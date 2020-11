ForexTB recensione sul broker online

Il mercato dei broker online è sempre più ricco, e mese dopo mese si arricchisce ci nuovi operatori. Ma come individuare quelli più validi?

Se ti serve una mano d’aiuto per fare trading di qualità sul Forex, materie prime e altri asset, sei nel posto giusto: abbiamo infatti predisposto una completa recensione di ForexTB, un broker online che ci ha convinto pienamente con le sue caratteristiche di particolare merito, e che vogliamo ora condividere con te nelle prossime righe.

Nella nostra guida a ForexTB cercheremo di riepilogare tutto quello che dovresti sapere su questo broker, soffermandoci in particolar modo sugli asset su cui puoi investire, con quali caratteristiche e tanto altro ancora!

ForexTB è sicuro!

La prima cosa che vogliamo condividere con te è il fatto che ForexTB è un broker sicuro e non è certamente una truffa. Si tratta di un’affermazione che potrebbe essere piuttosto scontata ai tuoi occhi, ma che invece riteniamo sia doveroso condividere in sede di apertura di questo approfondimento, perché soffermarsi sul fatto che il proprio broker sia affidabile e ti fornisca tutte le migliori garanzie è certamente il punto di partenza per poter avviare una piena condivisione delle specificità di ForexTB.

Insomma, quando ci riferiamo a questo broker non solo possiamo sottolineare con decisione che ForexTB non è una truffa, ma possiamo altresì aggiungere che si tratta di un operatore qualificato, con il quale potrai investire sui mercati finanziari in modo davvero sicuro e affidabile.

Giuridicamente, ForexTB è un brand di proprietà della Forex TB Limited, una società di investimento che ha sede a Cipro, e che opera sul mercato comunitario grazie all’autorizzazione ottenuta dalla CySEC, che ha attribuito al broker la licenza n. 272/15. Si tratta dunque di una società che può operare nell’UE con tutte le autorizzazioni del caso e che, proprio per questo motivo, è stata riconosciuta anche dalla nostrana Consob.

Prodotti di investimento ForeXTB: CFD su tantissimi asset

Ora che sappiamo che di ForeXTB possiamo fidarci, non possiamo che fare un altro passo in avanti e cercare di comprendere quali siano i prodotti di investimento che l’operatore ha scelto di riservarci.

Per far ciò, non possiamo che soffermarci ancora una volta sul fatto che ForexTB è oggi uno dei migliori broker CFD al mondo. Ovvero, è un broker che ti permetterà di aprire e chiudere posizioni in contratti per differenza, particolari strumenti finanziari che ti permetteranno di guadagnare se effettuerai la giusta previsione quale sarà l’evoluzione del prezzo di un asset sottostante, pur senza possederlo.

Si tratta pertanto di prodotti che ti permetteranno di ottenere un profitto anche con i mercati in calo, considerato che a rilevare non sarà il fatto che il prezzo dell’asset a cui ti stai riferimento stia necessariamente crescendo, ma solamente il fatto che la tua previsione sul prezzo sia corretta.

Chiarito quanto sopra, grazie a questo broker potrai investire su centinaia di diversi asset, mettendo come sottostanti valute, criptovalute, indici azionari, azioni e materie prime: avrai così tantissime opportunità con le quali poter personalizzare adeguatamente il tuo portafoglio finanziario, individuando volta per volta quelle che ritieni possano essere le opportunità di trading più rilevanti per i tuoi obiettivi di profitto!

FXTB: investire con la giusta piattaforma

Tra gli altri motivi che nel corso degli ultimi mesi ci hanno spinto a dare giusta fiducia a ForeXTB (FXTB), individuandolo senza dubbio come uno dei migliori broker in circolazione, c’è anche il fatto che ti permetterà di utilizzare delle ottime piattaforme di trading.

In particolare, la principale piattaforma di investimento FTXB ti permetterà di utilizzare è quella che ha sviluppato internamente, un software di trading web based che non richiede alcuna installazione di software: ti basterà infatti un browser con connessione a internet per poter negoziare tutti i CFD che vorrai, utilizzando i migliori strumenti di analisi e di trading.

