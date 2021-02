IG Broker Forex /CFD Opinioni e Recensioni

IG è il broker n°1 al mondo che ti offre la possibilità di accedere su ben oltre 10.000 mercati finanziari. Grazie alla loro piattaforma di trading pluripremiata e le app per smartphone e tablet, puoi fare trading quando e come vuoi con i CFD.

Il nostro consiglio è quello di iniziare a fare trading con un conto demo sui CFD e scoprire come è facile e semplice utilizzare la piattaforma IG. Puoi fare trading sfruttando le seguenti caratteristiche:

broker pluripremiato, presente in ben 15 paesi e 5 continenti;

ben 152.600 clienti attivi in tutto il mondo (dati registrati entro Maggio 2016);

oltre 7,3 milioni di transazioni al mese in tutto il mondo;

aziende FTSE 250 che offre un capitale di margine pari a 2,9 miliardi;

broker regolamentati dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla CONSOB;

ricavi per £ 456,3 milioni;

staff presente in tutto il mondo con assistenza in lingua madre.

IG Recensione: scopriamo la regolamentazione

IG è ha sede legale a Londra, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC4R 2YA.

Il broker ha ottenuto regolamentazione e licenza dalla FCA di Londra (n. 195355) e risulta iscritta al n. 72 del Registro delle Imprese di Investimento Comunitarie con Succursale tenuto dalla CONSOB. P.iva 06233800967. La sede in Italia è a Milano, alla Via Paolo da Cannobio 33.

Nota bene che questo broker, oggi non è adatto ai trader che sono residenti negli Stati Uniti d’America o in Belgio. Tutte le informazioni, che troverete in questa nostra guida, sono applicabili solo per i trader che risiedono in uno dei paesi della comunità europea.

IG.com

Perché fare trading con IG?

Ti consigliamo di fare trading con IG per i seguenti motivi:

Dati in tempo reale su notizie e analisi dei market strategist;

Oltre 10.000 mercati su cui operare compresi: Indici, con spread da 1 punto e trading H24 su indici come Wall Street e FTSE100; forex con oltre 90 cross valutari e spread da 0,6 pip; opzioni, con la possibilità di trarne vantaggio proteggendoti da eventuali movimenti avversi dei mercati; azioni, con la possibilità di operare su oltre 8000 azioni globali, con margini dal 5%; materie prime come metalli, energie e soft commodities con spread da 0,5 punti e margini competitivi; tassi d’interesse; bond, Exchange Traded Funds; Bitcoin;

client sentiment e possibilità di visualizzare in tempo reale l’operatività dei clienti;

piattaforma disponibile per Desktop, mobile, tablet con dati di mercato disponibili per tutti i dispositivi;

trasparenza nei costi e pubblicazione ben presente sul sito per spread, commissioni e margini competitivi;

grafici avanzati;

trading automatizzato;

digital 100 con la possibilità di fare trading sui movimenti di breve termine;

IPO: trading sul grey market prima della quotazione in borsa.

Servizi Offerti

Da ben oltre 40 anni l’impegno di IG è quello di puntare sull’innovazione del trading online e sul modo di fare trading.

Oggi, sulla base di quelle che sono le informazioni in nostro possesso, ti possiamo consigliare di fare trading con esso anche perché ti offre la possibilità di imparare cosa sono i CFD e come fare trading con essi.

Puoi fare trading sia con il conto demo, sia con il conto reale, come ti spiegheremo nel corso di questa nostra recensione.

Utilizzando il conto demo, ti possiamo garantire che imparerai a utilizzare la piattaforma di trading e testa le strategie che sono più consone al tuo stile.

Il conto demo, prevede un conto deposito virtuale di € 30.000.

Nel caso scegli di fare trading con il conto reale, devi sapere che IG è anche sostituto d’imposta.

Per maggiori informazioni su questo servizio, ti consigliamo di contattare il servizio di assistenza clienti IG.

Trading CFD su IG

Sappiamo bene che CFD è acronimo di Contract for Difference, ovvero contratto per differenza.

