Benzina e Carrello della Spesa, la fiammata di Giugno: l’Italia cresce ma la mossa della BCE spaventa i mutui. Cosa succede adesso

Mentre l’Italia si godeva il lungo ponte della Festa della Repubblica, dietro le quinte dei mercati finanziari globali si è accesa una miccia che rischia di bruciare i risparmi delle famiglie nelle prossime settimane. I dati macroeconomici e valutari appena rilasciati da FXStreet e Forex.com disegnano uno scenario a due facce per il nostro Paese: un’economia reale che corre come non faceva da anni, frenata però brutalmente da una nuova e inaspettata fiammata dell’inflazione causata dalle tensioni geopolitiche.

Una forbice pericolosa, che mette con le spalle al muro la Banca Centrale Europea (BCE) e si prepara a tradursi in un conto salato direttamente sulle tasche degli italiani.

Il paradosso italiano: le fabbriche volano, ma i prezzi corrono di più

I numeri ufficiali descrivono un vero e proprio cortocircuito. Da una parte, l’indice PMI manifatturiero italiano (l’indicatore che misura lo stato di salute delle aziende industriali) è balzato a 52,9 punti, segnando il livello massimo degli ultimi quattro anni. Le nostre imprese producono e resistono.

Dall’altra parte, però, questa crescita rischia di essere vanificata. I dati preliminari dell’inflazione di maggio in Italia hanno registrato un’improvvisa accelerazione, schizzando al +3,2% su base annua (+3,3% secondo l’indice armonizzato IPCA). A trainare questa nuova corsa sono le bollette e i prezzi dei carburanti. Le rinnovate fiammate belliche nel Medio Oriente hanno interrotto i negoziati sul petrolio, provocando un’impennata del greggio e facendo scattare i rincari alla pompa proprio all’inizio della stagione dei viaggi.

E c’è un dettaglio che preoccupa più di tutti: l’inflazione di fondo (la “core inflation”, che esclude energia e alimentari freschi) è salita all’1,8%. Significa che il veleno dei rincari energetici sta già infettando il resto dei beni di consumo.

Tempesta sull’Euro e il super-Dollaro: perché ci costa tutto di più

Questo terremoto si sta riflettendo istantaneamente sul mercato dei cambi. Come analizzato dagli esperti di Forex.com, il cambio EUR/USD (Euro-Dollaro) ha iniziato giugno mostrando una forte debolezza, scendendo sotto la resistenza chiave di 1.1650 e muovendosi pericolosamente verso l’area di supporto a 1.1580.

Il meccanismo è perverso e penalizza doppiamente i consumatori italiani:

Il Dollaro come rifugio: Di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche e agli attacchi commerciali, gli investitori internazionali vendono Euro e comprano Dollari, considerati il bene rifugio per eccellenza. L’indice del Dollaro (DXY) è volato ai massimi da cinque settimane.

Di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche e agli attacchi commerciali, gli investitori internazionali vendono Euro e comprano Dollari, considerati il bene rifugio per eccellenza. L’indice del Dollaro (DXY) è volato ai massimi da cinque settimane. L’inflazione importata: Poiché il petrolio e le materie prime si pagano in Dollari, un Euro debole significa che l’Italia spende molto di più per importare la stessa quantità di energia. Un circolo vizioso che si scarica interamente sul “carrello della spesa” nei supermercati di Roma, Milano e Napoli.

La trappola della BCE: l’11 giugno cambia tutto per i mutui

È qui che la situazione si fa drammatica per le famiglie e per chi ha un finanziamento in corso. Fino a qualche mese fa, la narrativa dominante parlava di una costante discesa dei tassi di interesse nel corso del 2026. Questo scenario è saltato.

Secondo i dati aggregati dell’ECB Watch, i mercati finanziari quotano ora una probabilità superiore al 92% che la BCE sia costretta ad aumentare i tassi di interesse di altri 25 punti base nel cruciale direttivo del prossimo 11 giugno.

Francoforte si trova davanti a un bivio drammatico: se non alza i tassi, l’inflazione scapperà definitivamente al controllo; se li alza, protegge la moneta ma mazzola famiglie e imprese. Per gli italiani che hanno un mutuo a tasso variabile, o per i giovani che si apprestano a chiedere un finanziamento per la prima casa, le ultime rilevazioni del Consumer Expectations Survey della BCE confermano che le aspettative sui tassi di interesse per i prossimi 12 mesi sono tornate stabilmente vicine al 5%.

L’accesso al credito in Italia è già crollato ai minimi dal 2023: le banche stringono i cordoni della borsa e i prestiti costano carissimi.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane?

Il timing, in economia, è tutto. I mercati si stanno muovendo a velocità doppia rispetto alla percezione comune. La combinazione di un’industria domestica che tiene duro e di prezzi esteri che spingono sull’acceleratore mette l’Italia in una posizione di estrema vulnerabilità emotiva e finanziaria.

Se nelle prossime sessioni il cambio Euro-Dollaro dovesse rompere al ribasso il muro di 1.1400 (la linea rossa tracciata dagli analisti tecnici), la svalutazione della nostra moneta aggraverà ulteriormente la crisi energetica interna. Il mese di giugno, iniziato sotto il segno dell’orgoglio manifatturiero, rischia di trasformarsi nel mese del “giro di vite” monetario. Per chi ha capitali da proteggere o scadenze finanziarie imminenti, i prossimi dieci giorni saranno decisivi: la stabilità del proprio bilancio familiare dipenderà, mai come stavolta, dalle decisioni geopolitiche a migliaia di chilometri di distanza.

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