Per quanto concerne le sue caratteristiche, la piattaforma di trading è molto facile da usare, diventando una delle migliori alternative per coloro che sono alla ricerca di una piattaforma di trading qualificata e affidabile.

In particolare, sulla parte sinistra della schermata si troveranno tutti gli asset su cui potrai investire, potendo individuare il tuo preferito con i filtri di ricerca. Nella parte centrale potrai operare il tuo trade, indicando la direzione dell’investimento, la dimensione dell’operazione e gli altri elementi che caratterizzeranno la posizione. Infine, sulla parte destra della schermata troverai i grafici e ogni altra informazione tecnica che migliorerà la tua consapevolezza nel compimento delle operazioni di investimento.

Ti ricordiamo infine che nella parte superiore sono presenti i pulsanti che ti permetteranno di accedere a tutto il patrimonio informativo dell’analisi fondamentale, al fine di essere sempre aggiornato su tutti gli eventi che potrebbero condizionare i tuoi investimenti.

Se poi la piattaforma web based di ForeXTB non dovesse essere di tuo gradimento, puoi pur sempre ricorrere alla MetaTrader 4, la più nota piattaforma di investimento del mondo.

Strumenti di formazione ForeXTB

Se ci segui da diverso tempo, dovresti ben sapere quanta attenzione dedichiamo alla necessità di essere sempre informati. Ed è per questo motivo che guardiamo di buon occhio tutti quei broker che ti permetteranno di acquisire, giorno dopo giorno, le migliori conoscenze sul settore.

Una volta che avrai effettuato la registrazione gratuita a questo broker, potrai infatti accedere all’area della didattica, un vero e proprio centro di formazione dove potrai – ad esempio – fruire di un glossario, dei suggerimenti per il trading, gli strumenti di analisi tecnica e fondamentale, delle guide sulle leve e sull’utilizzo del margine, del calendario economico e dei webinar.

Insomma, un pacchetto molto completo che ti permetterà di coltivare la tua formazione e diventare un trader sempre più qualificato e sempre più professionale!

Conti di trading ForeXTB

Prima di giungere alla conclusione di questo approfondimento, ci piace ricordare come ForeXTB abbia previsto diversi conti di trading, ognuno dei quali sembra rivolgersi meglio ad un determinato target di utenza: Base, Gold, Platinum, Vip.

Pur non potendo riepilogare qui tutte le caratteristiche di questi conti (potrai approfondirli sul sito internet ForeXTB), potrai ben notare come man mano che si passa dal Base al Vip crescano sia i livelli di deposito minimo richiesti (250 euro per il Base, 25.000 euro per il Gold, 100.000 euro per il Platinum e 250.000 euro per il Vip), sia anche i servizi dedicati per i clienti (e, di contro, diminuiscono gli spread variabili).

Per i clienti professionali sono a disposizione dei conti ad hoc, con leva fino a 1:400.

Come puoi aprire un conto su FXTB

Concludiamo infine evidenziando come aprire un conto su FXTB sia estremamente semplice. Tutto quello che devi fare è infatti accedere al sito internet ufficiale di questo broker e cliccare su Registrati, che trovi nella parte alta, a destra, della home page.

Peraltro, nella stessa schermata potrai anche scegliere se aprire un conto reale o aprire un conto demo. Come puoi ben immaginare, il conto demo ti servirà per poterti allenare un po’ in condizioni di massima sicurezza, considerato che non utilizzerai del denaro reale, bensì un plafond di denaro virtuale che il broker ti metterà a disposizione per permetterti di comprendere come funziona la sua piattaforma di trading, e come operare sui mercati finanziari.

Fatto ciò, inserisci nome e cognome, e-mail e numero di telefono, e conferma l’iscrizione. Riceverai un’e-mail con la quale completare la registrazione e iniziare a fare trading con FXTB!

