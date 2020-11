BDSwiss: recensione e opinioni sul broker

BDSwiss è uno dei più noti e validi broker attualmente in circolazione per gli investitori italiani. Acclamato e in grado di aggiudicarsi importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata, è un operatore che ti metterà a disposizione una delle migliori piattaforme di investimento con la quale poter fare trading su oltre 250 coppie Forex e CFD su azioni, indici, energie, metalli.

Potevamo forse non approfondire la sua conoscenza, e dedicare a tutti i nostri lettori una recensione completa su questo ottimo broker?

BDSwiss è sicuro? È regolamentato?

Come prima cosa, vogliamo chiarire a tutti i nostri lettori che BDSwiss è un broker sicuro e regolamentato. Da quando è entrato nel mercato internazionale, infatti, l’operatore si è subito allineato ai miglior standard di settore, offrendo i propri servizi sotto l’autorizzazione di NFA, BaFin, FSC, FSA e, in ambito europeo, CySEC.

Al di là delle sigle di cui sopra, una cosa dovrebbe esserti chiara: quando operi con BDSwiss stai operando con un broker sicuro e regolamentato, affidabile ed efficace, che rispetta tutti i più severi protocolli di sicurezza.

Una vera e propria garanzia di qualità per un broker che non delude!

Su cosa puoi fare trading con BDSwiss: i prodotti

Come abbiamo anticipato in apertura di questo approfondimento, grazie a BDSwiss puoi fare trading sul Forex, potendo scambiare decine di coppie valutarie, dalle più note a quelle emergenti o secondarie.

Il broker ti permetterà inoltre di fare trading con CFD su migliaia di diversi asset a scelta tra materie prime, azioni, indici e criptovalute. Insomma, siamo certi che non faticherai certamente nel trovare la combinazione di asset da investire che maggiormente potrà essere di tuo gradimento, e che soddisferà il tuo profilo di investimento per diversificazione e rischio.

Condizioni di trading BDSwiss

Tra i vantaggi di BDSwiss non c’è solamente la possibilità di poter investire con una solida piattaforma di trading e su migliaia di diversi asset. C’è anche la possibilità di poter investire alle migliori condizioni di trading, con nessuna commissione esplicita, e spread e rollover che rispecchiano le caratteristiche più efficaci e più efficienti del mercato internazionale finanziario.

Considerato che per ogni asset esistono diverse caratteristiche economiche, e che gli spread possono variare in base al tipo di conto con cui si fa trading, per poter conoscere le condizioni di trading di BDSwiss più aggiornate ti consigliamo di consultare il sito internet eu.bdswiss.com nella sezione Trading > Condizioni di trading.

Conti di trading BDSwiss

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno, è lecito soffermarsi pur brevemente sui diversi conti di trading che BDSwiss propone alla propria clientela.

Attualmente l’operatore mette a disposizione tre diversi tipi di conti, adatti sia a nuovi trader sia a trader esperti: Classic, VIP e Raw. Questi tipi di conti sono stati pensati per poter rispondere in maniera puntuale alle esigenze di diversi trader, e per poter permettere loro di operare con alcune delle condizioni economiche di trading migliori nel settore.

In sintesi, il conto Classic può essere aperto a partire da soli 100 dollari, e ha spread a partire da 1,5 pip. Il conto Vip può essere aperto con depositi a partire da 3.000 dollari e ha spread a partire da 1,1 pip. Il conto Raw può infine essere aperto con depositi a partire da 5.000 dollari e ha spread a partire da 0 pip.

Non è comunque solamente il deposito minimo e lo spread di partenza a rappresentare l’elemento di differenziazione dei diversi conti. Per esempio, il conto Vip e quello Raw hanno la possibilità di dare al cliente di BDSwiss degli account manager personali che il conto Classic non possiede. Inoltre, nel conto Classic c’è un accesso limitato alle notifiche di trading, mentre le notifiche di trading verranno inviate via Telegram nei conti Vip e Raw.

Piattaforme di trading BDSwiss

BDSwiss mette a disposizione di tutti i suoi trader le migliori piattaforme di trading in circolazione. Gli investitori clienti di questo operatore potranno dunque utilizzare la MT4 e la successiva MT5, veri e propri punti di riferimento per il trading online. Oppure, potranno anche utilizzare la WebTrader di BDSwiss, la piattaforma nativa di questo broker che potrà essere utilizzata anche senza installare alcun programma sul proprio PC.

Chi invece preferisce investire su dispositivo mobile, potrà farlo andando a scaricare l’app che BDSwiss ha preparato per tutti i suoi clienti.

