FXCM: recensione del broker Forex

I nostri lettori che fanno Forex trading sanno bene quanto sia importante cercare di effettuare investimenti valutari speculativi o di posizione con un broker come FXCM che possa essere efficiente e affidabile quanto basta da… accompagnarci in modo sicuro e conveniente verso la realizzazione della nostra strategia!

È proprio per questo motivo che noi di Forexguida.com abbiamo sempre il piacere di presentare e consigliare alla nostra community solo il meglio che il panorama internazionale dei broker online possa offrire agli utenti italiani. Ed è proprio per questa ragione che oggi abbiamo voluto ritagliarci uno spazio di rilievo per parlare di FXCM, uno dei broker più professionali, semplici e completi che abbiamo avuto il piacere di utilizzare in questi mesi con particolare soddisfazione.

Chi è FXCM

Cominciamo subito con una breve presentazione! FXCM (o Forex Capital Markets Limited) è una divisione operative dell’omonimo gruppo FXCM, un operatore autorizzato e regolamentato nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (l’equivalente della nostra Consob). Il numero di registrazione è 217689.

Ma perché è così importante tale premessa? È evidente! Investire con FXCM significa infatti investire con un broker regolamentato e riconosciuto dalle authority finanziarie internazionali, e proprio per questo motivo in grado di rispettare tutte le principali prescrizioni in materia in termini di tutela e sicurezza dei propri trader.

In altri termini, investire con questo broker significa fare trading con un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito del trading online internazionale. Un gruppo solido e affidabile, che da diversi anni occupa un ruolo di rilievo nel panorama europeo degli investimenti finanziari.

Mercati FXCM

Chiarito quanto sopra, probabilmente ti stai domandando quali siano le opportunità di trading che FXCM può garantirti. Ebbene, questo broker è fondamentalmente specializzato nel proporti la migliore esperienza di trading sul Forex, e dunque sulle coppie valutarie principali, emergenti ed esotiche, ma non disdegna certamente la possibilità di permetterti di fruire di una conveniente porta di accesso nel comparto degli indici, delle materie prime come oro e petrolio, e delle criptovalute come Bitcoin.

Si tratta pertanto di un operatore che non solamente potrà soddisfare il focus dei nostri investimenti (Forex), ma potrà anche accontentare i tuoi desideri di diversificare al meglio le asset class che caratterizzeranno il tuo portafoglio finanziario.

Costi e commissioni FXCM

Quando parliamo di FXCM parliamo, evidentemente, di un broker CFD. E, dunque, di un operatore che non ti addebita alcuna commissione per l’apertura e la chiusura delle posizioni in contratti per differenza, rendendo ancora più piacevole e conveniente la tua attività di investimento finanziario.

Naturalmente, questo non significa che FXCM “lavori” gratis, e che tu non debba tenere in considerazioni altri aspetti della sua operatività!

I broker CFD riescono infatti a remunerare le proprie attività attraverso l’utilizzo dello spread, ovvero del differenziale tra i prezzi di acquisto e di chiusura degli asset che ti mettono a disposizione e che potrai utilizzare come sottostanti per le tue operazioni di investimento finanziario.

Per tua fortuna, FXCM è in grado di garantirti alcuni dei migliori spread sul mercato: quello EUR/USD parte ad esempio da soli 1,3 pip, mentre quello EUR/CHF parte da 2.5 pip. Se vuoi saperne di più su queste condizioni economiche non ti rimane altro da fare che collegarti sul sito ufficiale FXCM e, secondariamente, accedere alla pagina Mercati -> Costo dello spread, o Trading -> Dettagli di trading.

Conti di trading FXCM

FXCM propone a tutti i suoi trader un conto con il quale poter investire nei propri CFD. Si tratta di un rapporto gratuito, che ti aprirà le porte a tanti diversi mercati finanziari e che è caratterizzato da tutti i principali vantaggi della piattaforma FXCM, come:

spread ridotti, tra i migliori sul mercato;

accesso a lega finanziaria da 2x a 30x a seconda del tipo di asset e della volatilità di prezzo dell’asset sottostante;

piattaforma multi-asset, per permetterti di fare investimenti su Forex, indici e materie prime con un unico software semplice ma potentissimo;

bidirezionalità degli investimenti, con possibilità di poter investire e guadagnare sia dai mercati in rialzo che dai mercati in calo.

Il conto, ripetiamo, è completamente gratuito sia in fase di apertura che in fase di chiusura!

Piattaforme di trading FXCM

FXCM propone l’accesso a diverse piattaforme di trading, tra le quali potrai comodamente scegliere la tua preferita.

Tra le principali, rileviamo innanzitutto la presenza della ottima Trading Station Web, la piattaforma “nativa” di FXCM, utilizzabile anche senza download di alcun software. Ti basterà infatti disporre di un browser con connessione a Internet per poter investire sui tuoi mercati finanziari preferiti senza alcun tipo di limite o di barriera!

Se invece preferisci utilizzare un software da installare sul tuo pc, avrai la possibilità di scegliere tra la Trading Station di FXCM o la MetaTrader 4, una delle più note applicazioni al mondo per il trading online.

Trading algoritmico FXCM

Se vuoi qualcosa in più dal trading online di FXCM, non possiamo non fare un cenno al trading algoritmico, ovvero alla possibilità di poter utilizzare le API gratuite di questo broker, ciascuna delle quali in grado di connettersi direttamente la server di trading di FXCM.

