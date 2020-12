ROInvesting: opinioni e recensione broker CFD

Nella nostra continua ricerca dei migliori broker online, non potevamo certamente dimenticarci di analizzare compiutamente ROInvesting, una delle più piacevoli piattaforme di trading su cui abbiamo avuto l’opportunità di mettere le mani nel corso degli ultimi mesi.

ROInvesting logo

In questa recensione cercheremo di descrivere quali sono le principali caratteristiche di ROInvesting, perché ci ha piacevolmente convinto, e quali sono i motivi che potrebbero spingerti ad aprire oggi un conto di trading sul sito ufficiale di ROInvesting (gratis!).

Chi è ROInvesting: funziona o è una truffa?

Quando ci si avvicina per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari online attraverso un nuovo broker, è lecito domandarsi se l’operatore sia un broker autorizzato e funzionante, o se invece sia una truffa.

Tale cautela è più che lecita: purtroppo, anche se nella maggior parte dei casi gli investimenti finanziari vengono veicolati attraverso piattaforme di trading efficaci e validamente operanti, può anche capitare di finire tra le mani poco appropriate di qualche truffatore, o di qualche broker off-shore non certo in grado di assicurare tutte le forme di garanzia che dovresti invece cercare di pretendere.

Ebbene, in questo ambito vogliamo subito rassicurarti. ROInvesting è infatti un operatore che è legalmente attivo nel mercato comunitario, grazie alla licenza CySEC n. 269/15 ottenuta dalla società Royal Forex Ltd., che gestisce la piattaforma di trading.

Parliamo dunque, ovviamente, non di una truffa, bensì di un ottimo operatore finanziario che ti consigliamo di provare fin da subito per il successo dei tuoi investimenti!

Clicca qui per aprire un conto di trading su ROInvesting (gratis, sul sito ufficiale)!

Su cosa puoi investire con ROInvesting

ROInvesting opinioni

Grazie a ROInvesting puoi avere a portata di mano l’accesso privilegiato a tutti i mercati finanziari mondiali.

La piattaforma di trading di ROInvesting ti consente infatti di investire in migliaia di CFD su criptovalute, coppie di valute Forex, metalli preziosi e altri strumenti di investimento, gestibili mediante un unico account, da scegliere tra quelli disponibili sul suo sito (ne parleremo tra breve).

Inoltre, ROInvesting ti propone un validissimo centro di formazione ricco di materiale didattico, un account manager dedicato e tante occasioni di trading per poter avviare la tua personale carriera negli investimenti finanziari o per poter diversificare il portafoglio esistente.

Piattaforme di trading ROInvesting

La piattaforma di trading, ovvero il software con il quale potrai aprire, gestire e chiudere le tue posizioni in contratti per differenza, rappresenta il centro di tutta l’offerta di un broker online.

È proprio per questo motivo che per poter realizzare la nostra recensione di ROInvesting abbiamo prestato particolare attenzione alla piattaforma di investimento, giudicandola peraltro molto positivamente.

Attualmente ROInvesting mette a disposizione della propria clientela 3 distinte applicazioni:

MetaTrader 4 , la più nota piattaforma di investimento a livello globale, che ti consentirà di fare trading in maniera professionale e super personalizzata:

, la più nota piattaforma di investimento a livello globale, che ti consentirà di fare trading in maniera professionale e super personalizzata: WebTrader , il terminale di trading di prima classe di ROInvesting, utilizzabile direttamente dal proprio browser, senza download e senza installazioni preliminari:

, il terminale di trading di prima classe di ROInvesting, utilizzabile direttamente dal proprio browser, senza download e senza installazioni preliminari: Mobile: è l’applicazione che ROInvesting ha predisposto per poter permettere a tutti i propri clienti di investire attraverso smartphone o tablet, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Clicca qui per aprire un conto di trading su ROInvesting (gratis, sul sito ufficiale)!

Centro di formazione ROInvesting

ROInvesting recensione

Se ci leggi da diverso tempo, dovresti ben sapere quanto sia importante, per noi, che un broker supporti il proprio cliente nel compimento di tutte le operazioni di apprendimento utili per poter accrescere la propria competenza e le proprie conoscenze.