Strumenti di formazione di informazione BDSwiss

Uno dei motivi che ci ha convinto ad “eleggere” BDSwiss” tra i migliori broker in circolazione per tutti coloro i quali vogliono fare trading online sul Forex e sugli altri mercati finanziari è certamente rappresentato dalla possibilità di poter fruire di decine di ottimi strumenti di formazione e di informazione.

Per esempio, fanno parte di questa gamma di strumenti:

l’accademia di trading di BDSwiss, con corsi, video formativi, webinar e tanti altri eventi che ti consigliamo di seguire per poter migliorare le tue competenze e le tue conoscenze strategiche e operative;

l’analisi giornaliera di mercato, con tante informazioni utili per poter essere sempre informato su quel che accade sui principali mercati finanziari;

l’analisi tecnica, con osservazione su grafici e indicatori che ti permetteranno di comprendere meglio come poter investire, destreggiandoti tre supporti e resistenze;

i video giornalieri per poter avere a disposizione un vero e proprio bollettino sull’evoluzione dei mercati e dei prodotti finanziari;

le previsioni settimanali, con tanti approfondimenti che potrebbero orientare i tuoi investimenti sui mercati di tuo gradimento;

gli strumenti per poter prendere decisioni sempre più consapevoli, come il calendario economico, l’authcartlist, le notifiche di trading e l’heatmap sulle valute in tempo reale.

Come aprire un conto di trading su BDSwiss

Aprire un conto di trading su BDSwiss è molto semplice. Similmente a quanto accade con altri broker di riferimento in ambito internazionale, quel che dovrai fare è avviare l’iter di registrazione sul sito principale, cliccando sul pulsante di apertura del rapporto.

Successivamente, BDSwiss ti proporrà una prima schermata nella quale ti domanderà alcune informazioni di base, come il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail. Riceverai poi un’e-mail con un link che dovrai cliccare, per poter avviare la vera e propria fase di registrazione.

È a questo punto che dovrai inoltrare i tuoi dati personali, le copie dei documenti di identità, alcune informazioni sulle tue capacità e competenze finanziarie e una prova di residenza. In pochi minuti avrai portato a compimento l’iter di tuo riferimento, e potrai iniziare a fare trading con le piattaforme di questo importante operatore!

Chiarito ciò, ti ricordiamo anche che l’iter di apertura di un conto demo è ancora più semplice, perché non ti verranno richieste troppe informazioni personali o le copie dei documenti di identità.

Per poter aprire questo rapporto (in tutto e per tutto uguale a quello reale, con la sola differenza che non utilizzerai il tuo capitale, ma solo un plafond di denaro virtuale messo a disposizione da BDSwiss), ti basterà cliccar su “Prova un conto demo” nella home page del broker.

Assistenza clienti BDSwiss

Il servizio di trading di BDSwiss è sufficientemente semplice, pratico e completo, da non esporti a necessarie richieste di chiarimenti.

Se tuttavia vuoi saperne di più su alcuni aspetti specifici del broker, o ritieni di aver bisogno di qualche mano d’aiuto per poter risolvere problemi tecnici, o ancora vuoi una consulenza su alcuni elementi di dettagli dei servizi proposti, c’è una buona notizia: il broker ha approntato un centro di assistenza molto completo, in cui pubblica guide e risposte alle domande più frequenti.

Ti consigliamo pertanto di dare uno sguardo a questa sezione del sito BDSwiss per poterne sapere di più, e solamente nel caso in cui qui non dovessi trovare delle risposte a quanto stai cercando, contattare il team di supporto clienti, multilingue, disponibile 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

Il contatto potrà avvenire via e-mail, richiamo telefonico o live chat. E, naturalmente, potrà essere erogato anche in italiano contattando il numero +39 06 899 70 124.

Opinioni BDSwiss

A questo punto non possiamo che concludere questa recensione con alcune opinioni su BDSwiss.

Dopo una lunga prova di questo broker, che utilizziamo correntemente per le nostre attività di trading online sul Forex e su altri mercati finanziari, possiamo certamente affermare che si tratta di una delle migliori alternative attualmente a disposizione per i trader italiani che desiderano poter effettuare del trading qualificato, sicuro e affidabile.

Pertanto, se vuoi sperimentare in prima persona tutte le qualità di questo broker, non ti rimane altro da fare che aprire un conto gratis sul sito ufficiale di BDSwiss e, eventualmente, fare trading in modalità demo per poterti rendere conto di tutto ciò di cui abbiamo discussione nelle righe precedenti, ancora prima di effettuare un primo versamento.

