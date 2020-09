101Investing: recensione broker CFD e opinioni

Professionale, regolamentato, con un’ottima assistenza clienti e tantissimi asset che potrai negoziare in qualsiasi momento grazie a delle efficaci piattaforme di trading, disponibili anche in versione app mobile. Stiamo naturalmente parlando di 101Investing, uno dei broker più in vista degli ultimi tempi, che abbiamo voluto sperimentare per te.

Se vuoi saperne di più ti consigliamo dunque di leggere questa nostra guida completa a 101Investing, che ti spiegherà passo dopo passo come puoi ottenere il meglio da questo operatore!

Recensione 101Investing: un broker professionale e regolamentato

La prima cosa che vogliamo condividere con te in questa parte di introduzione sulla recensione di 101Investing è che quando parliamo di questo broker parliamo di un operatore regolamentato dalla CySEC, e dunque in grado di agire legittimamente in tutto il territorio comunitario, Italia inclusa.

101Investing è un broker CFD di sicura qualità, che utilizziamo da diversi mesi con grande soddisfazione: permette a tutti i propri utenti di poter investire in centinaia di diversi asset, con un trading multi-piattaforma, ottimo livello di protezione dei dati, transazioni rapide e sicure e un centro formativo davvero eccellente, adatto a soddisfare la sete di sapere sia dei nuovi trader, che degli investitori che invece hanno maggiori competenze.

A ciò aggiungi anche – come vedremo – un’assistenza clienti qualificata, raggiungibile per 5 giorni alla settimana, e avrai una bella panoramica del perché 101Investing sia attualmente uno dei broker preferiti dagli investitori italiani!

Vantaggi 101Investing: perché sceglierlo?

A questo punto, anche se siamo solamente agli inizi della nostra guida a 101Investing, forse ti stai già domandando quali siano i principali vantaggi di questo operatore, ovvero gli elementi che ci permettono di distinguere 101Investing, e le sue caratteristiche, dalla media dei principali broker presenti sul mercato italiano.

Ebbene, anche se non è facile sintetizzare i principali vantaggi che potrebbero indurti a scegliere 101Investing, abbiamo provato a riassumere di seguito alcuni dei più noti e apprezzati:

è un broker regolamentato CySEC, e ti permetterà pertanto di fare trading in condizioni di massima sicurezza e professionalità;

ti permette di investire su oltre 250 CFD su asset vari (ne parleremo tra breve), con le migliori condizioni di mercato;

non ti richiede alcuna commissione, perché essendo un broker CFD la sua remunerazione è legata allo spread tra i prezzi di acquisto e di vendita (a partire da 0,03 pip);

possiede tantissimi strumenti di trading, sia di analisi tecnica che di analisi fondamentale, per permetterti un investimento sempre più consapevole.

I vantaggi sono evidentemente molto più estesi di quelli che sopra abbiamo appena riassunto: scopriamoli insieme!

Conti di trading 101Investing

Contrariamente a quanto fanno i più noti broker al mondo, 101Investing ha scelto di dedicare a tutta la propria clientela la scelta tra quattro distinti conti di trading.

Anche senza scendere nel dettaglio delle caratteristiche di tali account (che ti consigliamo di approfondire qui, sul sito ufficiale di 101Investing), possiamo subito rammentare come tre di questi (denominati Argento, oro e Platino) siano in grado di caratterizzare la clientela di trader retail con tre alternati percorsi di trading unici, che meglio possono rivolgersi a specifiche esigenze da parte della propria utenza.

C’è poi un ulteriore conto di trading, denominato Vip, che invece si rivolge principalmente ai trader professionisti che vogliono avere il meglio dalla propria esperienza di investimento e che, proprio per questo motivo, desiderano negoziare in maniera personalizzata le condizioni economiche e di servizio che potranno fruire.

Qualsiasi sia la tua scelta, ti ricordiamo che per aprire gratis un conto di trading su 101Investing non devi far altro che fare clic su questo collegamento: prenderà il via una breve procedura di registrazione che ti permetterà, in pochi minuti, di diventare titolare di un account di investimento presso questo noto broker.

In tutto il percorso di registrazione ti invitiamo a tenere a portata di mano:

documenti di identità in corso di validità (es. una carta di identità);

il codice fiscale o la tessera sanitaria regionale;

documenti comprovanti la residenza (es. ultima bolletta);

dati sullo strumento di pagamento che vuoi usare per effettuare il tuo primo versamento.

La procedura richiederà pochissimo tempo ed è davvero molto semplice. In ogni caso, se dovessi avere dei problemi nel condurre in porto il processo di iscrizione potrai pur sempre rivolgerti all’assistenza clienti del broker (ne parleremo in un paragrafo apposito), raggiungibile anche mediante live chat senza uscire dalla schermata di registrazione!

Prodotti di investimento 101Investing

A questo punto probabilmente ti starai anche domandando quali siano i prodotti di investimento su cui puoi attivamente investire con 101Investing.

