politici o regolamentari potrebbero rapidamente cambiare lo scenario.

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