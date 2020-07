PrimeXBT: guida completa al broker

Su questo sito ci siamo presi il piacevole impegno di recensire i migliori broker su cui abbiamo avuto la fortuna di metter mano.

E in questo nostro viaggio alla scoperta delle migliori alternative di trading online abbiamo finalmente incrociato le nostre strade con quelle di PrimeXBT, un operatore che è da tempo presente sul panorama internazionale del trading con i contratti per differenza (CFD) e che abbiamo voluto sperimentare in prima persona per poter comprendere se le grandi qualità che ci ha promesso… fossero o meno rispettate.

Ebbene, senza anticipare troppe delle considerazioni che formuleremo nei prossimi paragrafi, possiamo senza alcun dubbio premettere che Prime XBT dispone di una ottima piattaforma di investimento professionale online, che ci ha colpito per il livello di innovazione e di personalizzazione, e che ti permetterà di investire in modo pratico ed efficace su decine di diversi asset a tua scelta tra le più note criptovalute, i maggiori indici azionari, i cambi Forex, e alcune materie prime.

Vediamo dunque di condividere con te e con tutti i nostri lettori questa nostra recensione completa di PrimeXBT, e comprendere come puoi provare gratis tutti i suoi servizi di trading!

PrimeXBT: una ottima piattaforma di trading

Generalmente la prima cosa che ci colpisce di un broker online è la sua piattaforma di trading. Non è una novità, né una sorpresa: la piattaforma di trading è infatti il cuore pulsante di ogni attività di trading di un broker, ed è anche la principale interfaccia che ci permetterà di aprire e chiudere le posizioni di trading in CFD in maniera autonoma e professionale.

Per fortuna, PrimeXBT non ci tradisce. Questo ottimo broker ci mette infatti a disposizione un software molto stabile, che ha resistito a tutte le nostre prove, e all’interno del quale puoi acquistare e vendere decine e decine di asset nelle categorie che abbiamo già avuto modo di accennare.

Ci è anche piaciuto il fatto che la piattaforma fosse adattabile a qualsiasi tipo di esigenza. I trader più esperti potranno personalizzare il desk attivando le funzionalità più avanzate o, addirittura, optando per la piattaforma Turbo, che garantisce un trading ancora più speculativo. I trader alle prime armi potranno invece semplificare il più possibile la stessa piattaforma, salvo poi arricchirla di nuove opzioni di utilizzo man mano che le loro competenze aumenteranno.

Puoi inoltre provare la piattaforma sul sito ufficiale di PrimeXBT optando per una bella sessione di live trading introduttiva!

PrimeXBT: decine di asset su cui investire

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nelle scorse righe, un altro degli elementi che ci ha maggiormente convinto in PrimeXBT è la disponibilità di decine di asset da usare come sottostanti per le tue negoziazioni.

Ricordiamo ancora una volta in questo paragrafo come PrimeXBT sia un broker CFD che ti permette di investire in contratti per differenza su criptovalute, Forex, indici azionari e materie prime. In tutto, avrai a disposizione di decine di asset che potrai usare per personalizzare il tuo trade, e per poter rendere sempre più in linea con le tue esigenze il tuo portafoglio di investimenti finanziari.

Tutti gli asset utilizzabili come sottostanti sono negoziabili all’interno della piattaforma di trading di PrimeXBT, che potrai usare in sinergia con i numerosi strumenti di analisi tecnica, i grafici, gli indicatori e le tante altre opzioni che ti consentiranno di investire con ancora maggiore consapevolezza.

PrimeXBT è sicuro? Conviene?

Generalmente nel momento in cui ci si avvicina per la prima volta all’esplorazione di un nuovo broker online, è lecito domandarsi se sia sicuro o se sia una truffa, e se dunque conviene depositare i propri soldi all’interno dei conti di trading che ci vengono proposti.

Ebbene, anche in questo ambito vogliamo rassicurare i nostri lettori. Utilizziamo da tempo PrimeXBT e ne abbiamo testato la credibilità e l’affidabilità, ottenendo in cambio dei feedback molto incoraggianti.

PrimeXBT è, in particolar modo, un broker da tempo presente sul mercato internazionale, che opera con regolamentazione e con ottimi standard di sicurezza. Insomma, non stiamo certamente parlando di una truffa, bensì di un operatore che può fornirti la migliore serenità in ogni istante di utilizzo del suo software.