Il CFD è un tipo di contratto in base al quale si scambia la differenza di valore di un certo asset sottostante. Il valore deve essere maturato tra il momento di sottoscrizione di un contratto e la chiusura di questo.

Con i CFD puoi decidere di investire sia al rialzo sia la ribasso del prezzo del bene.

Purtroppo, però il trading con i CFD presuppone l’utilizzo del leverage. Questo se non utilizzato con le dovute precauzioni, potrebbe comportare anche la perdita dell’intero capitale.

In caso contrario, però, è possibile fare trading con un depositare minimo ridotto, rispetto a quello necessario per tradare.

Quindi è possibile avere un’esposizione sul mercato più ampia rispetto al valore del deposito. Puoi quindi ottenere dei profitti e delle perdite che eccedono il tuo investimento iniziale.

Ecco che in questo caso è indispensabile una buona strategia di gestione dei rischi.

Tieni presente anche che con i CFD stai operando su dei contratti che replicano allo stesso modo il prezzo del mercato sottostante. Non possiedi realmente il bene sottostante.

Come fare trading con i CFD e IG?

Per fare trading con iG sui CFD, devi tenere presente che:

IG stabilisce un prezzo per il contratto basandosi sul mercato sottostante;

tu su di ogni mercato avrai al fianco del prezzo del mercato sottostante: un prezzo compra; un prezzo vendi.



A questo punto, non devi far altro che decidere, in base a quelle che sono le tue strategie di trading se:

il prezzo di mercato aumenterà (anche detto ‘andare long’);

il prezzo diminuirà (anche detto ‘andare short’).

Azioni

Forex

IG Forex

Esempio

Indici

IG Indici

Trading CFD su indici

Materie prime

Grazie al trading sulle materie prime IG ti offre la possibilità di operare con spread bassi e competitivi su gran parte delle materie prime.Nota bene che a differenza dei contratti future sulle materie prime, è possibile usufruire di un prodotto che non ha una scadenza prestabilita e funziona invece come i normali contratti cash dei CFD sugli indici.

Questo sistema ti permette di usufruire di:

spread bassi, competitivi, anche per Spot Gold e Spot Silver;

grafici continui;

nessun rollover;

completa trasparenza di negoziazione, senza necessità di chiudere la tua posizione alla scadenza e aprirne un’altra, cosa che devi invece fare con i contratti futures.Ti verranno addebitati gli interessi giornalieri nel caso in cui dovessi tener aperte le posizioni overnight;

grafici continui e quindi le le analisi tecniche saranno sempre disponibili e potrai disporre anche di uno storico di grafici dei prezzi degli ultimi 3-5 anni.

Trading su opzioni

Devi sapere che con il termine opzioni intendiamo una parte rilevante di una strategia di investimento più ampia.

E’ possibile investire con questo strumento, scegliendo le opzioni per fare trading sul valore futuro del mercato sottostante.Non devi far altro che comprare o vendere l’opzione su cui fare trading a un certo prezzo futuro. Il prezzo dell’opzione è basato sui seguenti fattori:

prezzo;

scadenza;

volatilità;

Come operare con le opzioni su IG: dettagli operativi

Come per le opzioni Digital 100, anche le opzioni possono essere utilizzate al fine di fare trading sulla volatilità stessa. Questa ti permette di trarre vantaggi anche dalle più piccole oscillazioni del sottostante.Inoltre puoi diversificare la strategia di investimento, con posizioni long su:

azioni;

materie prime;

altro ancora;

il tutto proteggendosi da movimenti avversi dei mercati tramite le opzioni.Puoi trarre il massimo dal tuo trading utilizzando la leva.

Trading sui BitCoin con IG

IG BitCoin

E’ possibile fare trading sui bitcoin, sfruttando la valuta che fa parte di un portafoglio digitale.

In questo caso, puoi acquistare i bitcoin ed ottenere un’esposizione sulla valuta digitale facendo trading sia in aumento sia in diminuzione del prezzo. Puoi in pratica andare long o short con margini del 7,5%.Mercati disponibili

Bitcoin USD;

Bitcoin GBP;

Bitcoin EUR;

Bitcoin JPY;

Bitcoin CNH.