In questo modo potrai personalizzare il trading in maniera molto più approfondita, utilizzando ad esempio funzionalità di backtesting e costruendo dei robot per il trading automatico. Si tratta evidentemente di opzioni di fruizione molto più avanzate di quelle che abbiamo descritto poche righe fa, e che potresti essere interessato ad approfondire sul sito internet ufficiale di FXCM.

Formazione FXCM

Se ci leggi da diverso tempo dovresti sapere che uno degli elementi a cui prestiamo più attenzione quando recensiamo un broker online è il suo comparto legato all’education.

Ebbene, anche in questo ambito quando parliamo di FXCM parliamo di un vero e proprio leader nel proprio settore di riferimento, considerato che ci propone:

calendario economico per non perdere nemmeno un market mover che potrebbe impattare sui cambi valutari e sui prezzi dei nostri asset;

news di mercato per essere sempre aggiornati su ciò che avviene sui principali mercati finanziari internazionali;

grafici con i quali poter migliorare le nostre capacità di analisi tecnica e di interpretazione di ciò che avviene sul mercato;

guide semplici ma molto efficaci che ci permetteranno di diventare dei trader migliori con il passare dei giorni;

tanti strumenti di trading fondamentale e tecnico per poter investire con ancora maggiore consapevolezza (compresi i segnali di trading)!

Depositi e prelievi FXCM

FXCM ti permette di effettuare depositi e prelievi sul tuo conto di trading in maniera semplice e immediata, scegliendo il tuo strumento di pagamento preferito all’interno di un’ampia gamma.

Potrai ad esempio usare:

carte di debito e credito Visa e Mastercard;

bonifici bancari;

portafogli elettronici come Skrill e Neteller.

Tutte le transazioni avvengono all’interno di un ambiente sicuro e protetto dalle principali tecnologie del settore. Le operazioni verranno inoltre effettuate in tempo reale, con la sola eccezione dei bonifici bancari, che richiedono i tempi necessari agli istituti di credito per poter processare ed eseguire la tua richiesta (qualche giorno lavorativo).

Conto demo FXCM

Prima di iniziare a investire denaro reale nel trading online è fortemente consigliabile esercitarsi e fare un po’ di pratica con il conto demo. Ma di cosa si tratta?

In termini esemplificativi il conto demo è un servizio che emula in tutto e per tutto le caratteristiche di un conto di trading reale, con la sola differenza che ad essere utilizzati non sono i tuoi soldi ma il plafond di denaro virtuale che il broker avrà modo di garantirti per questa fase di “sperimentazione” dei suoi servizi.

Pertanto, usare un conto demo ti permetterà di poter mettere in pratica tutte le tue idee, intuizioni e – perché no! – errori senza il timore di incappare in perdite e altri rischi.

Per poter aprire un conto demo con FXCM non devi far altro che accedere al sito internet ufficiale del broker e cliccare su Prova la demo. Seguirà una brevissima fase di registrazione (pochi istanti!) al termine della quale potrai iniziare a fare trading in modalità virtuale (e scoprire quanto sia efficace la piattaforma di trading di FXCM!).

Come aprire un conto FXCM

Se invece di un conto demo vuoi aprire un conto reale, devi accedere a questo collegamento sul sito FXCM e seguire le brevi istruzioni a video:

selezionare il tuo Paese di residenza e quale piattaforma vuoi usare tra quelle disponibili; completare i form sul sito a cui sarai reindirizzato; inviare tutta la documentazione richiesta e attendere la conferma dell’apertura da parte del broker.

Una volta completata la richiesta di apertura del conto (ci vorranno solo pochi minuti!) potrai ricevere le istruzioni per poter trasferire i primi fondi, ed essere così in grado di fare trading online.

Nel frattempo ti consigliamo di esercitarti un po’ usando il conto demo che è invece immediatamente disponibile. In questo modo potrai arrivare sufficientemente preparato nel momento in cui il conto sarà attivo!

Assistenza FXCM

Anche se FXCM è un ottimo broker, e difficilmente avrai bisogno dell’assistenza clienti, ti ricordiamo che in qualsiasi momento potrai ricorrere al supporto clienti del broker semplicemente cliccando “Supporto” sulla home page del sito ufficiale FXCM.

Oltre che attraverso il sito internet, potrai contattare il servizio clienti anche mediante i seguenti canali:

Telefono al numero 0331 88 4001 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;

Email all’indirizzo info@fxcm.it;

Fax al numero 02 36 049254;

Chat dal vivo sulla pagina di supporto.

L’assistenza viene erogata in italiano!

Opinioni FXCM

Eccoci infine giunti al breve spazio dei commenti e delle opinioni su FXCM. Se hai letto attentamente la nostra recensione dovresti esserti pienamente reso conto quanto siano di qualità i servizi che questo broker ci propone: una piattaforma di trading semplice e competitiva, tanti strumenti di informazione e di formazione e una valida assistenza clienti, sono solamente alcuni dei principali punti di forza che ti invitiamo a sperimentare.

FXCM ci ha convinto anche per le sue vantaggiose condizioni economiche, con spread limitati e ottime possibilità di investimento versatile. Un broker da provare, sia in modalità demo che in modalità reale. Buon trading!