Benzina e Diesel, svolta in arrivo? Perché il crollo del petrolio sotto i 100 dollari cambierà i nostri prezzi alla pompa

La settimana economica si apre con una notizia che potrebbe dare una boccata d’ossigeno inaspettata ai portafogli degli automobilisti italiani. Nelle ultime ore, i mercati energetici globali hanno registrato uno scossone improvviso: il prezzo del petrolio, in particolare il benchmark internazionale Brent, è crollato sotto la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, trascinando al ribasso anche il WTI americano.

A innescare questa improvvisa ondata di vendite sui mercati delle materie prime non sono stati i freddi dati sulle scorte, ma una clamorosa accelerazione geopolitica sull’asse Washington-Teheran. I segnali di una possibile svolta nelle trattative per un accordo di pace e sul nucleare tra gli Stati Uniti e l’Iran hanno spinto gli investitori a scommettere sulla fine del blocco dello Stretto di Hormuz e sul ritorno in grande stile del greggio iraniano sui mercati globali.

Ma cosa significa tutto questo per l’Italia, un Paese storicamente iper-dipendente dalle importazioni di energia e schiacciato negli ultimi mesi da prezzi alla pompa tornati a livelli record?

L’effetto Trump e le trattative segrete: cosa sta succedendo al petrolio

Secondo le analisi in tempo reale delle principali piattaforme di trading come Forex.com e FXStreet, il sentiment del mercato è cambiato radicalmente nel giro di poche ore. Se fino a pochi giorni fa il rischio di un’escalation militare in Medio Oriente manteneva il greggio stabilmente sopra i 110 dollari, alimentando i timori di un’inflazione strutturale e di nuovi rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, le recenti dichiarazioni del Presidente Donald Trump hanno invertito la rotta.

Trump ha confermato che i negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran in cambio del congelamento delle sanzioni sono entrati in una “fase finale e avanzata”. Sebbene la diplomazia internazionale mantenga il massimo riserbo e la stessa Casa Bianca freni dicendo che l’accordo non è ancora “completamente negoziato”, i trader hanno già iniziato a prezzare lo scenario più ottimistico: la de-escalation. Il risultato è stato un vero e proprio “effetto fumo” sul valore del barile, crollato rapidamente, allontanando lo spettro della carenza di offerta.

Quanto e quando scenderanno i prezzi di Benzina e Diesel in Italia?

Per comprendere l’impatto reale sull’Italia, è necessario analizzare il meccanismo di trasmissione che lega il barile di petrolio di Londra ai distributori di Eni, IP, Q8 o alle “pompe bianche” sotto casa.

Quando il Brent scende sotto i 100 dollari, non assistiamo a un calo immediato dei prezzi della benzina il mattino seguente. In Italia il mercato dei carburanti è regolato dalle quotazioni del Platts (il valore della benzina e del diesel raffinati sul mercato europeo) e dall’andamento del cambio Euro/Dollaro. Poiché il petrolio si paga in biglietti verdi, il contemporaneo rafforzamento dell’Euro (che ha ripreso quota sopra 1.16 nel cambio EUR/USD grazie al calo delle tensioni energetiche) amplifica il potere d’acquisto delle nostre compagnie petrolifere.

Gli esperti del settore stimano che, se il Brent dovesse stabilizzarsi sotto la soglia dei 100 dollari per tutta la settimana, i primi tagli ai prezzi raccomandati dei carburanti in Italia potrebbero materializzarsi nel giro di 4-7 giorni. Il risparmio potenziale stimato per i consumatori potrebbe aggirarsi inizialmente tra i 3 e i 5 centesimi al litro. Una cifra apparentemente modesta, ma fondamentale per invertire una tendenza al rialzo che stava spingendo i prezzi verso la pericolosa soglia dei 2 euro al litro in modalità self-service.

La BCE osserva: una buona notizia per mutui e inflazione

Il crollo del greggio non è solo una benedizione per chi deve fare il pieno all’auto, ma rappresenta una variabile cruciale per le prossime mosse della Banca Centrale Europea (BCE). Fino alla scorsa settimana, le proiezioni degli analisti convergevano verso un quasi certo aumento del tasso di deposito a giugno per contrastare le pressioni inflazionistiche generate proprio dai costi energetici.

Un petrolio stabilmente sotto i 100 dollari riduce drasticamente l’inflazione “importata” nell’Eurozona. Se il trend dovesse consolidarsi, l’Eurotower potrebbe adottare un approccio molto più morbido nelle riunioni estive, congelando l’ipotesi di ulteriori strette monetarie a luglio. Per le famiglie italiane, questo si tradurrebbe in un sospiro di sollievo sul fronte dei mutui a tasso variabile, la cui corsa sembrava destinata a non finire mai.

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