Esempio operativo di trading coi i BitCoin

Come tradare con i Bitcoin su IG

Per tradare con i BitCoin su IG non è necessario avere un portafoglio di bitcoin, in quanto stai semplicemente facendo trading sull’andamento del prezzo dei bitcoin. In effetti non possiedi realmente i bitcoin.

Per altro, devi anche considerare che il prezzo deriva dalla combinazione di prezzi in tempo reale che sono forniti direttamente da alcune delle borse più importanti al mondo che scambiano bitcoin.Ricordati che puoi operare sui BitCoin dalle ore 9:00 della domenica mattina fino alle 23:00 del venerdì (CET), ad esclusione delle festività.Trading con IG su ETF.

IG -ETF

Etf sta per Exchange Traded Funds e sono sono prodotti di investimento che funzionano come i tracker fund o i fondi comuni d’investimento.

Essi replicano l’andamento di un gruppo di asset sottostanti o di uno di questi.

Tieni presente che sono scambiati sulle borse ufficiali proprio al pari di azioni.

Quindi i CFD riflettono i prezzi del sottostante che rappresentano.Inoltre questi possono essere negoziabili come una qualsiasi azione durante tutti gli orari di apertura della borsa, con un compenso di minusvalenze e plusvalenze realizzate anche su altri prodotti.

Non ti devi dunque preoccupare di scegliere tra ETF armonizzati e non armonizzati.

Ti consigliamo di operare con Gli ETF perché per seguire un gruppo di azioni o beni con una singola operazione, questi sono l’unico modo per accedere ai mercati esotici.

Tassi di interesse – BOND

Tassi di interesse

Puoi fare trading sull’andamento a breve termine dei tassi d’interesse globali; puoi provare a fare trading nel momento in cui hai un’idea sull’andamento futuro a breve termine dei tassi di interesse, al fine di coprirti da altri investimenti condizionati dai tassi di interesse, come ad esempio un mutuo.

Puoi inoltre scegliere anche tra un’ampia selezione di mercati monetari globali.

BOND

Con i BOND puoi sfruttare la relazione inversamente proporzionale tra tassi d’interesse a lungo termine e i prezzi dei bond governativi.

In questo caso, puoi fare trading nel momento esatto in cui hai un’idea sull’andamento dei tassi di interesse a lungo termine, al fine di coprirti da altri investimenti condizionati dai bond governativi.

Puoi scegliere tra una selezione completa di bond governativi globali, visto e considerato che i CFD non sono quotati in borsa, e sono un prodotto over the counter (OTC). Puoi dunque scegliere di fare trading su frazioni di contratto.

Scarica qui la lista completa sui Margini di interesse e sui BOND di IG

Trading di Domenica

Con IG puoi fare trading anche di domenica, ovvero nei weekend avendo più opportunità, in quanto vi possono essere importanti avvenimenti che accadono. In questo caso, riduci rischi e margini e puoi compensare le posizioni aperte nei giorni lavorativi qualora ci fossero news importanti nel weekend.

Inoltre vi sono alcune posizioni, che se aperte nei giorni lavorativi non saranno influenzate dal trading effettuato la domenica. Puoi fare trading su 3 nuovi mercati:

Sunday FTSE;

Sunday Germany 30;

Sunday Wall Street;

Questo trading è disponibile dalle ore 09:00 alle 23:40 (CET) della domenica.

Le posizioni su questi indici saranno ancora aperte alle 23:40 della domenica e verranno automaticamente trasferite sui normali contratti. Il tutto senza alcun costo di rollover.

I contratti normali, sono negoziabili nei giorni lavorativi, apriranno con il loro orario regolare. Questi invece, possono essere compensati grazie alle posizioni aperte nei giorni lavorativi qualora ci fossero news importanti nel weekend, riducendo rischi e margini.

