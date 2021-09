NSBroker Opinioni e Recensione sul Broker Forex e CFD

NSBroker è un broker che offre l’opportunità di fare trading non solo sul Forex, ma anche su molti altri asset finanziari, come le materie prime, le criptovalute, indici, azioni e criptovalute. Oggi in questa recensione evidenzieremo i dettagli più importanti del broker, dando le nostre opinioni su NSBroker e permettendoti di avere una panoramica più ampia su come funziona.

NSBroker Recensione: chi è?

NSBroker è un intermediario finanziario regolamentato a Malta, Paese membro dell’Unione Europea che in Italia conosciamo abbastanza bene vista la vicinanza al nostro Paese. Più precisamente NSBroker è regolamentato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), ovvero l’unico ente regolatore ufficiale riconosciuto a Malta, istituto da una legge parlamentare.

Partire dalla regolamentazione è importante perché significa che segue tutte le normative maltesi ed europee. A differenza di broker con sedi lontane, NSBroker ha un’entità giuridica chiara ed è facilmente contattabile.

NSFX Ltd. è la società che gestisce il broker e lavora in diversi mercati, tra cui quello inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, polacco e spagnolo. Il sito web è disponibile anche in lingua italiana, come puoi vedere tu stesso cliccando nel seguente pannello:

Su cosa investire con NSBroker?

NSBroker offre la possibilità di negoziare asset finanziari appartenenti a diversi mercati con i CFD, tra i quali citiamo:

Forex : oltre 40 coppie.

: oltre 40 coppie. Materie Prime : oro, argento, petrolio WTI e petrolio Brent.

: oro, argento, petrolio WTI e petrolio Brent. Criptovalute : 5 valute digitali come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash.

: 5 valute digitali come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash. Indici : 8 fra i maggiori indici mondiali.

: 8 fra i maggiori indici mondiali. Azioni:alcuni tra i più popolari titoli azionari.

In generale sono più di 100 gli asset negoziabili con i CFD, ma cosa significa questa sigla? CFD sta per Contratti per Differenza ed è uno strumento finanziario derivato. Con i CFD puoi investire sugli asset finanziari senza di fatto possederli.

Con i CFD puoi investire utilizzando la leva finanziaria, che ti permette di moltiplicare l’importo investito e di conseguenza aumentare i tuoi guadagni. Ricorda, però, che anche le perdite si moltiplicano, quindi usa la leva finanziaria con attenzione!

Infine ricorda che con I CFD puoi investire non solo sul rialzo del prezzo di un asset, ma anche sul ribasso. Infatti puoi:

posizionarti long se pensi che il prezzo cresca;

se pensi che il prezzo cresca; posizionarti short se credi che il prezzo scenda.

Per completezza citiamo il fatto che NSBroker deve ottenere ricavi sulle transazioni e questi provengono dalle commissioni. In ogni caso questo broker applica una commissione fissa di $8/lotto o 0,05% del volume, a seconda del bene che si negozia.

Piattaforme NSBroker: MetaTrader 5

Dove puoi investire con NSBroker? Il broker ha messo a disposizione per i suoi clienti la piattaforma MetaTrader 5, chiamata anche MT5. Puoi scaricarla sia su mobile che sul PC, ma puoi accedervi anche tramite il browser, ovvero senza scaricare la piattaforma sul tuo dispositivo.

L’app mobile di MetaTrader 5 è disponibile sia per chi ha un dispositivo Android, chi ne ha uno iOS e chi ne ha uno Huawei.

La MetaTrader 5 è l’upgrade della MetaTrader 4 ed è famosa in tutto il mondo. Infatti i trader apprezzano questo brand e conoscono le sue potenzialità, come per esempio l’integrazione dei grafici direttamente sulla piattaforma, che possono aiutare i trader a capire il trend futuro.

Come aprire un conto su NSBroker

Aprire un conto su NSBroker è molto semplice e bastano 15 minuti al massimo. Infatti per registrarti su NSBroker devi seguire queste operazioni:

– Visita il sito web di NSBroker all’indirizzo nsbroker.com. Clicca sul pulsante “Apri un conto” in alto a destra.

– Dai i tuoi dati come richiesto nel modulo di richiesta e clicca su ‘Registrati’.

– Controlla la tua email confermare la registrazione.

Di seguito puoi vedere un’immagine del pannello di registrazione su NSBroker.

Depositi e prelievi su NSBroker

Non appena hai aperto il tuo conto, puoi depositare fondi. Devi sapere che NSBroker accetta solo 2 metodi di pagamento:

carta di credito;

bonifico bancario.

La prima scelta accredita il denaro sul tuo conto immediatamente, mentre la seconda può richiedere fino a 1 giorno lavorativo per essere erogato.

Per prelevare denaro invece è necessario prima verificare il proprio conto fornendo a NSBroker il documento d’identità (carta d’identità nazionale / passaporto / patente di guida) e la prova di residenza (bolletta / estratto conto bancario). Questo processo di verifica viene eseguito entro poche ore.

Al termine di questo processo puoi liberamente prelevare denaro sia sulla carta di credito che attraverso un bonifico bancario. In quest’ultimo caso il denaro arriverà sul tuo conto corrente in 1 o 2 giorni lavorativi.

Opinioni finali su NSBroker

Le opinioni finali su NSBroker sono positive per varie ragioni.

Innanzitutto è un broker regolamentato da un Paese UE e questo offre una sicurezza aggiuntiva al trader. La velocità nei depositi e nei prelievi è un’altra caratteristica molto apprezzata.

Infine l’utilizzo di una sola piattaforma può aiutare i trader a non confondersi. Inoltre l’autorevolezza della MetaTrader 5 è molto apprezzata dai clienti, così come la possibilità di negoziare più di 100 strumenti con i CFD.