Sotto questo profilo di analisi ROInvesting si conferma un’eccellenza, considerato che mette a disposizione della propria clientela videocorsi, articoli, ebooks, corsi, tutorial, calendari economici, report stagionali, segnali di trading e news quotidiane.

Si tratta di una vera e propria miniera di informazioni all’interno della quale ogni trader – dai più esperti ai neofiti – potrà ben trovare la propria soddisfazione.

Ti ricordiamo che tutte le risorse del centro di formazione sono gratuite, e liberamente accessibili anche da dispositivo mobile!

Conti di trading ROInvesting

ROInvesting ritiene che ogni trader debba avere la migliore esperienza di investimento, sia in termini di vantaggi che di gestione dei rischi.

Proprio per questo motivo il broker propone diversi conti di trading, personalizzati sulla base degli spread e della leva, basati sul volume di trading e sull’importo degli investimenti:

Account Silver , il conto di trading adatto a tutti gli investitori retail che non hanno grandi abitudini di investimento di volumi elevati, né hanno l’esigenza di effettuare tante operazioni giornaliere:

, il conto di trading adatto a tutti gli investitori retail che non hanno grandi abitudini di investimento di volumi elevati, né hanno l’esigenza di effettuare tante operazioni giornaliere: Account Gold : è il conto intermedio, che permette di disporre di tutte le caratteristiche tipiche del conto Silver, oltre alla possibilità di contare su un account manager dedicato e su uno sconto sullo swap pari al 25%:

: è il conto intermedio, che permette di disporre di tutte le caratteristiche tipiche del conto Silver, oltre alla possibilità di contare su un account manager dedicato e su uno sconto sullo swap pari al 25%: Account Platinum: è il conto più avanzato, che propone tutte le caratteristiche di vantaggio tipiche dei conti di cui sopra, oltre a uno sconto swap che arriva al 50%, VPS gratis e notizie di investimento personalizzate.

Clicca qui per aprire un conto di trading su ROInvesting (gratis, sul sito ufficiale)!

Aprire un conto su ROInvesting

Piattaforma WebTrader ROInvesting

Aprire un conto di trading su ROInvesting è molto semplice.

Tutto quello che ti è richiesto è infatti accedere al sito internet ufficiale di ROInvesting e cliccare sul pulsate relativo di registrazione.

Fatto ciò, fornisci tutte le informazioni sui tuoi dati personali e la tua esperienza di trading, permettendo così al broker di effettuare una corretta profilazione.

Procedi allora a effettuare un deposito in denaro sul tuo account, scegliendo tra i tanti metodi di pagamento che l’operatore ha predisposto per te, e inizia a fare trading scegliendo la piattaforma di investimento che più preferisci.

Facile, no?

Conto demo ROInvesting

ROInvesting ti permette non solamente di aprire un conto di trading gratis, scegliendo tra le tipologie di account di cui sopra, quanto anche di scegliere di operare con un conto demo.

Come forse sai già, il conto demo di ROInvesting è una piattaforma di investimento del tutto simile a quella tradizionale, con la sola differenza che per investire non utilizzerai il tuo capitale personale, bensì il capitale virtuale che il broker ti metterà a disposizione.

Si tratta pertanto di una soluzione ideale per chi vuole sperimentare in tutta sicurezza come si fa trading e come funziona la piattaforma di investimento del broker.

Una volta che ti sarai impratichito un po’, potrai passare senza costi al trading con denaro reale!

Opinioni ROInvesting

Piattaforma mobile ROInvesting

In questa recensione ci siamo soffermati sui principali elementi di vantaggio derivanti dall’utilizzo di ROInvesting, un broker che ci ha pienamente convinto, e che riteniamo ad oggi essere uno dei migliori in circolazione per tutti gli investitori italiani.

Dalla solidità della sua piattaforma di investimento al centro di formazione, dalla gamma di asset negoziabili ad una ottima assistenza clienti (raggiungibile 24 ore su 24, 5 giorni su 5), siamo assolutamente convinti che in pochi minuti questo operatore diventerà tra i tuoi preferiti.

Puoi aprire un conto di trading gratis cliccando qui!