Puoi anche fare trading la domenica sui bitcoin dalle 09:00 della domenica alle 23:00 del venerdì (CET).In questo caso, le posizioni aperte su bitcoin nei giorni lavorativi saranno influenzate dal trading effettuato la domenica. Quindi anche stop e limiti potrebbero essere eseguiti la domenica.

Piattaforma di trading online IG

La piattaforma di trading online è stata ideata appositamente per te. Con questa piattaforma puoi fare trading con il conto demo, direttamente online senza bisogno di download. Inoltre potrai avere accesso ai book sul trading forex e azionario.

IG piattaforma di trading online

Queste piattaforme sono ideali in quanto ti offrono velocità d’esecuzione e ti permette di:

creare e modifica le watchlist;

visualizzare le news da Reuters in tempo reale;

utilizzare strumenti e funzionalità a supporto del trading;

Caratteristiche della piattaforma di trading online

Layout personalizzabile

Ogni trader è diverso dagli altri e questo significa che il layout è personalizzabile.

Inoltre tutto questo ti permette di spostare le finestre in base alle tue esigenze, aprirle e chiuderle a tuo piacimento e facilmente, ma anche di salvare i layout e di modificare la visualizzazione delle informazioni.

Se tu sei un trader attivo, puoi anche scegliere di aggiungere il book grafici ProRealTime, trailing stop, limiti e aprire diversi ticket di negoziazione contemporaneamente.

Facilità di utilizzo

Design intuitivo con maschere di inserimento degli ordini facili da usare;

possibilità di fare trading con un solo click;

possibilità di visualizzare le liste dei mercati secondo le tue esigenze, con la possibilità di spostarti facilmente da una watchlist ad un’altra;

operare direttamente sui grafici;

navigazione semplice e intuitiva.

Market finder

La funzione di ricerca ti offre ben 10.000 prodotti con cui tradare; per altro è anche molto semplice da utilizzare e ti permette di trovare velocemente nei vari mercati i titoli che più ti interessano.

Puoi visualizzare:

l’intera gamma di prodotti offerta dai IG;

impostare manualmente liste e gruppi di mercati;

anche visualizza watchlist preimpostate per un accesso rapido.

Puoi scegliere tra i mercati più importanti, compresi anche prodotti su cui hai operato di recente ed infine creare le tue liste personalizzate.Funzioni della piattaformaCon questa particolare piattaforma potrai, esplorare tutti gli strumenti e le funzionalità come ad esempio:

Grafici IG;

Grafici avanzati;

Esecuzione e pricing;

Trading alerts;

Gestione dei rischi;

Trading automatizzato;

Signal Centre

Indicatori del client sentiment;

Accesso diretto;

News da Reuters;

Autochartist.

Specifiche tecniche IG

ti consiglia di utilizzare Google Chrome come browser, in quanto offre prestazioni e stabilità elevate in rapporto ai grafici e alla piattaforma.

La piattaforma online è supportata da:

Google Chrome;

Mozilla Firefox;

Internet Explorer 9, 10 e 11;

Safari (solo per utenti Mac).

I grafici richiedono Adobe Flash Player e Java.

Piattaforma di trading mobile

IG piattaforma mobile

L’App per il trading è ideata al fine di offrirti la migliore esperienza di trading possibile da smartphone e tablet ed è compatibile con tutti i sistemi e ti garantisce anche la possibilità di fare trading con il conto demo.

Puoi scegliere di operare con l’app mobile di IG per tutti i seguenti motivi:

design ottimizzato per i principali smartphone e tablet;

aggiornamenti regolari al fine di migliorare la qualità del servizio;

download gratuito sempre e per tutte le app;

sicurezza massima grazie al criptaggio 256-bit SSL;

accesso esclusivo a dati e analisi di mercato;

prezzi sempre in tempo reale e senza bisogno di effettuare il login.

Caratteristiche della piattaforma di trading online

Quest’app è altamente raccomandata e ti permette di:

aprire, modificare e chiudere posizioni;

visualizza le posizioni aperte;

aggiungere, modificare ed elimina gli ordini in lavorazione;

impostare stop e limiti;

visualizza il saldo conto, P&L e requisiti di margine;

controllare il massimo e minimo intraday, compreso il cambio e la % di cambio;

impostare gli alert.