Tra i vari requisiti di sicurezza e di tutela usati da PrimeXBT ricordiamo brevemente l’autenticazione a due fattori, il cold storage delle criptovalute (al fine di proteggerle da attacchi esterni), le procedure crittografate per ogni pagina del sito web e tanto altro ancora!

PrimeXBT: spese e commissioni del broker

Quando si valuta la convenienza di un broker non ci si può che soffermare almeno brevemente sulle tariffe che l’operatore impone ai suoi utenti. Le spese e le commissioni che un broker può applicare possono infatti impattare più o meno negativamente sui margini e sugli utili di ogni posizione, e proprio per questo motivo è bene concentrare un po’ di impegno nel comprendere se PrimeXBT abbia o meno dei costi in linea con i concorrenti.

Per far ciò ricordiamo innanzitutto che come avviene per tutti i broker, anche PrimeXBT applica due tipologie principali di commissioni, come quelle di trading e quelle (eventuali) di overnight. Mentre le prime sono delle commissioni di “commercializzazione” delle criptovalute e di altri asset, in realtà le commissioni di overnight vengono percepite solamente per le operazioni in leverage, ovvero per quelle operazioni in leva finanziaria. Non sono invece applicate nel caso in cui il trader non operi in leva finanziaria e, dunque, non usufruisca di alcun prestito da parte del broker.

Abbiamo dunque voluto fare un piccolo passo in avanti cercando di capire quale sia il livello di spese e commissioni per Bitcoin: tieni infatti conto che ogni asset, sulla base principale della propria liquidità, prevede delle tariffe diverse e che dunque l’unico modo che hai per poter confrontare congruamente le condizioni di un broker è quello di mettere in paragone le commissioni degli specifici asset che intendi negoziare.

Tornando a noi, per quanto concerne il cambio più noto nel mondo critpovalutario, ovvero quello tra Bitcoin e Dollaro USA (BTC/USD), ti segnaliamo che PrimeXBT applica una commissione di trading dello 0,05% e una commissione di finanziamento overnight dello 0,04166% sia nelle ipotesi di posizioni long che nelle ipotesi di posizioni short.

Ricordiamo anche che il broker ha dei limiti di posizione / esposizione che, sempre in riferimento al cambio BTC/USD, sono di un minimo di ordine di 0,01 BTC, e di un massimo di ordine di 100 BTC, con esposizione complessiva che non eccede i 150 BTC. Infine, sul fronte del margine, l’aliquota è dell’1% (leva finanziaria 1:100) da 0 a 25, ed è del 2% (leva finanziaria 1:50) per dimensioni tra 25 e 100. Sale infine al 10% (leva finanziaria 1:100) per dimensioni oltre le 100 unità.

PrimeXBT: il supporto clienti

Anche se non abbiamo mai avuto bisogno di richiedere l’intervento del customer care di PrimeXBT, considerato che la piattaforma e i servizi che questo broker mette a disposizione sono davvero molto semplici ed efficaci, condividiamo con te in conclusione di questo approfondimento che se hai necessità di un contatto con l’assistenza clienti puoi usare la live chat o inviare un’email a info@primemxbt.com. Se invece ritieni di aver bisogno di un supporto più tecnico (perché magari non riesci a usare correttamente la piattaforma), puoi invece inviare un’email a support@help.primexbt.com.

Conclusioni

Chiarito quanto sopra, e arrivati alla fine di questa nostra recensione su PrimeXBT, speriamo tu abbia tutte le informazioni più utili su questo operatore.

Non possiamo dunque che aggiungere come PrimeXBT sia certamente una delle migliori alternative nel mondo del trading online ai broker più conosciuti, e come ti consigliamo di provare subito PrimeXBT oggi stesso, GRATIS!

Aprire un conto è d’altronde estremamente semplice. Ti sarà sufficiente collegarti al sito internet ufficiale del broker e cliccare sul pulsante della registrazione. Seguirà un breve processo di identificazione, a fronte del quale potrai ricaricare il tuo conto di trading con il tuo strumento di pagamento preferito e compiere le tue prime operazioni di investimento!

