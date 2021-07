Brokereo: opinioni sul broker per il trading online [2021]

Sempre interessati a individuare i migliori broker per il tuo trading online, nelle ultime settimane ci siamo avvicinati in modo molto soddisfacente a Brokereo, un broker di CFD che ci permette di effettuare degli investimenti finanziari in centinaia di diversi sottostanti, completando in tal modo la propria personale strategia di trading.

Ma quali sono le principali caratteristiche di Brokereo? L’operatore è sicuro o è una truffa? Possiamo realmente fisarci? E quali sono i punti di vantaggio che potrebbero indurti ad aprire subito un conto demo su questa piattaforma? Scopriamolo insieme in questa breve guida!

Chi è Brokereo?

Brokereo è un broker online di nuova generazione, con più di 300 asset a tua disposizione, sistemi di analisi, velocità di esecuzione, ottimi standard di sicurezza e tanti vantaggi che ti consigliamo di approfondire in prima persona aprendo gratuitamente un account sulla sua piattaforma.

Se poi te lo stai domandando – e faresti bene, per evitare ogni tipo di malinteso, Brokereo è un broker sicuro, regolamentato e autorizzato. Opera infatti grazie alla società Concorde Investments Ltd., regolamentata a sua volta dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con il numero di licenza 189/13.

Ricordiamo inoltre che Brokereo è un broker pluripremiato, con tanti riconoscimenti concessi per la qualità specifica dei propri servizi.

Conti di trading Brokereo

Brokereo propone alla propria clientela tre diversi tipi di conti di trading:

Silver , adatto ai principianti, ideale per chi vuole iniziare subito a investire con un servizio base ma completo. Comprende leva Fx massima 1:30, spread minimo di 1.0, oltre 300 CFD sugli asset, supporto 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, avvisi sulle ultime notizie, hedging

, adatto ai principianti, ideale per chi vuole iniziare subito a investire con un servizio base ma completo. Comprende leva Fx massima 1:30, spread minimo di 1.0, oltre 300 CFD sugli asset, supporto 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, avvisi sulle ultime notizie, hedging Gold , per trader esperti, che comprende tutti i servizi del conto Silver oltre a uno spread minimo ribassato a 0.4, sconto swap del 25%, account manager personale

, per trader esperti, che comprende tutti i servizi del conto Silver oltre a uno spread minimo ribassato a 0.4, sconto swap del 25%, account manager personale Platinum, per trader qualificati che cercano solamente il meglio dalle esperienze di investimento, con tutti i servizi del conto Gold oltre a uno sconto swap del 50%.

Ai conti standard è inoltre possibile affiancare un conto Pro, adatto ai trader professionisti, che possano dimostrare di possedere una significativa esperienza e conoscenza nel campo del trading e della finanza.

Piattaforme di trading Brokereo

Uno dei principali punti di forza di Brokereo è rappresentato dalla disponibilità di ottime piattaforme di trading.

Attualmente la gamma di software di investimento che Brokereo ti propone comprende:

MT4 , la piattaforma di trading più professionale e affidabile, che ti permetterà di effettuare tante operazioni di investimento nella migliore delle personalizzazioni

, la piattaforma di trading più professionale e affidabile, che ti permetterà di effettuare tante operazioni di investimento nella migliore delle personalizzazioni Webtrader , la piattaforma di trading web based, che non richiede alcuna installazione di software per essere utilizzata

, la piattaforma di trading web based, che non richiede alcuna installazione di software per essere utilizzata Mobile trading, l’app per dispositivi mobili, che ti permetterà di effettuare un investimento a portata di tap, sul display del tuo smartphone o tablet.

Tutte le piattaforme sono adatte per qualsiasi strategia di investimento. Apri un conto demo subito per capire quella che meglio si presta alle tue caratteristiche di impiego.

Trading di CFD con Brokereo

Brokereo ti permette di fare trading con i CFD su oltre 300 asset a scelta tra:

Forex , il mercato dei cambi, con coppie di valute principali, minori ed esotiche

, il mercato dei cambi, con coppie di valute principali, minori ed esotiche Azioni , con la possibilità di poter investire nei giganti del settore e nelle azioni di piccole imprese

, con la possibilità di poter investire nei giganti del settore e nelle azioni di piccole imprese Indici , panieri di azioni che rappresentano la performance economica di un Paese, di un’industria o di un settore economico

, panieri di azioni che rappresentano la performance economica di un Paese, di un’industria o di un settore economico Materie prime , uno dei mercati più consolidati del settore economico primario, con possibilità di aprire posizioni su oro, platino, gas naturale, petrolio

, uno dei mercati più consolidati del settore economico primario, con possibilità di aprire posizioni su oro, platino, gas naturale, petrolio Metalli , con trading di CFD su oro, argento, platino

, con trading di CFD su oro, argento, platino Criptovalute, unico mercato sempre attivo 24/7, decentralizzato e deregolamentato, con possibilità di investire su Bitcoin, Litecoin Ethereum e molti altri asset.

Centro formativo Brokereo

Tra i tanti motivi che ci portano a preferire Brokereo tra i principali e migliori broker online a disposizione dei trader italiani c’è sicuramente la possibilità di utilizzare un centro formativo qualificato e ricco di materiali che ogni investitore potrà ben usare per migliorare la propria conoscenza e la propria competenza finanziaria.

Soluzioni didattiche che il team di esperti di Brokereo ha curato appositamente per permettere a ogni trader – da quelli neofiti a quelli che hanno già un livello più avanzato di know-how – di poter perfezionare il proprio bagaglio di informazioni e le proprie capacità. Potrai dunque trovare, gratuitamente:

Articoli sul trading

Trimestrali e rendiconti finanziari

Guide sulle categorie di investimento

Segnali di trading

Calendario economico

Corsi di trading.

Assistenza clienti Brokereo

Anche se Brokereo dispone di un servizio di qualità e di una piattaforma di trading affidabile, che difficilmente ti lascerà senza soddisfazione, ricordiamo che in qualsiasi momento puoi contare sulla presenza di un team di consulenti pronto a esaudire ogni tua richiesta.

Il team di supporto di Brokereo è a disposizione per risolvere ogni problema, sia telefonicamente che tramite chat in diretta, o tramite e-mail.

Come aprire un conto su Brokereo

Aprire un conto su Brokereo è molto facile. Tutto quello che ti viene richiesto è infatti accedere al sito internet ufficiale del broker, cliccare su Apri un account e seguire le brevi indicazioni che troverai a video. In pochi minuti sarai in grado di accedere alla piattaforma di investimento e fare trading in modalità demo o, dopo aver effettuato una ricarica, in modalità reale.

Opinioni Brokereo 2021

Dopo settimane di test possiamo certamente affermare che Brokereo è uno dei broker più qualificati a disposizione dei trader italiani.

Con investimenti a zero commissioni, su tante diverse piattaforme di trading, un account manager dedicato, spread bassi, leva finanziaria anche molto elevata, depositi e prelievi rapidi e tante risorse di istruzione, la scelta di aprire subito un conto demo su Brokereo potrebbe essere la migliore cosa da fare per entrare a far parte di un operatore dall’indubbia qualità, che aspetta solamente di essere provato da tutti i nostri lettori.

Considerato che aprire un conto è un’operazione gratuita, rapida e semplice, cosa aspetti ad approfittarne oggi stesso?