Trading dai grafici

Grazie al pacchetto grafici gratuito e user-friendly offerto da IG puoi operare direttamente sui grafici e quindi:

analizzare i mercati utilizzando la vasta gamma di indicatori tecnici;

aprire, chiudere e modificare le posizioni;

impostare, editare e rimuovere facilmente stop e limiti;

non perdere nemmeno un’opportunità.

Ti basta semplicemente:

aprire un conto di trading gratuito direttamente dall’app;

aprire, modificare e chiudere posizioni;

depositare e prelevare fondi in maniera sicura direttamente dall’app.

Mantieni il controllo

Con L’app mobile di IG puoi anche:

visualizzare il saldo conto;

tutti i profitti e le perdite;

i requisiti di margine;

gestire i rischi con stop e limiti;

personalizzare le watchlist al fine di monitorare mercati specifici.

Puoi anche analizza oltre 7000 mercati e sfruttare:

notizie Reuters in tempo reale;

indicatori del client sentiment;

visualizzare il massimo e minimo intraday;

visualizzare il cambio e la percentuale di cambio dei mercati

Segui gli ultimi trend

Puoi infine anche analizzare i mercati tramite i grafici intuitivi, utilizzando la vasta gamma di indicatori tecnici.

Nota bene: i grafici sono anche interattivi.

Questo vuol dire osservare la performance dei mercati da vicino e i dati storici, tramite zoom e scroll.

Reagisci subito ai mercati, imposta gli alert di prezzo al fine di ricevere una notifica gratuita tramite email, SMS o notifica push, nel momento in cui il mercato raggiunge il prezzo da te indicato.

PIattaforma di trading MT4

Se scegli di utilizzare la piattaforma di trading MT4, potrai aprire un conto di trading reale o demo con IG e accedere anche alla piattaforma avanzata MT4 direttamente dal tuo account. Usufruendo di questa piattaforma potrai anche contare su:

Spread da 0,6 punti su EUR/USD;

fare trading su EUR/USD da 0,6 punti, con uno spread medio di appena 0,70 punti;

sfruttare l’esecuzione sicura e veloce;

fare trading con i CFD con una velocità d’esecuzione senza pari e senza intervento di terzi;

Inoltre, puoi anche in questo caso usufruire di strumenti aggiuntivi, su MT4 con oltre 18 strumenti e indicatori, tra cui Autochartist.Tieni anche presente che MetaTrader 4 (MT4) è una piattaforma di trading molto popolare sviluppata da MetaQuotes nel 2005.

Nella maggior parte dei casi si associa questa piattaforma al trading sul mercato forex, ma può essere utilizzata anche per fare trading su altri mercati.Infatti, IG ti offre la possibili di utilizzarla sul mercato forex, indici e materie prime.Non ti resta che effettuare il download di MT4 direttamente dal sito di MetaQuotes, o anche installarla con IG.

In questo modo, puoi ottenere gratuitamente oltre 18 strumenti aggiuntivi e indicatori, tra cui Autochartist.

Perché scegliere MT4?

Ti consigliamo di utilizzarla per le seguenti ragioni:

ti permette di fare trading automatizzato, ovvero sarai tu stesso a creare degli algoritmi e ad utilizzare gli Expert Advisor;

puoi facilmente personalizzare la piattaforma grazie alle numerose app, e alle 18 offerte gratuitamente da IG, le quali migliorano di molto l’utilizzo di grafici, l’interfaccia e le funzionalità.

utilizzarla per fare trading con diversi broker senza dover utilizzare diverse piattaforme;

utilizza un programma che puoi installare direttamente sul PC e non è una piattaforma web-based;

la piattaforma è indipendente dal broker.

Al momento però la piattaforma MetaTrader 4 non è compatibile con il sistema Mac, ma è compatibile solo con Windows.

