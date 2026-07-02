L’inflazione frena nell’Eurozona: la svolta a sorpresa dei mercati cambia i piani della BCE sui tassi di interesse

Una boccata d’ossigeno inattesa per l’economia europea e per le tasche dei consumatori. I dati preliminari pubblicati da Eurostat rivelano che l’inflazione nell’Eurozona ha registrato una frenata ben più marcata del previsto, allentando la pressione immediata sui mercati finanziari e, soprattutto, togliendo un enorme peso dalle spalle della Banca Centrale Europea (BCE).

Con l’indice dei prezzi al consumo che rallenta vistosamente la sua corsa, investitori e analisti guardano già al prossimo cruciale appuntamento istituzionale di Francoforte. La flessione registrata potrebbe infatti spingere Christine Lagarde e il Consiglio Direttivo a mantenere invariati i tassi di interesse nella riunione di fine luglio, congelando la politica monetaria restrittiva dopo le recenti tensioni globali.

I numeri del rallentamento: l’inflazione scende sotto le stime

I dati preliminari indicano che l’inflazione annua all’interno dei 21 Paesi dell’area euro è scesa al 2,8%, segnando un netto passo indietro rispetto al 3,2% registrato nel mese precedente. Si tratta di un risultato che ha colto di sorpresa il consenso degli economisti, i quali avevano pronosticato una discesa decisamente più timida, non inferiore al 3,0%. Nonostante il dato complessivo rimanga ancora al di sopra del target strutturale del 2% fissato dalle autorità monetarie, la traiettoria mostra che le pressioni sui prezzi stanno finalmente imboccando la direzione sperata.

Ancora più significativo per le valutazioni dei banchieri centrali è l’andamento dell’inflazione core (o di fondo), ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili come l’energia, gli alimentari freschi, l’alcol e il tabacco. Questo parametro chiave è calato al 2,4%, rispetto al 2,5% rilevato in precedenza. Il decremento testimonia che il raffreddamento del costo della vita non è un fenomeno isolato o passeggero, ma sta iniziando a radicarsi nel tessuto economico del continente.

Parallelamente, anche il comparto dei servizi – da sempre uno dei settori più rigidi e monitorati con estrema attenzione per il rischio di spirali salari-prezzi – ha mostrato ottimi segnali di distensione, scendendo al 3,2% (rispetto al 3,5% del mese prima). I prezzi di alimentari, alcolici e tabacco sono invece rallentati fino all’1,6%, mentre i beni industriali non energetici si sono stabilizzati su un modesto 0,9%.

Il fattore geopolitico: la tregua energetica che aiuta i mercati

Dietro questo inatteso dietrofront della fiammata inflazionistica c’è un preciso fattore scatenante: il rapido calo dei costi energetici. Solo poche settimane fa, il riacutizzarsi delle tensioni internazionali in Medio Oriente aveva fatto impennare le quotazioni del petrolio e del gas, sollevando lo spettro di un nuovo shock energetico capace di paralizzare l’Europa.

Tuttavia, gli importanti sviluppi diplomatici e i negoziati avviati tra Stati Uniti e Iran per l’estensione del cessate il fuoco e la riapertura strategica dello Stretto di Hormuz hanno modificato radicalmente lo scenario. L’allentarsi dei timori di un blocco delle forniture ha provocato un rapido sgonfiamento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali. Il petrolio Brent è tornato a gravitare intorno ai 72 dollari al barile, mentre l’indice di riferimento europeo per il gas naturale, il contratto futures olandese TTF, si è stabilizzato attorno ai 43 euro per megawattora. Di conseguenza, la crescita dei costi dell’energia nell’Eurozona è decelerata vistosamente, passando dal 10,8% al più sostenibile 8,7%.

Cosa farà la BCE? L’ipotesi di una pausa sui tassi a luglio

Questo scenario offre un margine di manovra insperato alla BCE. Soltanto il mese scorso, l’istituto di Francoforte si era visto costretto a ritoccare all’insù il costo del denaro di un quarto di punto, portando il tasso di deposito al 2,25% per arginare gli effetti collaterali dello shock geopolitico. Si era trattato del primo aumento dei tassi dal settembre 2023, una mossa che aveva alimentato il timore di una nuova stagione di continui rialzi pronti a soffocare la ripresa economica.

Oggi, i nuovi dati macroeconomici allontanano questa prospettiva. Secondo i principali analisti di istituti internazionali come Capital Economics e Oxford Economics, il calo generalizzato riduce drasticamente le probabilità di un nuovo intervento restrittivo nella riunione del 23 luglio. La stessa presidente della BCE, Christine Lagarde, ha recentemente gettato le basi per un atteggiamento più attendista, dichiarando che non vi è la necessità di azioni “aggressive” o “forzate”, data l’assenza di dinamiche pericolose come una rincorsa incontrollata delle richieste salariali.

Gli esperti di Morgan Stanley sottolineano inoltre che una performance così positiva dell’inflazione non solo mette in cassaforte una pausa per la sessione estiva di luglio, ma abbassa notevolmente l’asticella per un mantenimento dello status quo anche nel meeting di settembre. Ciò permetterebbe all’economia europea di respirare, considerando che le ultime proiezioni dello staff di Francoforte stimano una crescita del PIL reale ferma a un modesto 0,8%.

Un’Europa a due velocità: le discrepanze tra i Paesi membri

Se lo sguardo d’insieme restituisce un quadro rassicurante, un’analisi più dettagliata rivela profonde discrepanze tra le diverse economie che condividono la moneta unica. L’inflazione ha rallentato in modo molto marcato nei tre motori principali dell’Eurozona, ma non ovunque lo scenario è identico.

In Francia, l’indice dei prezzi al consumo è crollato drasticamente dal 2,8% al 2,0%, centrando perfettamente l’obiettivo di medio termine della banca centrale. In Germania, la locomotiva tedesca ha visto i prezzi scendere dal 2,7% al 2,4%. In Italia, la frenata è stata più timida ma costante, con l’inflazione che si è attestata al 3,1% rispetto al 3,2% precedente.

Al contrario, la periferia orientale e meridionale dell’Unione continua a subire la pressione maggiore dei rincari. La Lituania maglia nera registra l’inflazione più alta del blocco al 5,5%, seguita a stretto giro dalla Bulgaria al 5,3%, mentre Croazia e Cipro rimangono aggrappate a tassi pari o superiori al 4,0%. Sarà proprio questa asimmetria geografica a rappresentare la sfida più complessa per il Consiglio Direttivo della BCE, chiamato a calibrare una politica monetaria unica su economie che viaggiano a velocità radicalmente opposte.

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