Ebbene, l’elenco delle diverse opportunità che questo broker ti propone è davvero molto esteso e, in più, è in continuo aggiornamento. 101Investing è infatti particolarmente attento nell’aggiungere al novero delle proprie occasioni di trading i “nuovi” asset, come alcune criptovalute, o ancora le società che si sono appena quotate in Borsa.

Attraverso l’uso di questo broker potrai dunque investire in oltre 250 CFD su asset come:

criptovalute,

forex,

materie prime,

azioni,

indici.

Siamo certi che troverai ben presto quel che cerchi, potendo così andare a personalizzare a dovere la tua strategia di investimento sui mercati finanziari internazionali, con le consuete caratteristiche di professionalità e di convenienza tipiche di 101Investing.

Piattaforme di trading 101Investing

Ora che hai capito che cos’è 101Investing e che cosa ti permette di fare, non rimane che fare la conoscenza con quello che è lo strumento operativo per eccellenza di questo broker: la sua piattaforma di trading.

Attualmente 101Investing propone a tutti i suoi utenti tre diverse alternative per poter operare sui mercati finanziari.

La prima alternativa è rappresentata dalla piattaforma WebTrader, ovvero una piattaforma di trading che non richiede alcun tipo di installazione, e che è stata appositamente progettata dai tecnici di 101Investing. Potente, semplice e intuitiva, si tratta di un software che potrai utilizzare semplicemente con un browser e con una connessione a Internet, rappresentando la scelta più frequente da parte di tutti i clienti di questo broker.

La seconda alternativa è la nota MetaTrader 4, ovvero quella che è la piattaforma di trading più diffusa al mondo, e che anche gli utenti di 101Investing possono ben utilizzare per le loro attività di investimento. MT4 ti permetterà di elevare i tuoi investimenti ad un altro livello di professionalità e, proprio per la sua maggiore complessità e per la richiesta di un’installazione sul tuo pc, è generalmente fruita dai trader professionisti o da coloro che desiderano personalizzare in misura più approfondita il proprio trade.

Infine, abbiamo l’App Mobile, sviluppata sia per sistema operativo iOS che per sistema operativo Android, e che ti consentirà di fare trading ovunque ti trovi, e in qualsiasi momento. Le funzionalità presenti nella versione mobile della MT4 sono evidentemente più semplici rispetto a quelle che potresti trovare nella versione desktop, ma non ti impediranno certamente di tenere sotto controllo il tuo portafoglio in modo super efficace!

Formazione 101Investing

Se ci leggi da diverso tempo sai bene quanta attenzione e dedizione riponiamo sul tema della formazione, considerato che riteniamo il costante e continuo apprendimento l’unico metodo per poter migliorare le proprie conoscenze e competenze, e avvicinarsi così al meritato successo nel trading online.

Fortunatamente, anche in questo ambito 101Investing si dimostra un vero e proprio numero 1, considerato che il broker ha riservato GRATIS per tutta la propria utenza un bell’elenco di risorse didattiche che ti consigliamo di utilizzare quanto prima per poter perfezionare le tue abilità, o per iniziare un vero e proprio percorso di apprendimento.

Fanno parte dell’area education del broker, ad esempio, gli articoli di base e di approfondimento sui mercati finanziari, i video corsi, gli ebook, i corsi, le esercitazioni pratiche e tanto altro ancora, messo a disposizione gratuitamente per tutti.

Ci sono poi alcuni altri strumenti che non mancherai di apprezzare, sia che tu sia un appassionato di analisi fondamentale, come il calendario economico e quello delle trimestrali, o di analisi tecnica, come i segnali di trading.

Insomma, una vera e propria miniera di informazioni e di conoscenza da non lasciarsi sfuggire!

Assistenza clienti 101Investing

Per quanto concerne l’assistenza clienti, abbiamo già ricordato nelle righe precedenti che questo broker mette a disposizione dei propri utenti uno staff di customer care pronto a rispondere a ogni esigenza dei clienti 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17).

I canali attraverso cui puoi contattare l’assistenza clienti del broker sono:

form sul sito internet, nella sezione Contattaci;

live chat presente in ogni pagina del sito (lato destro);

email a support@101investing.com;

telefono + 357 800 92 740.

Le risposte avvengono generalmente nell’arco di pochi minuti o, al massimo (email), qualche ora.

Opinioni e pareri

A margine di questo focus non possiamo che esprimere qualche opinione e parere conclusivo su 101Investing, un broker di grande qualità che abbiamo scelto di rendere protagonista del nostro odierno approfondimento.

Sono numerosi i motivi che ci spingono a fornire un buon commento su questo broker e… non sapremmo da dove iniziare! Dalla piattaforma di trading super professionale al centro di assistenza, dall’ampia gamma di asset negoziabili alle risorse di education, sono tantissimi gli elementi che potresti trovare di grande gradimento.

Ti consigliamo dunque di toccare subito con mano tutte le qualità che abbiamo riportato in questa recensione: ti basta cliccare qui sotto e registrarti gratis in pochi minuti!