Nota però che nel caso potresti utilizzarla tramite app mobile se possiedi un iPhone. O nel caso di PC fisso, puoi direttamente operare con la piattaforma IG online.

Piattaforme avanzate

Le piattaforme avanzate IG sono ideali per tutti che amano fare trading in maniera professionale. Per utilizzare queste piattaforme, puoi anche scegliere la versione demo, e accedere direttamente agli ebook di approfondimento. Al momento le piattaforme avanzate ti offrono:

la possibilità di portare il tuo trading ad un livello più alto con MT4 e ProRealTime;

di collegare il tuo trading system alla vasta gamma di prodotti offerti.

Al momento le 2 piattaforme di trading di livello superiore sono:

L2 Dealer: che ti offre un livello di controllo maggiore per il trading con i CFD azionari e forex, in quanto puoi inserire gli ordini direttamente nel book;

che ti offre un livello di controllo maggiore per il trading con i CFD azionari e forex, in quanto puoi inserire gli ordini direttamente nel book; API e terminali: ti offre la possibilità di collegare le tue soluzioni front-end ai prodotti IG e automatizzare il tuo trading.

Caratteristiche – pro e contro di IG

Caratteristiche:

Nome broker: IG;

sito web: www.ig.com;

sede: Londra, Inghilterra;

non sono accettati clienti USA;

autorità di regolazione: FCA, CONSOB;

tipo di broker: Market Maker, ECN;

commissione: no;

Conto VIP: si;

conto demo: si;

leverage massimo: 400:1;

deposito minimo: 0 €;

opzioni di deposito e prelievo: carte di credito; carte di debito; bonifico;

piattaforma multilingua: Web based; mobile; L2Dealer; ProRealTime; MetaTrader4;

scambio dai grafici;

trading scalping; hedging; trailing Stop.



Vantaggi

strumenti di trading avanzati;

4 differenti tipologie di piattaforme;

broker regolamentato CONSOB;

accesso diretto a diversi mercati.

Svantaggi

troppe funzionalità possono anche comportare la confusione del trader;

numero eccessivo di mercati disponibili per un trader principiante.

IG: Conto demo e conto reale

Con IG puoi fare trading sfruttando 4 differenti tipi di conto reale, compreso anche il conto demo.

Conto demo IG

Il conto demo IG è una tipologia di conto che si adatta a tutti i tipi di trading, scelto da tutti i trader e che viene utilizzato al fine di testare la piattaforma di trading online grazie alla quale si potrà fare trading non solo a tempo illimitato, ma anche per familiarizzare con il broker e la piattaforma prescelta.

Il conto demo ti offre anche la possibilità di fare trading e testare le strategie di trading usufruendo di un conto virtuale pari a 30.000 € su tutti i mercati senza rischiare nulla.Il conto demo IG è studiato infatti al fine di funzionare su piattaforme di trading mobile, con la stessa velocità di esecuzione, affidabilità e i migliori prezzi che contraddistinguono IG.

Con il conto demo, infine, puoi visualizzi i grafici ProRealTime o i prezzi in real time o anche provare gli strumenti di trading come lo stop loss e trailing stop.

Apri un conto demo IG, clicca qui>>

Conto standard IG

IG offre un conto di trading reale, adatto a tutti i tipi di trader. Non importa che si tratti di trader principianti o di trader esperti. Questo tipo di conto non prevede:

costi apertura;

mantenimento del conto;

chiusura del conto.

Il deposito minimo IG non è richiesto.

Apri un conto standard IG, clicca qui>>

Conto premium IG

Questo conto, è dedicato a tutti i tarder che hanno la possibilità di effettuare un deposito minimo pari a 30.000 €.

In questo modo, possono puntare sull’assistenza e sul supporto dedicato ai trader privilegiati di alto livello, e la possibilità di sfruttare i migliori margini. Questo prevede anche un account manager personale.

Tra i tanti vantaggi, abbiamo la possibilità di sfruttare grafici e strumenti avanzati nonché dati in tempo reale e la possibilità di guadagnare degli interessi sui fondi depositati del tuo conto.

Questo tipo di conto ti offre margini migliori e un credito flessibile nel momento in cui avrai bisogno di un maggior credito.

Infine puoi usufruire del trattamento VIP utile al fine di ricevere inviti per i migliori eventi sportivi, culturali e di trading sui mercati preparati dallo staff tecnico di IG.

Apri un conto Premium IG, clicca qui>>

Conto aziendale IG

Il conto aziendale IG, è riservato esclusivamente a tutti i trader che sono identificati come aziende e/o clienti istituzionali. Questo permette loro di operare attraverso differenti funzioni di trading, sfruttando:

prezzi altamente competitivi;

servizio assistenza 24 ore su 24;

condizioni di trading vantaggiose.

Grazie a questa tipologia di conto è possibile personalizzare tanti altri servizi come:

fondi d’investimento;

trading room;

broker online;

market maker;

hedge funds;

Aziende.

Apri un conto Aziendale IG, clicca qui>>

Come prelevare e depositare su IG.com

Su IG, tutte le operazioni di deposito e prelievo possono essere effettuate con modalità differenti:

carta di credito;

carta di debito;

bonifico bancario.

Non importa il tipo di conto prescelto.Potrai sempre effettuare depositi e prelievi con questi metodi.

Tutti i conti a prescindere da quello che tu aprirai, sono segregati e tenuti separati rispetto al conto IG. Di conseguenza tutti i trader potranno garantirti ulteriormente anche in caso di inadempienza del broker.

In sostanza, tutti i depositi sono assicurati.

Formazione IG: sezione academy

IG Formazione di trading Academy

IG da un punto di vista formativo, ha maturato grande esperienza. esso opera nel mondo del trading online da oltre 40 anni e questo gli permette di offrire a tutti i trader un’adeguata preparazione in base anche al loro livello di preparazione.

Il team esperto e formato, ti offre formazione e insegnamento tale da offrirti la migliore formazione sul mondo degli degli investimenti.IG, ti mete a disposizione i migliori corsi di trading online per altro gratuiti, da cui puoi accedere direttamente dalla sezione formazione. Sarà possibile anche per tutti dunque consultare:

guide;

glossari;

seminari online;

seminari in aula presso la sede di Milano tenuti da professionisti del settore.

Non importa il grado di preparazione che che possiedi. IG ti offre la possibilità di ampliare la tua competenza e la tua conoscenza, grazie al materiale fornitovi.

Inizia oggi stesso la tua formazione con IG, clicca qui>>

Assistenza Clienti

Anche in tema di assistenza tecnica, IG non è secondo a nessuno.

IG ITALIA offre assistenza ai suoi trader in diverse lingue. La piattaforma è concessa anche in Italiano.Il servizio clienti è possibile contattarlo 24 ore al giorno per 5 giorni la settimana, da Lunedì al Venerdì, attraverso:

telefono: 800 979290 (numero verde);

numero fax +39 02 36046771;

email: italiandesk@ig.com;

Twitter;

chat dal vivo.

IG opinioni conclusive

Come abbiamo visto in questa recensione, IG è definito come uno dei migliori broker, tanto che milioni e milioni di trader lo preferiscono.Ancora oggi risulta essere in cima alla top 10 dei migliori broker anche perché non si sono mai riscontrati problemi di nessun genere.

Il mondo del trading online è molto attraente ma allo stesso tempo competitivo e spietato.IG ha dovuto mettere in campo una piattaforma, che fosse in grado di battere la concorrenza e ci è riuscito. Offre un qualcosa in più che altri broker non offrono; quindi a nostro avviso oggi possiamo definire IG come uno dei migliori broker regolamentati ed autorizzati e che non da problemi di nessun tipo.

IG.com infine, lo possiamo definire come un broker che non solo ha saputo rinnovarsi, ma anche ampliarsi e imporsi a livello mondiale. IG è dunque un broker sicuro, innovativo, affidabile e solido, che ti offre un’ampia copertura su diversi mercati, e con tante piattaforme versatili e variegate che offrono delle diverse condizioni di trading tra le più vantaggiose.